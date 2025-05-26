«Старз» давили весь матч — а забивали и побеждали «нефтяники».

Какой же Макдэвид гений! «Эдмонтон» раздавил «Даллас» и повёл в серии финала Запада

Финальная серия Западной конференции пока радует увлекательным и разнообразным, а главное — непредсказуемым — хоккеем. В первом матче «Эдмонтон» вёл со счётом 3:1 к третьему периоду, но затем за 16 минут пропустил аж пять шайб и проиграл.

Во второй встрече «нефтяники» уже не допустили ошибок прошлого и уверенно засушили «Даллас» — 3:0. Стюарт Скиннер оформил шат-аут, отразив все 25 бросков.

Так что третий матч таил в себе большую интригу. Всё-таки счёт в серии 1-1. Тем более «Старз» предстояло сыграть без одного из лидеров и центра первого звена Роопе Хинца.

Началась встреча с давления «Далласа». «Эдмонтон» отвечал своими выпадами, но по-настоящему опасные моменты создавали именно «Старз». В первой половине стартового периода лучшую возможность открыть счёт получил Колин Блэквелл. Нападающий подкараулил шайбу на левом фланге у пятачка и бросил в упор в пустой угол ворот — Скиннер успел переместиться и спасти «Эдмонтон».

А затем пришло время «Ойлерз». На 13-й минуте хоккеист «нефтяников», находясь за своими воротами, случайно выбросил шайбу за пределы площадки. По повторам не получилось разобрать, было ли там касание игроков «Далласа», однако, несмотря на апелляции «шерифов» и их главного тренера Питера Дебура, судьи приняли решение никого не удалять.

После вбрасывания хоккеисты «Эдмонтона» перехватили шайбу в средней зоне и убежали в контратаку. Райан Ньюджент-Хопкинс отдал передачу на синюю линию — и оттуда Эван Бушар нанёс мощнейший бросок. Джейк Эттингер не сумел ничего поделать — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Даллас» не собирался далеко отпускать «нефтяников» и продолжил давить. «Старз» организовали позиционную атаку, однако в борьбе у борта Коннор Макдэвид сумел выцепить шайбу, прокинул её мимо защитника и убежал в контратаку «три в одного»! Канадец отдал передачу в центр на Ньюджент-Хопкинса, тот вернул шайбу капитану. Коннор бросил в касание и попал точно над плечом Эттингера — 2:0! Всего 36 секунд понадобилось «нефтяникам», чтобы удвоить преимущество.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что для Макдэвида эта шайба стала всего четвёртой в нынешнем плей-офф. В последний раз он забрасывал 11 мая — две недели назад.

«Даллас» продолжил играть активно и даже почти был вознаграждён за это. Хоккеист «Старз» попал в штангу — шайба предательски отскочила обратно в поле.

Второй период «шерифы» начали в большинстве. Самый опасный момент создал Микко Рантанен. Финский нападающий нанёс прицельный бросок из правого круга вбрасывания — шайба вновь угодила в штангу! Спустя полминуты Рантанен ещё раз заставил содрогнуться болельщиков «Эдмонтона». Форвард бросил примерно из той же точки — на этот раз Скиннер выручил! Хоть и показалось, что Микко сумел пробить голкипера «Ойлерз».

Во второй двадцатиминутке «Даллас» продолжил доминировать. К экватору встречи «Старз» допустили лишь 13 бросков по своим воротам — у гостей же на счету было более 20.

На 31-й минуте «Эдмонтон» получил шикарную возможность снять все вопросы о победителе матча. Сначала удалился Лиан Биксель, затем Сэм Стилл — они подарили «Ойлерз» 18 секунд при игре «5 на 3». Впрочем, создать опасные моменты у хозяев не получилось. Зато спустя 1,5 минуты после того, как составы вновь уравнялись, «Даллас» наказал соперника за расточительность.

В ходе атаки Рантанен отдал шайбу на Бикселя — швейцарец вошёл в слот и бросил. Гол! Шайба прошла под Скиннером, на этот раз вратарь ничего не сумел поделать. 1:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Позже шайбу переписали на Джейсона Робертсона.

Однако под занавес периода «Эдмонтон» показал, в чём разница между ним и «Далласом». У «нефтяников» есть… Макдэвид.

На последней минуте второго игрового отрезка Коннор взял инициативу в свои руки, сблизился с воротами, затем заехал за них и попытался проткнуть шайбу за линию с другого фланга — не удалось. Атака на этом не завершилась. Бушар на синей линии подхватил шайбу, и она от защитника отскочила вперёд, обратно вглубь чужой зоны. Макдэвид подхватил её, сделал несколько шагов и бросил с кистей — гол! Капитан «Эдмонтона» оформил дубль!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Третий период начался с очередного укола «Старз». На 44-й минуте Ньюджент-Хопкинс отдал передачу на Зака Хаймана, выведя того один на один с Эттингером. Нападающий не стал хитрить и просто бросил под перекладину — без шансов для голкипера.

На 54-й минуте «Эдмонтон» забил опять. Эвандер Кейн убежал по левому флангу и сделал классный прострел — сквозь двоих соперников — на Хаймана. Зак подставил клюшку — 5:1!

На 58-й минуте Йон Клингберг точным броском поставил точку во встрече. Защитник забросил бывшей команде и довёл дело до разгрома.

Таким образом, «Эдмонтон» выиграл второй матч подряд и вышел вперёд в серии. Макдэвид оформил дубль и выбрался на первое место в списке лучших бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. На его счету уже 22 (5+17) очка.

А «Далласу» теперь предстоит хорошенько подумать, как справиться с такими «нефтяниками». Если «Старз», конечно, не хотят вновь оказаться вне финала Кубка Стэнли.