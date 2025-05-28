«Даллас» подвела дисциплина — станет ли это ключевым моментом в серии?

«Эдмонтон» – в шаге от чемпионства на Западе НХЛ! Нас ждёт ремейк прошлогоднего финала?

«Эдмонтон» в мгновение ока перевернул серию с «Далласом» – «нефтяники» провели ужасный третий период в первом матче, когда в течение 20 минут в воротах Стюарта Скиннера побывало сразу пять шайб, однако за следующие 120 канадский голкипер пропустил лишь один раз.

«Ойлерз» в это же самое время нашли способ переиграть Джейка Эттингера аж девять раз: канадская команда сперва победила всухую – 3:0, а затем разгромила соперника со счётом 6:1.

Сегодня в состав «Старз» вернулся Роопе Хинц, пропустивший предыдущую встречу. Заменил он в заявке Евгения Дадонова, который в шести последних матчах остался без результативных действий.

Вместе со спецбригадой большинства «звёзд» финский форвард упустил неплохую возможность открыть счёт уже в дебюте встречи – «Даллас» получил право на розыгрыш лишнего, однако не сумел найти ключи к воротам набравшего отличную форму Скиннера.

А вот визави голкипера «Эдмонтона» в аналогичной ситуации в середине периода свою команду не выручил: Райан Ньюджент-Хопкинс вывел на бросок Леона Драйзайтля, и немец в касание из правого круга вбрасывания поразил ближний угол – «нефтяники» продолжают забивать первыми в каждой игре этого полуфинала.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Старз» владели преимуществом в концовке первой двадцатиминутки и ушли на перерыв с перевесом во всём, кроме заброшенных шайб – «Ойлерз» больше Эттингера не потревожили, а Скиннер выдержал все 17 попыток техасцев огорчить его.

Но во второй трети гости всё-таки нашли небольшую брешь в обороне и восстановили равновесие – Джейсон Робертсон во время третьей попытки «Далласа» разыграть лишнего сумел отправить шайбу под самую перекладину, лишив Скиннера надежды на второй шат-аут в этой серии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Однако радость «звёзд» продлилась недолго – вскоре в штрафной бокс отправился Мэйсон Марчмент, и «Эдмонтон» ещё раз не простил соперника за нарушение правил. Пятым игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в финале конференции в возрасте 40+ лет, стал Кори Перри, вернувший «нефтяникам» преимущество в счёте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В начале третьего периода подопечные Питера Дебура не были похожи на команду, которой необходимо отыгрываться – «Ойлерз» гораздо мощнее действовали в его первой половине и были гораздо ближе к своему третьему голу, нежели гости – ко второму.

И третья шайба в воротах Эттингера всё-таки побывала — правда, Каспери Капанен завёз её уже при шести полевых игроках «Далласа» на льду за две с половиной минуты до сирены. А Адам Хенрик на последней минуте ещё раз поразил пустые ворота, поставив точку в матче — 4:1.

«Эдмонтон» делает счёт в серии 3-1 и теперь находится в шаге от чемпионства на Западе НХЛ и прохода в решающую стадию, куда все шансы пройти от Востока есть у «Флориды». Неужели нас ждёт ремейк прошлогоднего финала Кубка Стэнли?