Школа ЦСКА — снова на вершине. Как она развивается и в чём главный секрет успеха?

27 мая на «ЦСКА-Арене» прошла торжественная церемония закрытия сезона в хоккейной школе ЦСКА. Юные армейцы не уронили высоко поднятую планку – команды всех возрастов финишировали с медалями, а некоторые выиграли по несколько турниров. Их поздравили президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, члены наблюдательного совета клуба — почётный президент Борис Михайлов и советник главного исполнительного директора ПАО «НК Роснефть» Сергей Фёдоров, спортивный директор Денис Денисов, директор Хоккейной школы ЦСКА Кирилл Пафифов, а также хоккеисты первой команды ЦСКА Виталий Абрамов и Руслан Исхаков.

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Школа ЦСКА всегда славилась выпускниками. Вениамин Александров, Владимир Викулов, Владислав Третьяк, Владимир Лутченко, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Владимир Крутов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Игорь Ларионов (и это далеко не полный список) оставили ярчайший след в отечественном и мировом хоккее. И в наше время школа ЦСКА держит марку, семь раз подряд занимая первое место в общекомандном зачёте города Москвы – сильнейшем по уровню конкуренции среди региональных первенств России.

Школа ЦСКА исправно пополняет игроками команды клубной вертикали – «Красную Армию» (МХЛ), «Звезду» (ВХЛ) и ЦСКА. Армейские воспитанники завоёвывали Кубки Гагарина и Харламова, золотые медали чемпионата ВХЛ, побеждали на Олимпийских играх.

Уникальных успехов добилась в уходящем сезоне команда армейцев 2009 года рождения под руководством Михаила Деева. Она прошла весь сезон без поражений, выиграв 40 матчей из 40 и завоевав золотые медали первенства Москвы и первенства России.

Церемония закрытия сезона в хоккейной школе ЦСКА Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Юные армейцы заставили вспомнить великую команду ЦСКА, которая в далеком сезоне-1983/1984 (олимпийском!) потрясла спортивный мир победной серией из 41 встречи. Надо признать, что в 80-е выигрывать московским армейцам было куда проще, чем нынче юношам. Финальная встреча первенства России в Санкт-Петербурге с ярославским «Локомотивом-2004» получилась огненной. Парни Михаила Деева одержали волевую победу со счётом 4:2. Капитан чемпионов Артём Кацуро был признан лучшим нападающим первенства России, а его ассистент и автор гола в финале Владимир Штырхунов – лучшим защитником. ЦСКА-2009 стал сильнейшей командой России в своей возрастной категории в пятый раз подряд. 11 ее игроков, а также тренер Деев были делегированы в сборную Москвы на первенство федеральных округов. Значимых успехов добился и ЦСКА-2013, выигравший первенство Москвы и всероссийские соревнования «Кубок Третьяка».

Особое внимание – к выпускной команде ЦСКА-2008. Четверо её игроков – Никита Овчаров, Владимир Костин, Павел Сидоров и Александр Петров – дебютировали за «Красную Армию» к матчам чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Восьмерым игрокам ЦСКА-2008 клуб уже предложил профессиональные контракты, и следующий сезон они могут начать в «Красной Армии».

Церемония закрытия сезона в хоккейной школе ЦСКА Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

ЦСКА уделяет внимание не только спортивным результатам, но и воспитанию подрастающего поколения хоккеистов. Уже три года в школе действует Кодекс хоккеиста ЦСКА, регулирующий правила поведения, которым должен следовать юный спортсмен. Ещё одна фишка ЦСКА – ежегодное посвящение в армейцы, которое проводится совместно с руководителями клуба и игроками главной команды. На протяжении сезона учащиеся принимают участие в культурных мероприятиях, приобщаются к истории России на уроках патриотического воспитания. Так, в конце мая юные армейцы 2012 года рождения посетили выставку, посвящённую 80-летию Великой Победы, которая открылась в крытом легкоатлетическом комплексе ЦСКА. Поэтому выпускники школы ЦСКА становятся не только первоклассными хоккеистами, но и патриотами родины.

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ЦСКА и его школу ждёт светлое будущее. Во многом благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией «Роснефть» и её исполнительному директору Игорю Сечину закипело строительство новой арены.

— Хочу поблагодарить Игоря Ивановича Сечина за огромное внимание, которое он уделяет клубу. Он строит этот стадион, и мы в ближайшие несколько лет его сдадим. Там у нас будет четыре льда, интернат – задел того, что наши ребята будут проходить полный курс не только хоккейного, но и школьного образования, – резюмировал Игорь Есмантович.