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Нижегородское Торпедо назначило нового главного тренера, кто такой Алексей Исаков

«Торпедо» выбрало нового главного тренера. Нестандартное назначение задаст тренд в КХЛ?
Родион Власов
«Торпедо» выбрало нового главного тренера
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Алексей Исаков более 20 лет работал помощником в низших лигах, но после успеха в ВХЛ уходит на повышение.

В авангарде хоккейных экспериментов России в последние годы идёт «Торпедо». Сначала нижегородцы назначили генерального менеджера без игрового бэкграунда, который собрал такую же селекционную службу. Потом в Нижнем резко омолодили команду и доверились Игорю Ларионову, штаб которого на короткий срок полностью поменял наше представление о предсезонках, правильном питании и игровом стиле.

Последний сезон, правда, стал большим разочарованием, хотя у Ларионова была очень большая тренерская и селекционная власть. Нового главного тренера «Торпедо» объявило красиво – прямо в чемпионской раздевалке фарм-клуба, который выиграл плей-офф ВХЛ. 49-летний Алексей Исаков, приведший команду к этому успеху, всего два года назад работал помощником в «Зауралье», никогда на тот момент не был главным тренером и вряд ли сам мог представить такой карьерный поворот.

Весной 2023-го «Чайка» выиграла второй Кубок Харламова, после чего главный тренер той команды Николай Воеводин получил предложение из Петербурга. Воеводин возглавил «Неву» и даже смог поработать с молодёжной сборной страны — пусть и на нынешнем товарищеском уровне. Большинство чемпионов-2023 по возрасту не могли играть в сезоне-2023/2024, но омолодившаяся «Чайка» под руководством Исакова выиграла бронзу МХЛ. Когда в Нижнем возродили фарм-клуб, шеф молодёжки получил логичное повышение.

Как прошёл решающий матч ВХЛ:
Хоккейный сезон в России завершён! Кубок чемпионов страны — у «Торпедо-Горький»
Хоккейный сезон в России завершён! Кубок чемпионов страны — у «Торпедо-Горький»

Первая итерация «Торпедо-Горький» существовала лишь год в сезоне-2019/2020, абсолютно ничем не запомнилась и закрылась в коронавирусный период урезания бюджетов. Однако за несколько лет ситуация изменилась. За несколько лет «Чайка» выпустила множество классных выпускников, а благодаря обменам команда накопила неплохой пул молодёжи. В результате в позапрошлом сезоне многие птенцы «Чайки» превратились в кукушат, де-факто проведя год в скрытых арендах. Для развития молодёжи полезнее было объединить их в одной команде.

Алексей Исаков с кубком чемпиона России

Алексей Исаков с кубком чемпиона России

Фото: ХК «Торпедо-Горький»

О своём тренерском стиле Исаков говорил сразу после назначения: «Когда мы вместе с главным тренером Сергеем Душкиным начали в 2014 году работу в Кургане, то стали играть в агрессивном стиле, в вертикальный хоккей. Изучали много материалов на эту тему. И с тех пор команды, где я работаю, действуют в подобном ключе. Стараемся постоянно навязывать сопернику свою игру, идти в форчек».

Здесь Исаков не обманул. В прошедшем сезоне «Горький» больше напоминал то самое «Торпедо»-2022/2023, чем основная команда, изменившая тактику. Уже в регулярном сезоне «горьковчане» заняли верхний посев в первом раунде. В плей-офф команда Исакова не раз доходила до овертаймов, включая рекордный челябинский матч с пятью (!) овертаймами — и чаще всего их выигрывала. И когда «Торпедо» критикуют за отправку игроков основы в фарм, не надо забывать, что тот же MVP плей-офф Егор Виноградов выбил себе полноценное место в КХЛ во второй половине сезона во многом благодаря успешной игре в «вышке» в начале чемпионата. Так что повышение тренера укладывается в логику, которой следуют в Нижнем последние годы.

Это назначение – возможный знак ещё одного тренда. Приезд Бена Гру, его регулярочные успехи и выход в финал в первом же сезоне вызвали жаркие споры о том, в каком состоянии находится русская тренерская школа. Тренер, который в НХЛ доходил только до стадии собеседований на пост главного, в России моментально показал свой уровень. Однако коллеги отметили важную деталь: и у Гру, и у Ги Буше огромный опыт в низших лигах, юниорских и молодежных командах, и к нынешнему статусу они шли после долгих лет упорной работы. У них не было игровой карьеры, которая могла бы гарантировать им моментальное получение вкусного местечка.

Понятно, что североамериканские лиги – это вещь в себе. Однако я также посчитал, сколько времени тренеры финской Лииги и шведской Элитсерии шли к нынешним должностям через места помощников и главных тренеров лиг ниже уровнем. Не будем перегружать текст перечислением северных имён с табличками и скажем, что в обеих лигах средняя длина пути в главные тренеры — 10 лет.

При этом фамилии многих этих тренеров вообще ничего не скажут — как игроки они не состоялись. Например, сейчас финский чемпионат впервые в своей истории выиграла скромная «КалПа».Её тренирует 44-летний Петри Карьялайнен, у которого даже нет игровой страницы в «Элитпроспект». Свою карьеру он начал в 25 лет в качестве видеотренера в Швейцарии и так потихоньку (даже с остановкой в КХЛ в сезоне-2011/2012) за 18 сезонов дошёл до должности главного тренера.

Финскую регулярку выиграл «Лукко» с уже знакомым нам Томи Лямся — как игрок он не поднялся выше третьего местного дивизиона, стал тренером ещё до 30. Второе место занял «Ильвес»: та же самая история, вратарь Томми Ниемеля помыкался по нидерландским лигам, закончил в 26 и дорос до Лииги после десятка лет работы с детьми, молодёжью и помощником. Почему такая концентрация именно на финнах? А вы вспомните, как мы до отстранения постоянно удивлялись тренерским поражениям на уровне сборной.

Игроки «Торпедо-Горький»

Игроки «Торпедо-Горький»

Фото: vhlru.ru

А вот тренеры КХЛ, что интересно, почти поголовно имели опыт игры на высшем уровне — у нас одних энхаэловцев семь человек, куча олимпиоников и игроков сборных. Пожалуй, самая скромная карьера из людей, работавших главными в прошлом сезоне, сложилась у Павла Зубова, но и он успел провести более сотни матчей в элитном дивизионе. Единственное исключение, как вы можете понять, — главный тренер СКА, который находится в своей собственной лиге.

Как закончилась эпоха Ларионова в Нижнем Новгороде:
Эра Ларионова в «Торпедо» закончена. Что теперь ждать от клуба и тренера?
Эра Ларионова в «Торпедо» закончена. Что теперь ждать от клуба и тренера?

Исаков в этом плане следует европейской традиции – свою игровую карьеру тренер закончил в 25 лет и сразу же стал помощником во второй команде ЦСК ВВС. С того момента до нынешнего назначения прошло 25 лет, за которые тренер копит опыт и обучается на практике. В РПЛ рассказы про «футбольных людей» уже давно стали мемом – и хотя в хоккее своих Мостовых нет, очень часто мы видим назначения, основанные лишь на принципе «а ты где играл». Это приводит к явному застою в плане новых идей и к тому, что прямо сейчас русский тренерский рынок фактически пуст. При этом назвать нового шефа «Торпедо» с его сотней матчей в чемпионате страны посторонним для хоккея человеком не сможет никто.

В европейском футболе новым трендом стали молодые и продвинутые лэптоп-тренеры, засилье которых уже повернуло тактическую моду куда-то не туда. Теперь в футболе правят подражатели Гвардиолы, чаще всего плохие. Но в нашем хоккее всё совсем наоборот: частенько легенды оказывались в креслах главных тренеров либо совсем без опыта, либо с опытом минимальным. Да, у них есть внутренние кубки – но зачастую это «хоккейные люди» выбивали других «хоккейных людей», а на международной арене проигрывали людям типа Джона Купера, который успел поработать адвокатом, а в НХЛ пробивался через самые низы.

Возможно, «Торпедо» и Исаков покажут многим, что успех тренера определяется не тем, сколько очков он набрал, когда стоял на коньках, а тем, какие знания и умения он накопил после этого.

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