Чемпионат мира без России — полное фиаско. Бросила играть даже Канада

В последние дни информационная кампания вокруг сборной России по хоккею усилилась. Нет, дело не в том, что наша национальная команда не приняла участия в чемпионате мира — об этом было известно давно. На сей раз президент ИИХФ Люк Тардиф через подконтрольные западные СМИ пытается раскачать ситуацию в преддверии Олимпиады 2026 года, хотя окончательное решение должен принять исключительно МОК. Будучи отъявленным русофобом и худшим в истории Международной федерации хоккея руководителем, Тардиф всячески пытается пропихнуть на Игры сборную Франции, бесславно вылетевшую из элитного дивизиона нынешнего мирового первенства. В ФХР отвечают и всячески отбиваются от повысившейся активности Тардифа, стараясь не проигрывать в информационной войне.

То бишь получивший определённую власть Тардиф не прочь, например, прокатить мимо Олимпийских игр Александра Овечкина и Евгения Малкина. Тут уже впору бунтовать всему хоккейному сообществу. Француз, очевидно, старается использовать политические мотивы в качестве рычага для решения своих корыстных задач, в том числе путём давления на МОК. Такие вещи нужно пресекать на корню.

Достаточно просто посмотреть, во что при нынешнем руководстве ИИХФ превратились некогда яркие и всеми любимые чемпионаты мира. С теплотой вспоминаю, как первенство планеты являлось настоящим праздником для болельщиков, примером честной борьбы, конкуренции, настоящих заруб между сильнейшими сборными планеты. Всё решалось именно на льду, а не в больших кабинетах с кожаными креслами. Прекрасно помню, как работал в Кёльне, Копенгагене, Братиславе — это была настоящая сказка, превратившаяся в реальность. Сейчас же чемпионаты мира не хочется даже смотреть по ТВ, чего уж говорить об их скатившийся на несколько уровней вниз популяризации.

Есть неоспоримый факт: сборная России — ведущая хоккейная мировая держава. Неудивительно, что, даже не участвуя в крупных турнирах по выдуманным мотивам, наша сборная вернулась на первую строчку в мировом рейтинге. Правда, в ИИХФ это стыдливо замалчивают, стесняясь признавать лежащие на поверхности вещи. Но мы-то всё знаем и видим, в отличие от опустивших головы в пол европейских спортивных чиновников.

Игроки сборной Канады Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Дело дошло до того, что чемпионаты мира становятся неинтересны даже главному сопернику россиян — сборной Канады. В четвертьфинале «кленовые листья» с Кросби, Маккинноном и О'Райлли в составе проиграли команде Дании, которая затем в полуфинале «сгорела» 0:7 швейцарцам. Выводы делайте сами. Раньше все ждали громкой вывески Россия — Канада, рейтинги зашкаливали, а теперь мы получили в чемпионы сборную США, не выигрывавшую золотых медалей на чемпионатах мира 65 лет. Канада же попросту бросила играть: потеряна мотивация, нет азарта, турнир деградировал.

Увы, но думать головой нынешние боссы ИИХФ совершенно не хотят. Они сидят в тёплой ванне и даже не собираются выходить из зоны комфорта, нагло лишив один из самых популярных видов спорта топовой команды. Обидно и за белорусов, чья сборная сейчас наполнена талантливыми и сильными ребятами. Получается, что с пробега снимают целые поколения, портят людям жизни и карьеры. И всё ради собственной выгоды и тщеславия. Нет, такие чемпионаты мира нам точно не нужны, а в руководящий состав ИИХФ пора приводить нормальных и адекватных людей. Иначе падать ниже в скором времени будет попросту некуда.