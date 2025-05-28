«У него действительно есть шанс превзойти Гретцки». Америка признала Овечкина

Обсуждение места того или иного хоккеиста в истории кажется одним из главных занятий для современной журналистики. И это неудивительно — всё-таки сейчас мы живём в эпоху, когда нам доступны различные более глубокие метрики для разностороннего изучения игры спортсмена.

Так, наш коллега из Северной Америки, журналист The Hockey Writers Мэттью Затор взялся за непростую задачу: он составил четыре тройки лучших нападающих в истории НХЛ. Конечно же, в неё попал новоявленный лучший снайпер лиги за всё время существования — Александр Овечкин. Более того, его поставили в первую тройку — прямо к Уэйну Гретцки и Горди Хоу!

Все же тройки выглядят следующим образом:

Что же североамериканский журналист написал о первой тройке в целом и об Овечкине в частности? «Чемпионат» приводит перевод части материала.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

«За 107 лет истории Национальной хоккейной лиги в крутейшей игре на льду было большое число легендарных игроков. Исторические франшизы — такие, как «Монреаль», «Эдмонтон» и «Айлендерс», — подарили нам легенд вроде Уэйна Гретцки, Ги Лефлёра, Майка Босси, Горди Хоу и других. Эти парни поражали нас каждый раз, когда выходили на лёд.

Последние 20 лет стали новой эрой, подарив таких звёзд, как Сидни Кросби и Алекс Овечкин, а совсем недавно и Коннора Макдэвида, Натана Маккиннона и Остона Мэттьюса. Вопрос в том, заслуживают ли эти имена места в команде лучших нападающих в истории НХЛ? The Hockey Writers здесь, чтобы ответить на этот вопрос и на многое другое!

В этой списке мы стремимся создать команду нападающих, которая преодолеет пески времени и объединит игроков из разных эпох в одном составе. Некоторые имена всегда будут находиться здесь, но с течением времени и появлением новых суперзвёзд другие неизбежно будут исключены.

Поскольку это хоккейная команда, мы не будем просто нагружать её звёздами, играющими в нападении. Мы также добавим исключительных двусторонних хоккеистов. Так что без лишних слов, давайте представим команду!

Первая тройка

Александр Овечкин — Уэйн Гретцки — Горди Хоу

Представьте себе Величайшего (Уэйна Гретцки) и Великую восьмёрку (Александра Овечкина) вместе. Какая захватывающая это была бы эпоха! Лидер по количеству ассистов с большим отрывом в паре с одним из самых смертоносных голеадоров в истории НХЛ. Добавьте к этому Мистера Хоккея (Горди Хоу), и вы получите, вероятно, одну из самых опасных троек, когда-либо выходивших на лёд. Простого взгляда на резюме этих трёх игроков должно быть достаточно, чтобы убедить вас в заслуженности их места в первой тройке этой команды.

Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

Гретцки: 1487 сыгранных матчей, 894 гола (второй результат в истории лиги), 1963 результативные передачи, 2857 очков, 18 Матчей всех звёзд, рейтинг плюс/минус за карьеру — «+518», 91 победный гол, девять «Хартов», пять «Леди Бингов» и четыре Кубка Стэнли с 382 очками в плей-офф.

Хоу: 1767 сыгранных матчей (больше всего в истории НХЛ), 801 гол (третий результат в общем зачёте), 1049 результативных передач (восьмой результат), 1850 очков (третий результат), четыре Кубка Стэнли, 23 участия в Матчах всех звёзд (рекорд НХЛ), шесть «Арт Россов», шесть «Хартов». Он также входил в пятёрку лучших снайперов в течение 20 сезонов подряд.

Овечкин: 1491 сыгранный матч, 897 голов (больше всего в истории НХЛ), 726 результативных передач, 1623 очка, 326 голов в большинстве (больше всего в истории лиги), девять «Морис Ришаров» (больше всего в истории НХЛ), три «Харта», 12 участий в Матчах всех звёзд и один Кубок Стэнли.

Известный как Величайший, Гретцки определённо оправдывает своё имя даже по сей день. Ближайший к нему игрок — Яромир Ягр, набравший 1921 очко. Разница в 936 очков, вероятно, является ещё одним потрясающим результатом за карьеру. Никто никогда не сможет превзойти его показатели, и точка.

Гретцки — единственный игрок, преодолевший отметку в 200 очков, что само по себе является подвигом. Однако он не захотел останавливаться на этом и добрался до этой отметки ещё три раза. Марио Лемье почти повторил достижение Уэйна в сезоне-1988/1989, набрав 199 очков. В современную эпоху Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» был единственным, кто приблизился (если это можно так назвать) к этому результату в сезоне-2022/2023, записав на свой счёт 153 очка.

Гретцки также является обладателем нескольких рекордов по количеству голов, чей запах ни один игрок никогда даже почувствует. У него было четыре сезона с более чем 70 шайбами, что неслыханно в современную эпоху. Даже Овечкин не забивал так много за сезон (он приблизился к этой отметке в сезоне-2007/2008, забив 65). Если этого недостаточно, у Гретцки также был сезон (1981/1982), в котором он забросил 92 шайбы, что является полным безумием. Чтобы достичь этого результата, ему нужно было забивать по несколько голов почти в каждом матче.

Уэйн показал себя не только в регулярном чемпионате, он играл на неземном уровне и в плей-офф. Гретцки лидирует в лиге по количеству очков (382) и голов (122) за всё время. Ему также принадлежит рекорд по количеству победных голов — 24. Всё это происходило в полном стресса плей-офф. Никто не мог его остановить, неважно, какое время года это было.

В конечном счёте Гретцки — лучший игрок всех времён, без сомнений. Он не только был лучшим плеймейкером, но и умел забивать голы. То, что вознесло его на вершину, — это его хоккейный IQ. Он просто знал игру и мог предвидеть события до того, как они происходили. Уэйн даже использовал окружающую обстановку в своих интересах. Благодаря отражению в стекле он видел, где находятся его одноклубники на льду. Его мозг сделал его Великим.

Горди Хоу был редким сочетанием мастерства, физической подготовленности и выносливости. В целом он отыграл 32 сезона в профессиональном хоккее, включая 26 сезонов в НХЛ. Это удивительный подвиг, если учитывать силовую манеру, в которой он играл каждый матч.

Горди Хоу Фото: AP/ТАСС

Это не значит, что у него не было своей доли травм. У него даже была одна, оставившая его в критическом состоянии после столкновения с Тедом Кеннеди из «Торонто». Он получил сотрясение мозга, перелом черепа, а также сломал скулу и нос. Большинство игроков, вероятно, повесили бы коньки на гвоздь после этого, но, будучи воином, Горди восстановился и стал лидером лигу по количеству очков в следующем сезоне. О да, он также выиграл свой первый Кубок Стэнли ещё до того, как его выздоровление было завершено.

Карьера Хоу охватывала почти три хоккейных десятилетия. Он повидал многих суперзвёзд, включая дебютный сезон игрока по имени Гретцки. Не многие хоккеисты, родившиеся в 1928 году, могли бы сказать это. Он также был образцом стабильности. Не считая сезона новичка, Горди никогда не заканчивал чемпионат менее чем с 40 очками. Даже в 52 года он смог достичь плато в 40 очков в концовке сезона. Если не это стабильность, то я не знаю что.

Поскольку Хоу играл в хоккей так долго, у него даже был шанс выступить вместе со своими сыновьями во встрече НХЛ. Удивительно, что он мог не отставать от них и при этом набирать очки с такой же регулярностью. Не многие отцы могут указать это в своём резюме, это точно. Горди никогда не показывал таких цифр, как его два коллеги, но он, возможно, самый совершенный игрок, когда-либо игравший в хоккей.

Теперь перейдём к Овечкину, также известному как Великая восьмёрка. С тех пор, как он пришёл в НХЛ в 2005 году, результативность стала его вторым именем. В свой первый сезон он покорил лигу, забив 54 гола в 81 матче. Затем у него был небольшой спад на второй год, в сезоне-2006/2007, если можно так сказать — он забросил «всего» 46 шайб. В целом у него было девять сезонов с 50+ голами и только один сезон, в котором он забил меньше 30. Он прирождённый голеадор, просто и ясно. Вот чем он занимается.

Когда Ови не забивает голы своим запатентованным броском в одно касание, он уничтожает парней на форчеке. На момент написания этой статьи на его счету беспрецедентные 3739 хов за карьеру. Это означает, что он постоянно набирает более 200 силовых приёмов за сезон. Игрокам определённо нужно держать голову поднятой, когда он на льду.

Многие задаются вопросом, почему Алекс забивает так много голов. Это не только из-за его смертоносного броска и необъятной креативности. Он бросает отовсюду, и шайба всегда летит в ворота. Он постоянно либо на вершине лиги, либо в пятёрке лучших по броскам. У него практически не было сезонов, когда он наносил менее 300 бросков по воротам. Процитирую Гретцки: «Вы промахиваетесь в 100% бросков, которые не делаете». Должно быть, Овечкин вытатуировал это где-то на своём теле, потому что он, несомненно, старается придерживаться этого принципа.

Удивительно, но у Овечкина действительно есть шанс превзойти Гретцки в списке лучших игроков за всю историю (видимо, имеется в виду общий рекорд по количеству голов с учётом плей-офф. — Прим. «Чемпионата»).

Овечкин, Гретцки и Хоу были бы непосильной задачей для вратарей и защитников любой команды. Два снайпера поколения, которые вместе с величайшим игроком всех времён могут будоражить соперников. Они, вероятно, забивали бы гол почти в каждой смене. У Гретцки, безусловно, были талантливые партнёры по звену, но он достиг бы расцвета с этими двумя на своих флангах.

Вместе они забили 2592 гола. Представьте себе, что вы защитник, пытающийся остановить троих из них, летящих по льду. Удачи — вот всё, что я могу сказать».