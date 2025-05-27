Хоккейный сезон в России завершён! Кубок чемпионов страны — у «Торпедо-Горький»

Единственная профессиональная лига Европы, которая не закончила сезон — это ВХЛ. Европейский сезон де-факто был завершён «золотой» шайбой Тейджа Томпсона в Стокгольме, хотя в Северной Америке проходят финальные стадии вертикали НХЛ — АХЛ — ECHL и Мемориальный кубок канадской юниорской лиги. Так что за тысячи километров от Нижнего Новгорода и Воскресенска хоккея важнее просто не осталось.

Перед финалом можно было услышать голоса, которые были недовольны тем, что клубы КХЛ отправляют многих молодых игроков в лигу ниже статусом. Только вот это делается не только и не столько с целью выиграть трофей второго уровня, сколько ради продления сезона молодых игроков — в обычных условиях их просто оставляют тренироваться до талого. Ну а так Силаев и Артамонов, Пивчулин и Королёв получают лишнюю игровую практику: здесь все фармы почти в равных условиях.

Да и многие гранды ВХЛ в этом году посыпались уже на ранних стадиях: АКМ с мегаломанскими амбициями вообще в плей-офф не попал, «Кузня» и тюменский «Рубин» уступили фармам СКА и «Металлурга», которые не успели получить большого усиления, а питерское «Динамо» чуть не вылетело в первом раунде, героически отыграв 0-3 в матче с «Бураном». В общем, в такой равной лиге, как нынешняя «вышка», даже несколько молодых игроков из КХЛ не могут стать фактором, единолично меняющим всё.

Ну а финальная серия ВХЛ, кроме массированного десанта из «Спартака» и «Торпедо», выделялась по совсем другой причине: первые пять встреч выиграли гостевые команды. В КХЛ что-то подобное случалось разве что во время легендарного финала Востока-2021 между «Ак Барсом» и «Авангардом». Однако сегодня торпедовцы возвращались в Нижний Новгород с 3-2 в серии — и готовились получить заряд от полных трибун и хорового исполнения «Нижегородской лирической».

«Химик» на старте матча выглядел так, как будто решил продлить гостевой тренд. Воскресенская команда была быстрее, опаснее и логично повела в счёте: Никита Соколов дальней передачей из своей зоны нашёл Константина Лукина, который выдал скоростной спринт от чужой синей, оторвался от трёх преследователей и переиграл Дмитрия Дагестанского.

Впрочем, торпедовцы оживились ближе к середине периода: Кирилл Свищёв выцарапал шайбу за воротами, где в это время находилась основная масса игроков «Химика», а Никита Шавин на пятаке был почти один и спокойно отправил шайбу в сетку. Ну а под конец периода хозяева вышли вперёд — в большинстве Арсений Варлаков приложился от синей, а один из самых опытных игроков команды Даниил Ильин подправил шайбу. 10 лет назад Ильин выиграл Кубок Харламова в составе «Чайки».

«Химик» не смог реализовать два большинства, которые получил в первом периоде — а во втором активность «Торпедо» при дальней лавке и собственные ошибки гостей привели к трём удалениям подряд. Снова на сцене оказался Варлаков, который фактически реализовал большинство: пятый игрок гостей даже не успел добежать до зоны, а Дмитрия Куликова закрывали и свои, и чужие, поэтому вратарь «Химика» не смог отразить бросок защитника. Из-за череды удалений воскресенской команды второй период остался за хозяевами и по счёту, и по игре, и по статистике.

Третий период «Химик» начал так, как и должна это делать команда, сезон которой мог закончиться через 20 минут. Один из самых злых игроков ВХЛ Прохор Корбит запихал шайбу в ворота, однако гол засчитали только после видеопросмотра. Вскоре, правда, хозяева ответили — Шавин оформил дубль, но второй гол сделал сам, выцарапав шайбу у замешкавшегося защитника «Химика». «Химик» пытался отыграться, довольно рано снял вратаря, однако «горьковчане» качественно оборонялись и выдержали натиск, поставив точку голом в пустые ворота.

Конечно, ситуация, когда чемпионом страны становится чистый фарм-клуб, выглядит слегка абсурдно и отсылает нас к административному безумию образца начала 90-х. Но титул в ВХЛ — это отличный показатель работы клубной системы нижегородского хоккея. Сразу 12 нынешних победителей «вышки» два года назад поднимали над головой Кубок Харламова. Получится ли принести победный дух и в основу, куда многие из этих ребят вернутся (или поднимутся)?