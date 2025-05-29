«Будем делать ставку на наших». «Амур» хочет играть своими, но в 2025-м это утопия

У многих клубов, пролетевших мимо топ-8 в этом году, сейчас появляется какая-то перспектива. В «Ладу» пришли деньги и новое руководство, муссируется потенциальный приход в «Куньлунь» Александра Крылова (хотя в последнее время об этом как-то не говорят). Даже «Сочи» вроде как порвёт пуповину связи с Большим Братом и начнёт более-менее самостоятельную (пусть и небогатую) жизнь.

Самыми безнадёжными участниками прошлогоднего забега на 68 игр были «Амур» и «Барыс». Ситуация вокруг астанинского клуба и сейчас остаётся непонятной: вылет из элиты ЧМ может в очередной раз перевернуть «вектор развития», а закон о запрете финансирования контрактов легионеров за государственный счёт вообще ставит под угрозу комплектование. Баскетбольная «Астана», например, приняла решение не играть в Лиге ВТБ: с местным костяком команда, очевидно, была бы неконкурентоспособна, частные же деньги на баскетбол найти сложно.

С «Амуром» всё сложнее. Мемы про «Кубок Гагарина в 2026-м» словно бы уже надоели даже тем, кто их придумывал. Однако сам факт, что команда, которая вечно сидела на дне, решила декларировать амбициозные цели, для КХЛ эпохи потолка был позитивен. Можно смеяться над методиками, которые выбирали в Хабаровске, над громкими словами, но появление ещё одной команды с хорошими финансовыми ресурсами могло бы пойти на пользу лиге.

И после прошлого сезона казалось, что дорогу в Хабаровске вроде бы выбрали правильную. Был практически полностью сохранён костяк той команды, которая затянула будущих чемпионов в шесть матчей в первом раунде. Распад тройки Коршков — Барулин — Бочаров вроде бы компенсировали переходом интересных легионеров. Однако у хабаровчан тотальный разлад пошёл с первого же матча регулярки — и потом не помогли ни смена тренера, ни трансферы. Разве что на игры с топовыми соперниками «Амур» собирался, но то ли из премиального интереса, то ли из-за желания показать себя на будущий сезон.

Игроки «Амура» в прошлом сезоне Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Смена власти тоже повлияла на хабаровчан. Михаил Дегтярёв уехал в Москву и забрал туда свою команду, которая из кресел хоккейных руководителей хоккея перешла в Минспорта. Новый губернатор края Дмитрий Демёшин не работал в комитете по физкультуре Госдумы, но уже перед стартом сезона-2024/2025 заявил: «Ставлю вам боевую задачу – хорошо, в этом году можете не становиться чемпионами, но надо максимально к этому приблизиться – плей-офф и выход в финал!» Амбициозные цели в жизнь не воплотились.

Теперь амбиции другие: В «Амуре» назвали минимальную цель на следующий сезон КХЛ

Ну а недавно губернатор заявил в эфире краевого телевидения следующее: «Мы будем новых хоккеистов набирать из нашей молодёжной сборной и будем опираться в первую очередь на хабаровских спортсменов. Эту задачу я поставил перед руководством клуба, будем делать ставку на наших». Руководству клуба тоже был вынесен вотум недоверия — и гендиректор, и генменеджер, и главный тренер свои должности покинули.

Генеральным менеджером стал Олег Филимонов, который отыграл в Хабаровске 18 лет. Как тренер вратарей он работал с Тайлером Моссом, Алексеем Мурыгиным, Юхой Метсолой и помог им выйти на новый уровень, за что в своё время получил приглашение в «Салават Юлаев». Гендиректором становится Михаил Переяслов, рекордсмен клуба по проведённым матчам. Назначения вполне романтические, однако с одним большим но: никто из них на административных должностях не работал, и обоим специалистам уже плюс-минус 60 лет. У Переяслова есть опыт работы в ветеранском хоккее, однако масштаб работ всё-таки сильно разнится.

Но больше всего удивила кандидатура главного тренера. Александр Гальченюк-старший работал только тренером по развитию в канадской юниорской лиге — и только в те годы, когда там играл его сын, остающийся в составе «Амура» и в будущем сезоне. Обычно к тренерам-новичкам в штаб ставят опытных ассистентов, однако уже на пресс-конференции было объявлено, что одним из помощников может стать Яков Рылов, только завершивший профессиональную карьеру. Столько новичков на высшем уровне — это шаг смелый, но фантастически авантюрный.

При этом и Филимонов, и Гальченюк на пресс-конференции говорили, что хотят брать игроков-легионеров и тренеров-легионеров, при этом курс клуба — работа без иностранцев. Исключениями являются Гальченюк-младший и Алекс Бродхёрст, потому что у них уже есть контракты на новый сезон – ну и не забываем про Кэма Ли, который давно является гражданином России. Первые шаги клуба — это продление выпускников «Амурских Тигров».

И здесь «Амур» сразу же совершает большую стратегическую ошибку. Можно красиво говорить про своих ребят, но в условиях Дальнего Востока невозможно построить команду с чисто русским костяком. Российских хоккеистов сюда можно заманить либо с переплатой, либо в тот момент, когда лучшего варианта у них нет: дальше только Сахалин. Да и дальневосточные команды, которые попадали в плей-офф, сложно представить без знаковых иностранцев типа Якуба Петружалека, Либора Шулака или Никласа Бергфорса.

Олег Филимонов, новый генменеджер «Амура» (в центре) Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Можно говорить об игре своими, когда ты «Локомотив», который десятилетиями выстраивает свою академию и каждый год выдаёт много обученных хоккеистов. Но школу Хабаровска годами грабили более богатые клубы, и в последнее время эти набеги происходят уже на детском уровне. Недавно 12-летний местный талант отметился красивейшим голом и тут же сообщил, что отправляется в школу СКА. Даже если бы это не был СКА, то оказался бы почти любой топ-клуб — помочь тут могло только введение драфта, однако против этого на себе рвут рубаху как раз те самые любители «дербана», выдающие чужих воспитанников за продукты своих академий.

Конечно, в Хабаровске вряд ли одобрят сравнения с соседним Владивостоком — но «Адмирал» бо́льшую часть своего существования представляет собой почти идеальный пример работы клуба, который находится в специфических условиях. И до приглашения Леонида Тамбиева одно время крайне удачно попадал в канадских легионеров, а также (что уже подзабыто) помогал омскому Владимиру Ткачёву становиться заметным игроком КХЛ. Легионеры, молодые местные ребята и голодные бойцы из ВХЛ и нижних звеньев — такой микс позволяет «морякам» быть в гонке за плей-офф.

Конечно, с недавних пор результаты спортивных команд стали частично влиять на рейтинги губернаторов: возможно, поэтому в Хабаровске и решили порадовать публику слегка популистскими заявлениями. Ну а стремление играть своими и ставить на них при полном отказе от легионеров — это, увы, методика «Барыса». К чему она привела, вы хорошо увидели в завершившемся сезоне.