России пора перестать верить в сказки. Есть только один способ вернуться в мировой хоккей

В последнее время в российском медиапространстве стало модным культивировать самые разнообразные слухи о возможном возвращении сборной России по хоккею на международную арену. Эта мода достигла таких масштабов, что многие доводы, связанные с этой темой, начали банально высасываться из пальца. Где-то мы разглядели независимость НХЛ от ИИХФ, согласно чему нас должны были разбанить для Кубка мира; где-то обнадёжились избранием Трампа и его словам про Овечкина; где-то и вовсе строили абсолютно абсурдные теории на основании высказываний лишь некоторых зарубежных хоккеистов и экспертов о снижении конкуренции на ЧМ и ОИ без российской команды. Но реальность далека от ни на чём не основанных надежд. И на днях мы убедились в этом ещё раз.

Всё началось 23 мая, когда в СМИ появился инсайд латвийского портала Sportacentrs со ссылкой на источник в ИИХФ, согласно которому Россию не допустили на Олимпиаду-2026, несмотря на, как никогда, подогретые надежды на противоположный вердикт со стороны целого ряда российских СМИ. По сведениям ресурса, данное решение было принято на конгрессе ИИХФ в рамках чемпионата мира в Стокгольме. Буквально через час после данной новости ФХР, конечно же, выпустила заявление с призывом не паниковать раньше времени, отметив, что организация совместно с ОКР и ИИХФ «летом проведёт дополнительные консультации по этому вопросу». Другое дело, что успокоить такие заявления могут разве что совсем уж наивных и далёких от реальности любителей хоккея.

Откуда вообще взялось так много надежд на положительное для нас решение по Олимпиаде? Во-первых, из-за значительного потепления политических отношений между Россией и США, которое нашло отражение и на хоккейной арене – стороны положительно оценили возможную серию матчей между двумя сборными в будущем. Во-вторых, благодаря высказываниям в пользу России со стороны некоторых зарубежных хоккейных персон – тут стоит вспомнить, например, капитана сборной Германии Морица Зайдера, назвавшего российских игроков «лучшими в мире». В-третьих, было несколько обнадёживающих заявлений, отдалённо смахивающих на инсайды, – например, апрельское заявление Романа Ротенберга о «совсем скором» возвращении россиян. И как бы болельщики в нашей стране ни относились к главному тренеру СКА, факт того, что он является одним из главных лиц в российском хоккее, не мог не заставить подумать, что Роман Борисович знает что-то, чего пока не знаем мы. Ну и, наконец, в-четвёртых, это сам факт независимости МОК от ИИХФ – почему-то многих он заставил поверить в то, что чисто юридически Люк Тардиф не сможет здесь вставлять палки в наши колёса.

Люк Тардиф Фото: Getty Images

И я, конечно же, прекрасно понимаю, что инсайд латвийского ресурса – это пока ещё была неофициальная информация. Но в нынешних реалиях не верить ей оснований не было никаких. Учитывая, что Латвия на сегодняшний день является одной из самых нелояльных по отношению к России стран, можете представить, что творилось бы сейчас в их СМИ, если бы предварительное решение ИИХФ было иным? Тотальное сумасшествие с угрозами бойкотов и проклятий в сторону организации лилось бы рекой по всем ресурсам балтийской страны. Нужно понимать, что к любой информации, касающейся России, там подходят максимально щепетильно.

Почему мы вообще говорим о каких-то решениях ИИХФ, если решение по Олимпиаде принимает МОК? Да потому, что все спортивные организации находятся в контакте друг с другом! Забудьте о том, что кто-то где-то независим от кого-то! У каждой из этих структур достаточно рычагов влияния друг на друга, их президенты общаются по телефону даже в нерабочее время, если не ходят друг к другу семьями и жарят барбекю. Мир слишком тесен, чтобы говорить о какой-то независимости. Поймите, у любой спортивной организации достаточно рычагов для того, чтобы продавить отстранение не только России, но и многих других федераций. Особенно если отношение к ситуации у большинства из них одинаковое.

Тардиф буквально сразу же после этих сообщений в СМИ, как всегда, нацепил «белое пальто» и выдал традиционное «ничего не знаю, моя хата с краю», заявив, что, оказывается, опять во всём виноват этот негодный МОК, который якобы запросил у ИИХФ состав групп без сборной России. И полбеды, если француз просто не слишком умён, чтобы понять, что это прозвучало смешно. Гораздо хуже, если это был целенаправленный глум.

Прошло всего два дня, и 25 мая глава ИИХФ заявил, что сборная России официально не допущена до Олимпийских игр-2026 и что МОК уже официально поставил в известность ОКР. Вот так сегодня решаются дела… В то время как мы лелеем надежды на какую-то там независимость… В этот же день в ОКР, кстати, заявили, что на самом деле никаких уведомлений от МОК не получали, но, сказать по правде, вся эта «Санта-Барбара» уже откровенно не интересна. Потому что в главном сомневаться точно не приходится: в Милане России не будет.

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Я приведу пример, который уже приводил. ИИХФ, например, независима от НХЛ, но, как только в прошлом году организация Тардифа отстранила сборную Израиля, буквально через пару дней Гэри Беттмэн разнёс в пух и прах данное решение, и израильтян моментально восстановили в правах! Поймите, если бы кто-то реально хотел возвращения России, то это бы уже давно произошло. Да, есть фактор того, что в хоккее очень велико влияние радикально настроенных в отношении России стран, и при любом упоминании нашей сборной моментально начинаются угрозы бойкотов и обвинения в работе «на интересы врага». И в какой-то степени этот фактор, разумеется, влияет.

Но из всего вышесказанного нужно уже наконец понять важное: по совокупности Россию в мировом хоккее не хотят видеть гораздо сильнее, чем мы всё это время думали. Более того, для тех стран, которые максимально негативно относятся к России, её отстранение сегодня является элементом некого национального смакования, и они всячески будут стараться продолжить этот сладостный для себя период. Звучит несколько дико, но сегодняшний мир именно таков, и питать иллюзии тут совершенно не стоит. И если мы сами не начнём предпринимать какие-то действия, то наше отстранение не закончится даже после прекращения всех геополитических конфликтов.

Сборная России по хоккею на ОИ в Сочи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На сегодняшний день, по моему мнению, есть только один реальный способ сдвинуть ситуацию с российскими сборными с мёртвой точки. И в этом нам должны помочь самые влиятельные на сегодняшний день россияне в мировом хоккее – российские звёзды НХЛ. Это люди, которые приносят сильнейшей лиге мира сотни миллионов долларов, если не миллиарды, ежегодно. Как думаете, почему НХЛ не запретила россиянам выступать в ней, как это негласно сделала, например, футбольная АПЛ? Почему Беттмэн пропускает мимо ушей все требования Гашека очистить НХЛ от российского присутствия? Ответ прост: потому что это будет сокрушительным финансовым ударом по лиге.

А теперь представьте буквально на минуту такую ситуацию: все российские игроки НХЛ объединяются в коалицию и делают публичное заявление о том, что намерены все вместе покинуть НХЛ, если в мире не изменится отношение к их национальной команде. Это что-то наподобие локаута, только применительно к одной отдельно взятой хоккейной нации.

Что нужно, чтобы такое реализовать? Для начала нашим звёздам нужно наконец выкинуть из своей головы миф, что НХЛ, в отличие от ИИХФ, не страдает, как сейчас модно говорить, русофобией, ведь она не только разрешает россиянам играть, но и чтит их рекорды, держит в центре внимания и вообще всячески «облизывает». Тут нужно понимать, что НХЛ – это серьёзный бизнес, и всё это «облизывание» объясняется только тем, что на российских игроках лига делает огромные деньги. Во-вторых, вопрос на засыпку: как вы думаете, почему НХЛ моментально вступилась за сборную Израиля, хотя в лиге не выступает ни один израильтянин, за исключением разве что Зака Хаймана с еврейскими корнями, но за три года не сказала ни единого слова в защиту сборной России, на хоккеистах которой делает целое состояние? Это тоже от того, что она лояльна к россиянам? Тут хочется задать вопрос нашим суперстарам: парни, а вас такое случайно не оскорбляет? Почему за все эти годы вы ни разу не высказались? Да, отношение к происходящему в геополитике у каждого может быть своё, однако сам факт, что из-за этого отстраняются ни в чём не повинные спортсмены, максимально вопиющий. И применяется этот метод исключительно к вашей национальной команде…

Ну и, наконец, если НХЛ так лояльна к россиянам и независима от ИИХФ, то почему сборную России не допустили, например, на Турнир четырёх наций? Ведь это соревнование, которое было организовано именно лигой Гэри Беттмэна!

Возможно, наши энхаэловские звёзды опасаются того, что данная мера будет выглядеть как некий такой каприз с российской стороны. Нет, не будет. Они должны помнить, что нам совершенно не в чём упрекнуть себя за эти годы отстранения. Мы покорно приняли это решение в марте 2022-го, промолчали несмотря на всю низость факта смешивания политики и спорта, продолжали спокойно выступать там, где могли, и терпеливо ждали, пока в ИИХФ одумаются. И позволили себе высказаться только тогда, когда разглядели в их высказываниях и действиях банальную страсть к национальной дискриминации.

На сегодняшний день к российским игрокам НХЛ очень большие вопросы по их отношению к своей стране. Временами кажется, что парни просто проглотили языки, променяв свою сборную на лакомые контракты в североамериканской лиге. И ведь здесь вовсе не обязательно поступать настолько радикально, как было описано выше. Вовсе не нужно резко прерывать контракт и потом быть объектом судебных тяжб. Достаточно просто объявить, что ты покинешь лигу после окончания действия текущего соглашения. При условии, если к этому моменту сборная России не будет восстановлена в правах. И если так сделают все наши игроки, то НХЛ задёргается. И все рычаги сильнейшей и влиятельнейший лиги мира для возвращения России будут моментально задействованы.

Необходима консолидация российских хоккеистов за океаном. Они должны понять, что мир уже не первый год как изменился. И иногда в жизни бывают моменты поважнее, чем семизначная цифра в контракте. И я не являюсь истиной в семи инстанциях, но на сегодняшний день этот способ видится мне единственным, который реально может прекратить хоккейную дискриминацию в отношении россиян. Такие звёзды, как Овечкин, Бобровский, Капризов, Кучеров, Панарин, Василевский, и прочие могут изменить очень многое. Но прежде всего им нужно изменить что-то внутри себя.

Бобровский и Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Также абсолютно очевидно, что если такая коалиция будет сформирована, то к ней вне всяких сомнений примкнут и белорусы. Поскольку, в отличие от России, Беларусь не может проводить что-то подобное в одиночку из-за гораздо более бедного представительства в НХЛ. И это будет огромным шансом и для них. Плюс с большой долей вероятности данную акцию если не поддержат, то, по крайней мере, отнесутся к ней со всем пониманием и иностранные энхаэловцы, у которых с их одноклубниками-россиянами прекрасные отношения и которые с пониманием относятся к этой ситуации. Нет сомнений, что как минимум кто-то из них публично выскажется против политики в спорте.

ФХР уже третий год рассказывает нам, что находится в тесном контакте с ИИХФ, о том, что все эти обсуждения максимально конструктивны и что «подождите, уже вот-вот». Но на дворе 2025 год, а воз и ныне там. Получается что-то из двух: либо никаких контактов на самом деле не ведётся, либо они носят чисто формальный характер и мнение российских представителей там никто ни во что не ставит. В противном случае стороны, проявляющие уважение друг к другу, уж за три года общий язык бы нашли, и российские сборные выступали бы, по крайней мере, без флага и гимна.

На сегодняшний день наше возвращение в мировую хоккейную семью должно реализовываться именно через взаимодействие с НХЛ. А именно – через жёсткую позицию российских игроков. Лига должна понять, что если она и дальше будет закрывать глаза на унижения страны, без которой сегодня попросту не может представить своё существование, то за это придётся дорого заплатить.

Артемий Панарин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вся проблема в нашей собственной пассивности. Как только произошло отстранение, мы как-то сразу же показали позицию из разряда «ну ладно, хорошо, что ж поделать..» Или «окей, мы будем продолжать просто играть в хоккей и ждать, вы только платите нам деньги по контракту и не выгоняйте из НХЛ». Мы сами же продемонстрировали, что смирились с этим! Да, возможно, в первый год отстранения можно было отнестись к этому спокойно, но после того, как ИИХФ всё больше и больше начала врать, придумывая откровенно абсурдные доводы для продления нашего бана, мы однозначно должны были начать отвечать. А ситуация со сборной Израиля, ещё раз повторюсь, стала откровенным плевком в лицо каждому россиянину, который хотя бы мало-мальски связан с НХЛ. И здесь ни в коем случае не поймите меня неправильно — я совсем не призываю отстранить израильтян. Я даже не помню, в каком дивизионе они выступают, но играть они должны. Как и любая другая сборная. Потому что политике нет места в спорте.

Мы великая хоккейная нация с целой россыпью талантов. Это как раз Латвия не может диктовать свои условия Беттмэну, а Россия не только может, но и в данном случае обязана! А нашим звёздам хочется напомнить кое-что важное: решительность, сплочённость и самоотверженность можно демонстрировать не только в плей-офф Кубка Стэнли.