Доминирование продолжается! «Флорида» мощно закамбэчила и вышла в третий финал подряд

В момент, когда казалось, что «Каролина» находится на пороге отчаяния, судьба улыбнулась Бриндамору и его команде. «Харрикейнз» одержали «сухую» победу в Санрайзе, продлив серию и не допустив очередного свипа.

Эта виктория стала первой для «ураганов» за последние 16 матчей на стадии финала конференции – в 2009-м, 2019-м и 2023-м команда из Роли проиграла по 0-4.

Отличный четвёртый матч выдала российская пара защитников – Орлов и Никишин. Дмитрий закончил игру с показателем полезности «+2», а Александр набрал первое очко в НХЛ, сделав голевую передачу на Логана Стэнковена. После провальной третьей встречи – глоток свежего воздуха.

«Каролина» носит негласное звание «самой домашней команды НХЛ», и в первом периоде она наглядно это показала. Уже на пятой минуте Ахо поддавил Форслинга, вынудил того совершить ошибку, а затем легко разобрался с Бобровским. В концовке двадцатиминутки финн оформил дубль, удвоив преимущество «ураганов».

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Всё у хозяев было хорошо: они контролировали игру, владели шайбой, создавая периодически моменты у чужих ворот, но 30-секундный отрезок перевернул игру с ног на голову. Сначала Мэттью Ткачук реализовал большинство, подставив клюшку на пятаке, а затем Беннетт и Родригес разыграли классическую комбинацию, вновь записав «минус» в статистику Орлова и Никишина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Флорида», как настоящий хищник, почувствовала, что надо добивать потерянного соперника и через четыре минуты оформила ещё одну шайбу – Маршан и Лунделль нашли брешь в обороне и вывели свою команду вперёд.

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Начало третьего периода не сулило ничего хорошего хозяевам – «Флорида» едва не забросила четвёртую, а «Каролина» даже не могла доехать до чужих ворот. Но небольшую оплошность Форслинга команда Бриндамора мгновенно использовала – Гостисбер закрыл зону, Свечников довёл шайбу до Джарвиса, а Сет эстетичной подкидкой отправил её в ворота.

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Правда, закрепить успех не получилось – Орлов и Робинсон позволили Баркову вылезти на пятак, а Никишин не успел накрыть Вераге.

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«Ураганы» получили в концовке большинство, сняли вратаря, но Бобровский ликвидировал все угрозы, а выскочивший со скамейки штрафников Беннетт поставил жирную точку.

Доминирование «Флориды» продолжается – «пантеры» закрыли серию в пяти матчах, мощно закамбэчив во втором периоде, и вышли в третий финал Кубка Стэнли подряд. Соперника подопечные Мориса узнают чуть позже.