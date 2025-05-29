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Каролина — Флорида — 3:5 — видео, голы, обзор пятого матча полуфинала Кубка Стэнли – 2025, плей-офф НХЛ, 29 мая

Доминирование продолжается! «Флорида» мощно закамбэчила и вышла в третий финал подряд
Максим Макаров
«Флорида» вышла в третий финал Кубка Стэнли подряд
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Четыре минуты во втором периоде перевернули игру.

В момент, когда казалось, что «Каролина» находится на пороге отчаяния, судьба улыбнулась Бриндамору и его команде. «Харрикейнз» одержали «сухую» победу в Санрайзе, продлив серию и не допустив очередного свипа.

Эта виктория стала первой для «ураганов» за последние 16 матчей на стадии финала конференции – в 2009-м, 2019-м и 2023-м команда из Роли проиграла по 0-4.

Отличный четвёртый матч выдала российская пара защитников – Орлов и Никишин. Дмитрий закончил игру с показателем полезности «+2», а Александр набрал первое очко в НХЛ, сделав голевую передачу на Логана Стэнковена. После провальной третьей встречи – глоток свежего воздуха.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

«Каролина» носит негласное звание «самой домашней команды НХЛ», и в первом периоде она наглядно это показала. Уже на пятой минуте Ахо поддавил Форслинга, вынудил того совершить ошибку, а затем легко разобрался с Бобровским. В концовке двадцатиминутки финн оформил дубль, удвоив преимущество «ураганов».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всё у хозяев было хорошо: они контролировали игру, владели шайбой, создавая периодически моменты у чужих ворот, но 30-секундный отрезок перевернул игру с ног на голову. Сначала Мэттью Ткачук реализовал большинство, подставив клюшку на пятаке, а затем Беннетт и Родригес разыграли классическую комбинацию, вновь записав «минус» в статистику Орлова и Никишина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Флорида», как настоящий хищник, почувствовала, что надо добивать потерянного соперника и через четыре минуты оформила ещё одну шайбу – Маршан и Лунделль нашли брешь в обороне и вывели свою команду вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Начало третьего периода не сулило ничего хорошего хозяевам – «Флорида» едва не забросила четвёртую, а «Каролина» даже не могла доехать до чужих ворот. Но небольшую оплошность Форслинга команда Бриндамора мгновенно использовала – Гостисбер закрыл зону, Свечников довёл шайбу до Джарвиса, а Сет эстетичной подкидкой отправил её в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Правда, закрепить успех не получилось – Орлов и Робинсон позволили Баркову вылезти на пятак, а Никишин не успел накрыть Вераге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Ураганы» получили в концовке большинство, сняли вратаря, но Бобровский ликвидировал все угрозы, а выскочивший со скамейки штрафников Беннетт поставил жирную точку.

Доминирование «Флориды» продолжается – «пантеры» закрыли серию в пяти матчах, мощно закамбэчив во втором периоде, и вышли в третий финал Кубка Стэнли подряд. Соперника подопечные Мориса узнают чуть позже.

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