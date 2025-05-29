ЦСКА уволил Воробьёва и теперь думает о Никитине? 6 клубов КХЛ без главного тренера

Сезон-2024/2025 в КХЛ официально ещё даже не завершён, последний матч в Кубке Гагарина сыграли всего неделю назад, однако все клубы лиги уже вовсю готовятся к следующему. Правда, есть несколько команд, которые всё ещё не могут определиться со своим будущим.

Яркий пример – ЦСКА. Илья Воробьёв доверия не оправдал, но кто теперь будет строить новую команду? Нет официально главного тренера и у ряда других клубов – «Нефтехимика», «Лады», «Сочи», «Витязя» и «Куньлуня». А пока нет понимания, кто будет возглавлять коллектив, нет смысла и собирать состав. Какой смысл, если потенциальные новички не впишутся в видение хоккея нового специалиста?

Илья Воробьёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Менеджмент ЦСКА – эталон перфекционизма. С какой-то точки зрения их можно даже похвалить за стремление держаться за результат во что бы то ни стало. Есть только первое место и никак иначе, для команды с великим прошлым и не менее успешным настоящим другого и быть не может, разве не так? С другой стороны, в спорте невозможно побеждать всегда и везде. И требовать результата прямо сейчас. Игоря Никитина уволили после проигранного финала. Хотя до этого специалист впервые сделал команду обладателем Кубка Гагарина и принёс в ковидный год золото чемпионата России, когда лучшую команду страны выявили по итогам регулярного сезона. Сергей Фёдоров сделал немыслимое – с ходу без опыта взял сразу два Кубка Гагарина. На третий год «чемпионское окно» закрылось, и ЦСКА вылетел в первом раунде. Как итог – Фёдоров отстранён от должности.

Илье Воробьёву предстояло взять команду в период перестройки. После масштабной трансферной кампании, когда летом Игорь Есмантович набрал с десяток крепких российских игроков АХЛ. Из них можно было сделать нечто более интересное, чем ЦСКА образца сезона-2024/2025, но на это точно требовалось большее время, чем один сезон. Однако ждать в ЦСКА не умеют, Воробьёва отправили в отставку, несмотря на клятвенные заверения пресс-службы армейцев, что все слухи на этот счёт беспочвенны. Теперь Есмантович говорит, что у него есть три кандидатуры на этот пост. По слухам, варианты следующие. Первый — вновь пробует себя Фёдоров, но на этот раз вместе с Игорем Ларионовым. Второй – в команду приходит североамериканец из низших лиг. И третий — из «Локомотива» хотят переманить к себе Игоря Никитина. Надо ли говорить, что каждый из вариантов по-своему рисковый.

Игорь Никитин и Игорь Ларионов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

В случае с тандемом Фёдоров – Ларионов большой вопрос, как два человека с огромным личным авторитетом, а вместе с тем и багажом интересов сработаются вместе. Да и не исчерпали ли себя методики что Сергея Викторовича, что Игоря Николаевича? В последний год работы ни на «Торпедо» Ларионова, ни на ЦСКА Фёдорова без слёз не взглянешь. Позвать иностранца, глядя на успехи Ги Буше и Бенуа Гру, выглядит заманчивой идеей, только это рулетка, и шанс, что она сработает в пользу ЦСКА, 1 к 10. К тому же североамериканскому специалисту будет необходимо время на адаптацию. А ждать и терпеть в ЦСКА не любят. Никитина после чемпионства хотели бы взять к себе, наверное, все клубы лиги, кроме СКА, да только сам Игорь Валерьевич едва ли куда-то из Ярославля уедет.

Хотя бы потому, что у него действующий контракт и он дал слово Юрию Яковлеву, что его доработает. Никитин из тех, кто слов на ветер не бросает. Да и зачем ему уезжать из города, где его обожают, в Москву, где от него избавились при первом же удобном случае? Поэтому неудивительно, что Есмантович выбирает аккуратную формулировку «идёт поиск вариантов». Вероятнее всего, 100-процентного у него и нет. В отличие от других команд лиги, где формально также нет главного тренера.

Например, «Нефтехимик», судя по всему, договорился с Игорем Гришиным из питерского «Динамо» ещё зимой. Когда команда не попала в плей-офф, контракт с Олегом Леонтьевым расторгли, но и заявить официально о приглашении Гришина не могли – у него был плей-офф ВХЛ. Если за прошедшие два месяца ничего не поменялось, именно бывший тренер «Спартака» будет работать в Нижнекамске.

Игорь Гришин Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Сочи» совсем скоро должен объявить о приглашении на пост главного тренера Вячеслава Козлова. Клуб идёт по похожей схеме с Сергеем Зубовым, делая ставку на не самого опытного специалиста, зато обладающего невероятным авторитетом. Легенда «Детройта» из той самой «Русской пятёрки» 90-х способен одним своим взглядом покорить любого игрока, который согласится играть в Сириусе. Правда, если в штабе Козлова не будет грамотных помощников, смысла в этом немного.

«Лада» пошла нетривиальным путём и договорилась с Борисом Мироновым, который в этом году был в штабе Гру в «Тракторе». С учётом того, что клуб вёл переговоры с тем же Воробьёвым, для которого Тольятти не чужой город, да и Павел Зубов показал себя неплохо, звать ассистента из другой системы кажется глупой затеей, однако Сергей Гомоляко обычно знает, что делает.

Вячеслав Козлов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Формально нет нового контракта на руках и у Павла Десяткова. Его приглашали в «Витязь» на год с возможностью продления, и спортивную задачу команда не выполнила. С другой стороны, а кто бы справился с выходом в плей-офф на Западе с составом Балашихи? Хоккей моментами ребята Десяткова показывали симпатичный, поэтому как минимум ещё один шанс Павел заслуживает. В отличие от Галыма Мамбеталиева. Это уже его третий заход в «Барыс» и похоже, что самый провальный. Понятное дело что клубу прежде всего мешали проблемы организационного характера, но грамотный тренер мог их хотя бы замаскировать. Галым Баубекович – неплохой стратег, однако точно не тянет роль главного. Даже возвращение Олега Болякина на этом фоне выглядит как не самая дурная идея. Есть подающий надежды 37-летний Владимир Маркелов, победивший с «Арланом» из Кокшетау в чемпионате Казахстана, у него хотя бы будут мотивация и рвение.

Наконец, менее всего понятно, кто будет тренировать в следующем сезоне «Куньлунь». Вокруг китайского клуба из Мытищ вообще много слухов, не первый месяц говорят про заход туда Александра Крылова, но пока будущее «драконов», их бюджет, их состав и фигура главного тренера – всё это остаётся неизвестным.