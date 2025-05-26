Мы любим себя в хоккее или всё-таки хоккей в себе?

Сенсации, триллеры, слёзы и драмы. Как можно было не смотреть такой ЧМ?

25 мая завершился чемпионат мира по хоккею – 2025. На нём вновь не было сборной России, и посему в ходе всего соревнования разные спикеры раз за разом призывали не смотреть турнир и, более того, оскорбляли тех, кто играет на нём и кто включает его матчи.

Главным амбассадором критики как чемпионата мира, так и его участников и зрителей стал Вячеслав Фетисов.

По завершении турнира бывший великий хоккеист, а ныне политик сказал: «Честно говоря, пофиг, кто и что там выиграл. Если сборная России не играет, для меня это нелегитимный, несуществующий турнир. Никакого спортивного смысла ЧМ не имел. Стыдно должно быть игрочишкам, которые там выступали».

Понять его и его сторонников можно. Патриотическая позиция у нас в стране очень сильна. Однако, натыкаясь раз за разом на критические комментарии по ЧМ, в какой-то момент задаёшься вопросом: а как можно не смотреть такой крупный хоккейный турнир и при этом называться любителем хоккея? Есть в этом что-то… неискреннее.

Да, на чемпионате мира не оказалось нашей сборной. С ней было бы куда лучше. Это факт. Но разве это делает ЧМ турниром, недостойным просмотра? Разве это соревнование настолько скучно и безынтересно, что теряет всякую важность и смысл без сборной России?

Вряд ли. Несмотря на отсутствие нашей команды, с которой турнир наверняка вышел бы даже более крутым, чемпионат мира – 2025 прошёл отлично. В нём было всё, за что можно любить – за что любят! – хоккей.

Сенсации. Их было полно. От поражения Казахстана от Венгрии на групповом этапе до выхода Австрии в плей-офф. Финалист и бронзовый призёр ЧМ-2023 – Германия и Латвия соответственно – остались за бортом матчей навылет, дружно заняв пятые места в своих группах. Одна из хозяек турнира Дания неожиданно пробилась в плей-офф, где «грохнула» канадцев! Возможно, это вообще главная сенсация в истории чемпионатов мира.

Наконец, Швейцария добралась до финала, не пропустив ни одной шайбы в основное время в плей-офф. А США выиграли ЧМ впервые за 65 лет. Все эти неожиданности — что это, если не праздник хоккея? Это и есть главное подтверждение, что всё решается именно на льду, а не в больших кабинетах с кожаными креслами.

Триллеры. Количество матчей с закрученным сюжетом было огромным. Камбэк Норвегии с будущими чемпионами мира с 1:5, камбэк Германии с ними же с 0:3, «перестрелка» швейцарцев и чехов. Триллеры в прямом смысле слова – 0:10 венгров от Швейцарии, 2:7 датчан и 1:8 Казахстана от Чехии, 0:7 словаков от канадцев, 1:9 словенцев от финнов… На этом турнире было много лихо закрученных сюжетов. Более того, именно в последний игровой день группового этапа решалось, кто выйдет в плей-офф, кто вылетит из элитного дивизиона, кто получит более удобных соперников. То есть интрига сохранялась до самого конца. Каждый день дарил массу интересных моментов.

Классный хоккей. В продолжение предыдущей мысли необходимо отметить, что само качество игры оказалось достаточно высоким. Было занимательно последить за рядом сборных, которые спокойно могли совместить героические камбэки и унизительные провалы.

Забавные истории. Куда же без них! Помните, как во время матча Германии и Норвегии сломался лёд? Это же так смешно!

Сломанный лёд на ЧМ-2025 Фото: Кадр из трансляции

А знаете весёлую деталь о вылете канадцев? Турнир проходил в двух странах, Канада на групповом этапе выступала в Швеции. Полуфиналы и медальные матчи проходили там же, а вот на четвертьфинальную встречу пришлось лететь в датский Хернинг. «Кленовые» были так уверены в своей победе, что даже не стали выписываться из гостиницы в Швеции. Кроме того, они оставили свои вещи в раздевалке на стокгольмской арене, дабы там готовиться к полуфиналу. В итоге после поражения канадцам пришлось лететь не домой, а собирать вещи! Причём в одном самолёте с хоккеистами Дании. Подобные истории украшают турнир.

Высокий уровень хоккеистов. Этот турнир никак не получится назвать бедным на имена. У той же Канады в составе были сами Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Марк-Андре Флёри и многие другие. У Финляндии — Ээли Толванен, Теуво Терявяйнен (стал лучшим ассистентом турнира), Юусе Сарос. У Швеции – Мика Зибанеджад, Лукас Рэймонд, Якоб Маркстрём. Чехию вёл за собой Давид Пастрняк, ставший лучшим снайпером ЧМ. Про финалистов турнира и вовсе нет смысла говорить. Даже у Германии были Мориц Зайдер и Тим Штюцле, а у Дании – Николай Элерс.

И это ещё ряд хоккеистов мы не назвали.

Кто это, если не звёзды мирового уровня?

Коммерческий успех. Спонсоры вновь активно поддержали чемпионат мира, доход от телеправ опять оказался высоким. Посещаемость также стала едва ли не рекордной за постпандемийные годы, не считая грандиозный предыдущий ЧМ. Так что болельщики, кажется, всё больше и больше проникаются нашим любимым видом спорта.

Слёзы и драмы. На этом чемпионате мира было множество эмоциональных моментов. Слёзы швейцарцев после поражения в матче за золото, радость датчан после победного гола и финальной сирены, шок канадцев после вылета, американцы с джерси трагически погибшего Джонни Годро рядом с кубком… Все эти моменты вызывали искренние и неподдельные эмоции.

…а что делать, если нет? Что делать, если ни один из этих эпизодов нисколько не тронул? Тогда впору поднять по-настоящему важные вопросы, которые несколько выходят за пределы хоккея.

А можем ли мы искренне порадоваться за других? Или наша эмпатия распространяется лишь на так называемых «своих»? А не разучились ли мы вообще проявлять по отношению к другим какие-либо чувства, помимо ненависти, зависти, злости?

В конце концов, с каких пор патриотизм для нас стал синонимом ненависти к другим? С каких пор хоккей стал для нас средством кому-то что-то доказать?

Если человек любит хоккей, то, смотря какой-либо турнир, всегда найдёт тех, кто будет ему симпатичен, кого ему захочется поддержать. Разве, когда датчане забивали второй гол Канаде, на устах не расцвела сдержанная улыбка за эту маленькую по хоккейным меркам команду, которая выжала всё из себя ради болельщиков, поддерживавших их с трибун? Разве, когда швейцарцы уже не могли сдержать слёз после поражения во втором финале подряд, сердце не оказалось в тисках из-за боли за этих парней, за 41-летнего Андреса Амбюля, который провёл свой 20-й ЧМ и на этом поражении, видимо, завершил карьеру, за Леонардо Дженони, сделавшего вообще всё, чтобы наконец добраться до золота, и пропустившего всего одну шайбу за весь плей-офф – но решающую? Разве, когда американцы принесли на вручение кубка джерси Годро – своего многолетнего капитана, на глаза не навернулись слёзы?

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Проявление таких эмоций, как и поддержка игроков других сборных, не говорит о «продажности» или о нелюбви к своей стране. Хоккей – это в первую очередь вид спорта. И те, кто отдаёт многое, чтобы добиться успехов, вызывают уважение. Те, кто играет со страстью и выкладывается на все 100, вызывают симпатию. Во многом из-за этого, например, сборная Швейцарии стала любимцем публики. Поддерживать таких ребят – это закономерно. Ради такого мы и смотрим спорт, ради такого мы и любим его, разве нет? Разве не из-за такого мы восхищаемся и Александром Овечкиным, Никитой Кучеровым, Александром Радуловым? Или мы делаем это только потому, что они наши?

Впрочем, не смотреть чемпионат мира – это тоже нормально. Не всем интересен сам формат турнира, не всех устраивает стиль игры, который в основном заметен на ЧМ. Это нормально. Не все могут смотреть НХЛ, предпочитая стиль игры в КХЛ. Не каждый следит за КХЛ, привыкнув к стилю игры в НХЛ. Не смотреть что-то по сугубо хоккейным и вкусовым причинам — это нормально.

А вот не смотреть по иным причинам, по тому, что называют «патриотическими» причинами, — это кажется ненормальным. Что становится всё более очевидным, рассуждения о «предателях родины» чаще всего используют в своих личных, корыстных целях, чтобы переманить людей на определённую сторону. Но, когда начинаешь разбираться, что же в этом предательского, толком ничего и не находишь. От того, смотрим ли мы чемпионат мира или нет, сборную России быстрее не вернут.

Вопрос, в конце концов, заключается в том, любишь ли ты вообще хоккей. Или же для тебя это лишь одно из орудий политики и пропаганды.

Мы любим себя в хоккее или хоккей в себе? Вот на какой вопрос нужно ответить прежде всего.

Ещё раз стоит отметить, что это нормально – не смотреть турнир по сугубо спортивным или личным причинам. Но кажется по-настоящему лицемерным призывать других не делать этого или давить на тех, кто всё-таки решил следить за соревнованием. В конце концов, каждый должен сам решать, что ему делать. И давление, критика, оскорбление и осуждение со стороны других людей в этом случае абсолютно неприемлемы.

Но и мы сами должны уважать выбор других людей.

Мы же не хотим, чтобы однажды кто-то другой начал решать за нас, что нам можно смотреть и любить, а что нельзя?

Или мы всё-таки уже опоздали?

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