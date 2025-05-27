Не потерять бы в серебре. Как «Трактор» может измениться в межсезонье?

Впереди у КХЛ первое межсезонье в новых условиях. Помните, как в прошлые годы первые новости о трансферах прилетали одновременно с вереницами горожан, уезжавших на дачи? Теперь новостной поток захлестнёт ваши дисплеи не в День труда, а в День защиты детей: при желании в этом можно найти некоторую иронию.

У «Трактора» это будет второе в истории межсезонье после финала. Первое, весной 2013-го, стало тотальной катастрофой. «Динамо» выкупило Максима Карпова, с грандиозным скандалом (который закончился ранним отъездом в НХЛ) забрало Валерия Ничушкина, ходили даже слухи, что Евгений Кузнецов тоже едет в Москву. Ну а трансферная кампания на вход (с переходами Кондратьева, Бондарева и Курьянова), которую усугубила травма Евгения Кузнецова, стала полным провалом. В том сезоне челябинцы не попали в плей-офф.

Сейчас эта ситуация повториться не должна: «Трактор» стал если не олигархом КХЛ, то клубом со стабильно хорошим финансовым положением, а административные возможности уже не позволят повториться разграблению-2013. Тем не менее чемпионский состав понесёт потери — и мы прикинем, каким Челябинск зайдёт в новый сезон.

Владимир Жарков и генменеджер «Трактора» Алексей Волков Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Вратари

Кажется, заряжать «Зак — Зак — Зак — Фукале» в новом году в Челябинске не будут — и есть вероятность, что это станут делать в Санкт-Петербурге. Вы можете не верить в инсайды, которые появились во время финальной серии, но трансферный путь наименьшего сопротивления очень характерен для СКА. Зачем что-то искать, когда на рынке появляется свободный герой недавнего плей-офф, который зарекомендовал себя в другом клубе КХЛ?

Альтернативой победителю МЧМ-2015 пока может быть только приглашение ещё одного иностранного вратаря. Правда, теперь это похоже на лотерею. Пять лет назад вы могли быть уверены, что абсолютное большинство кандидатов из АХЛ рвануло бы в Россию при первом же достойном предложении, поэтому можно было прикидывать селекционные варианты с дивана. Теперь же только сами игроки могут сказать, поедут ли они в нашу лигу или нет — иногда агенты, которые предлагают своих клиентов в российские клубы, делают это поверх голов подопечных.

Потенциальным планом «Б» выглядит полноценная ставка на Сергея Мыльникова — ну это если достойного легионера не удастся найти или на рынке будут только «Хэммонды». За год бэкап «Трактора» явно прибавил, если вспоминать, как он зашёл в прошлогодний полуфинал с «Локомотивом», и в регулярке частенько выглядел стабильнее Фукале. Правда, «Трактору» ещё предстоят контрактные переговоры с 25-летним голкипером.

Защитники

Сразу после финала о завершении карьеры объявил Стивен Кэмпфер. На 36-летнего американца в этом сезоне в этом сезоне легло очень много работы: в регулярке он играл по 22 минуты за матч в режиме «я и лошадь, я и бык». При этом по ходу сезона ветерана разгрузил приезд Логана Дэя, ставшего забирать по 20 минут за встречу. Алексей Волков сказал, что американец выходил в плей-офф с серьёзной травмой.

Григорий Дронов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

На контрактах у «Трактора» – шикарно показавший себя в плей-офф Григорий Дронов, молодой Арсений Коромыслов и тот самый Дэй. Двукратный чемпион АХЛ в плей-офф выглядел совсем неважнецки и вообще потерявшим форму — но в Россию он приехал, не имея игровой практики в течение полугода. Пожалуй, после предсезонки он будет смотреться иначе. Кроме того, контракт есть и у Ильи Николаева, которого можно рассматривать как шестого-седьмого защитника. В статусе ОСА находится Сергей Телегин — но не найдётся ли клуб, который захочет кинуть медалисту Пекина оффершит?

Приоритет для «Трактора» здесь — легионерская замена Кэмпферу, причём тоже праворукая. На пресс-конференции Волков говорил про «необычную тишину» на североамериканском рынке — и здесь данные разнятся, другие говорят, что в этом году как раз доступно больше кандидатов. Конечно, челябинцам стоит сохранить Артёма Блажиевского, который в этом году тоже раскрылся по-новому: но Артём выходит на рынок, и есть подозрение, что воспитаннику ЦСКА и москвичу может прилететь хорошее предложение из родного клуба.

Кто мог бы видеться лучшей заменой в случае чего? На рынок выходит Алексей Береглазов, которого в своё время в «Авангард» выменивал как раз Волков. Здесь нет никаких инсайдов — однако ярославцы не смогут сохранить всех защитников, а обороне «Трактора» нужны будут габариты.

Нападающие

Плохая новость для челябинцев — Максим Шабанов почти наверняка уезжает в Америку, и его можно уже не примерять к этому составу. Хорошая новость — линейка центров на следующий сезон уже сейчас выглядит максимально солидно. Глотов — Кадейкин — Светлаков — Попов — Почивалов в статусе ОСА — очень глубокая, рабочая и габаритная линейка, которой может позавидовать любая команда лиги. Кроме того, Челябинск пока закрывает необходимость переплачивать за дефицитную позицию.

А вот на флангах пока гуляет ветер. Коллеги уже сообщают о возможности расставания с Остапом Сафиным, который не показал себя в плей-офф, сам Волков уже сказал, что клуб не будет продлевать контракт с Никитой Коростелёвым. ОСА остаются Семён Дер-Аргучинцев и Виталий Кравцов.

Отдельно остановимся на втором. Можно часто наткнуться на мнение, что Кравцов уедет за океан. Однако в попытку №4 вообще не верится, даже несмотря на то, что при Гру мы увидели абсолютно другого Виталия, который пашет в меньшинстве и не пропускает силовые от соперников. Права на Кравцова всё ещё принадлежат и ещё один сезон будут принадлежать «Ванкуверу», в котором ценят игроков совсем другого склада, а назначение Адама Фута как бы говорит о том, что линия Рика Токкета будет продолжаться в новом году. А какой другой клуб рискнёт выменивать права на уже 25-летнего форварда?

Виталий Кравцов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Трактору» нужно искать двух легионеров на край. Конечно, Челябинск любит Бадди Робинсона, но игрок такого плана может занимать позицию легионера в том случае, когда у тебя есть русская суперзвезда в атаке, а после отъезда Шабанова такого не будет. Правда, смущает то, как в клубе не прижился Дилан Сикура, который в момент расцвёл после ухода в «Динамо». С учётом стиля центров менеджмент чёрно-белых должен искать плеймейкеров, которые разгоняли бы игру с фланга.

Ну и ждём новых прорывов от челябинской молодёжи. Про Александра Рыкова говорят уже давненько, в плей-офф на ограниченном времени он смотрелся неплохо — правда, он задрафтован «Каролиной», и кто знает, в какую сторону игрока поведут агенты. «Челмет» был одной из самых молодых команд ВХЛ, однако закончил сезон с преимуществом площадки в первом раунде.

В общем, стратегия «Трактора» понятна — и, хотя команда понесёт потери, можно быть уверенным, что в Челябинске смогут их компенсировать.