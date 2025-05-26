Уже не «Чудо». Как американцы выиграли заколдованный ЧМ по хоккею

65 лет без побед закончились в тот момент, когда этого мало кто ожидал. Какие факторы помогли «звёздно-полосатым»?

«Мы должны побеждать». Американцам надоело сливать хоккейные чемпионаты мира». Так называлась статья, которую я написал за день до старта ЧМ-2025. Так что не удивляйтесь нынешнему исходу, я предупреждал.

Американская сборная уже успела получить кучу поздравлений — и от самой НХЛ, и от её клубов, и от множества нынешних и бывших хоккеистов, и даже от директора ФБР Кэша Пателя, который сам гонял шайбу в студенческие годы. Возможно, это поможет изменить отношение к турниру, который 20 лет назад в США даже по телевидению не показывали (теперь вещатель — NHL Network, канал лиги). Правда, для остальных сборных с учётом роста американского хоккея это будет плохой новостью.

Пожалуй, США-2025 не были самой звёздной командой, которая отправлялась на чемпионат мира. Давайте вспомним некоторые сборные, которые не смогли дотянуться не только до золота, но даже и до бронзы:

1989: Ванбисбрук, Хаусли, Лич, Ольчик, Лафонтен и еще несколько будущих членов сборной на Кубке Канады;

2008: Тим Томас, в атаке молодые Кейн, Кессел, Паризе, Поминвилль, Дубински, Бэкес, все полевые игроки с полными сезонами в НХЛ и Джон Торторелла на тренерской скамье;

2019: уже заматеревший Кейн с капитанской нашивкой, в защите молодые Фокс и Хьюз, уже опытные Веренски и Мартинес, в атаке — россыпь звёзд с Годро, Айкелом, Ларкином и ван Римсдайком;

2024: Веренски, Сет Джонс и младший Хьюз в защите, в атаке — приехавший на свой пятый ЧМ Годро, прервавший серию без ЧМ Брэди Ткачук почти все лица новой американской волны (Кофилд, Болди, Зеграс).

Сборная США по хоккею Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Результат? Сборная 36-летней давности заняла шестое место, проиграв всем топ-соперникам. Три других упомянутых здесь команды вылетали в четвертьфинале (от Финляндии, России и Чехии соответственно). Так что даже звёздный состав ничего не гарантировал «звёздно-полосатым». Для того чтобы прервалась такая печальная серия, должно было сойтись множество факторов — и удачная комбинация сложилась.

Во-первых, эта сборная была собрана максимально грамотно. Помните, как у нас собирали команду? Ждать первые же громкие имена из НХЛ, совать их в сборную, не задумываясь о месте, роли и разделении обязанностей. Это хороший метод для победы в фэнтези-турнире с очками за индивидуальные действия — но так себе методика для выигрыша двухнедельного турнира с тремя матчами плей-офф без права на ошибку.

И у американцев все были на своём месте: лидеры, которые боролись за места на Олимпиаду (Келлер, Томпсон — а с учётом успехов на международной арене это может быть и Гарланд), «новая волна» (Кули, Готье, Смит, Бенирс, Назар). Ролевики типа Эйссимонта и Маккэррона были абсолютно на своём месте, за 11-12 минут игрового времени они грамотно делали свою работу типичной «энерджи лайн», изматывая соперника. И в защите, что важно, был хороший микс габаритных домоседов (Власик, Кесселринг, Пики) с универсалами (ЛаКомбе, Веренски). Кроме того, немалая часть этой команды играла уже на прошлом ЧМ.

Эту сборную собирал малоизвестный для широкой публики Джефф Килти, ассистент генменеджера «Нэшвилла». Однако за его спиной стояли тени олимпийского шефа Билла Герина и ещё нескольких боссов клубов НХЛ, которые входят в официальную группу советников местной федерации. Герин и год назад, и сейчас говорил: кто не будет выкладываться на ЧМ и станет филонить от сборной весной, про Олимпиаду может не думать.

Во-вторых, у США появился квалифицированный и мотивированный тренер. Слишком часто «звёздно-полосатые» доверялись профессиональным неудачникам типа Скотта Гордона, Дэвида Куинна или (как в прошлом году) Джона Хайнса. Пражская команда Хайнса со всем своим талантом показала фантастически нулевую игру в атаке, полагаясь на бесконечные набросы, вбросы и попытки закопать шайбу на пятаке. Результатом этого стал вылет в четвертьфинале.

Райан Варсофски Фото: EPA/TASS

Да, «Сан-Хосе» Райана Варсофски в этом году ковырял дно таблицы, но тут непонятно, кто справился бы лучше с таким составом. Перспективный 37-летний тренер с опытом побед в АХЛ дал лидерам креативить в финальной трети, а прессинг и нацеленность на ворота сочетались с правильной игрой в нейтральной зоне. Самое главное – у американцев не было промахов со звеньями, все были чётко расставлены. За счёт своих лучших качеств «звёздно-полосатые» буквально задушили шведов в полуфинале — стадии, которая была для США проклятой все эти годы.

И мотивация американского состава была прекрасно видна. Да, в групповом этапе команда Варсофски подарила норвежцам эпичный камбэк с 1:5 — но этот конфуз как будто только закалил молодую сборную. Групповой этап нынешнего ЧМ по политическим причинам и так выглядит обезжиренным, да и более сильные в среднем соперники собрались в Стокгольме, так что этот матч и 0:3 от Швейцарии стали ценными уроками для сборной, которая сыгрывается по ходу турнира.

В-третьих — сильная вратарская бригада. Взрывной скачок США в подготовке качественных вратарей именно на уровне первенств мира довольно долго не ощущался: места в воротах занимали либо бэкапы, либо уже почти списанные варианты. И в этом году приезд Джереми Свеймана даже после неудачного сезона (впрочем, для кого он в «Брюинз» он был удачным, кроме Пастрняка), стал очень важным. Да, голкипер «мишек» испортил себе статистику групповым этапом, где до него долетало немного шайб — но в трёх встречах плей-офф с сильными соперниками отразил 94,7% бросков. Его напарник Джоуи Даккорд тоже не допустил серьёзных ошибок.

Джереми Свейман Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

В-четвёртых — победная преемственность. Чемпионат мира U18 с какого-то времени превратился в американскую песочницу, пусть в последние годы урожай программы NTDP стал пожиже и канадские соседи стали покусывать Штаты. Долгие годы этот успех не переносился на уровни выше, но последние несколько лет США отправляли на МЧМ самую талантливую и глубокую команду: «самострел» от канадских менеджеров с чудными методиками подбора состава только помогал в этом.

Теперь костяк сборной США — это парни, которые помнят вкус чемпионского шампанского из раздевалок победных МЧМ 2021-го (Бенирс, ЛаКомбе), 2024-го (Готье, Смит, Назар) и даже прошлого года. Защитник «Миннесоты» Зив Буйум к 19 годам также успел выиграть и золото ЮЧМ, так что у него теперь в довольно нежном возрасте есть чемпионский хет-трик. Это тоже часть формирования победной психологии — без побед на чемпионатах мира на Олимпиаде не победить.

Наконец, пятый фактор, который невозможно измерить материально — память о Джонни Годро. Джерси Джонни Хоккея сопровождало американские сборные и на взрослых, и на молодёжных турнирах этого года. В 2012-м Здено Хара получал серебро чемпионата мира в джерси Павола Демитры — теперь американцы почтили память Джонни Хоккея, когда при вручении кубка обернули трофей в джерси с №13.

Возможно, эта победа изменит отношение к ЧМ в США. Федерация хоккея может сколько угодно махать олимпийской морковкой перед носом и обещать бонусы за хорошую игру, но каждый хоккеист хочет побеждать: отсутствие опыта прошлых побед как будто отталкивало от сборных многих нехочух.

Даже отсутствие многих потенциальных звёзд не будет фактором: за 20 лет количество американцев в НХЛ увеличилось почти вдвое. Те самые американские «студенты» из почти комических персонажей превратились в без пяти минут будущих звёзд главной лиги мира. Возможно, в ближайшем будущем Штаты обгонят своих канадских соседей по количеству людей, занимающихся хоккеем: ещё недавно представить себе такую ситуацию было нереально.