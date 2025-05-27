«Каролина» ждала этого 19 лет! Суперпас россиянина помог победить несокрушимую «Флориду»

Пока в финале Западной конференции «Даллас» и «Эдмонтон» проводят в целом равную серию (хоть по игре преимущество на стороне «Ойлерз»), на Востоке «Флорида» просто разделывает «Каролину», которая считалась едва ли не главным претендентом на Кубок Стэнли в этом сезоне.

«Каролина» ждала этого 19 мучительных лет! Победила несокрушимую «Флориду» благодаря суперпасу россиянина

«Пантеры» в каждом из матчей накидали не менее пяти шайб в ворота «Харрикейнз» и при этом не позволили сопернику забить больше двух голов. Так что четвёртая встреча могла стать финальной для «ураганов» в нынешнем сезоне. И, что ещё печальнее для фанатов «Каролины», команда в последний раз одерживала победу в матче финала конференции аж 19 лет назад — ещё в сезоне-2005/2006, в котором выиграла Кубок Стэнли. Затем «Харрикейнз» проиграли подряд 15 встреч финала Востока…

Впрочем, думать об этом «ураганам» было некогда. На кону стояло слишком многое. Именно поэтому гости с самого старта встречи навалились на ворота Сергея Бобровского. «Флорида» периодически огрызалась, но в целом преимущество было на стороне «Каролины».

Однако усилия гостей всё никак не могли отразиться на табло. Несмотря на давление «ураганов», забить не получалось. Серьёзность матча же отражалась не только в обилии бросков, но и в суровости игры хоккеистов. Так, за весь первый период команды применили аж 47 силовых приёмов! Удивительно, что тут в целом соперники было одинаково успешны: 24 на 23 хита в пользу хозяев.

А силовой приём Дмитрия Орлова, которого пока справедливо критикуют за игру в серии, стал украшением первого периода.

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Однако в стартовой 20-минутке зрители голов так и не увидели.

Второй период мало чем отличался от первого. «Каролина» продолжила наседать на ворота Бобровского, но голкипер «Пантерз», которого защитники периодически оставляли на растерзание нападающим «ураганов», до поры до времени тащил всё.

Вплоть до 31-й минуты.

«Харрикейнз» попытались выйти в атаку, но защитники «Флориды» сумели отбросить шайбу. Та шла прямо в борьбу, однако вдруг, откуда ни возьмись, выскочил Александр Никишин, первым подоспевший на отскок и лёгким, эффектным касанием с неудобной отдавший передачу под чужую синюю линию. Логан Стэнковен подхватил шайбу, вошёл в зону и, оказавшись один на один с Бобровским и чуть сблизившись с ним, нанёс просто неотразимый бросок. Шайба полетела над плечом голкипера, прямо впритирку со штангой и под перекладину — 1:0! Без шансов для Боба!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Никишин же, таким образом, набрал первое очко в НХЛ. В самый важный момент!

После этого Нейт Шмидт мог сравнять счёт — защитник бахнул от синей линии, но услышал лишь звонкий звук штанги.

Бобровскому и во втором периоде пришлось серьёзно выручать «Флориду». Так, Андрей Свечников в ходе одной из атак разглядел на дальней штанге Себастьяна Ахо и сделал поперечный прострел — финн в упор «расстреливал» голкипера, но Боб успел переместиться и парировать бросок.

Второй период завершился с серьёзным преимуществом в пользу «Каролины». Тем не менее «Ураганы» сумели выполнить программу-минимум: не пропустить и впервые в серии забить стартовый гол в матче.

Третий игровой отрезок начался с удаления Дмитрия Куликова. Штраф защитника «Каролине» не удалось реализовать, зато россиянин по выходе со скамейки штрафников умело сориентировался и убежал в контратаку. Куликов бросил — Фредерик Андерсен выручил!

Затем Антон Лунделль укатился «один на один» с голкипером — Никишину пришлось фолить. Правда, непонятно, почему судьи решили наказать «Каролину» именно удалением, а не буллитом. Всё-таки форвард буквально оставался наедине с Андерсеном.

Штраф «ураганы» решили обратить в свою пользу и даже провели несколько опасных атак. В меньшинстве! Забить не удалось, зато умело «убили» большинство соперника.

А как только Никишин выскочил со скамейки штрафников, организовали новую атаку. Защитник в касание отдал передачу под чужую синюю линию, нападающий подхватил шайбу и, продвинувшись по флангу, сделал пас на Марка Янковски — и тот неотразимо бросил. 2:0!

… могло так показаться. Однако тренерский штаб «Флориды» взял запрос на предмет офсайда. И после непродолжительного видеопросмотра судьи отменили шайбу «Каролины». Офсайд действительно был, причём явный.

После этого «Пантерз» завелись. Хозяева забаррикадировали «Харрикейнз» в своей зоне и наносили бросок за броском. Но Андерсен действовал выше всяких похвал.

Менее чем за три минуты до конца третьего периода «Флорида» пошла ва-банк и сняла вратаря. Но достаточно быстро «пантеры» пропустили контратаку, Сет Джарвис проткнул шайбу Свечникову. Андрей мог забивать сам, но решил отдать передачу Ахо, который не промахнулся мимо пустых ворот.

Бобровский продолжил игру на скамейке. Но это не помогло. «Флорида» опять упустила атаку, шайбу подхватил Джордан Стаал, эффектно обыграл защитника и поставил точку во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Каролина» сумела «размочить» счёт в противостоянии с «Флоридой» — 1-3. А вместе с тем выиграла первый за 19 лет матч в финале Западной конференции! Интересно, станет ли этот успех началом грандиозного камбэка или всё же сегодняшняя победа — лишь финальный аккорд выступлений «ураганов» в сезоне?