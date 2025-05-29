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Расписание спортивных матчей 30 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: футбол, «Ролан Гаррос», жара в Кубке Стэнли и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 мая 2025 года
Аудио-версия:
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За чем следить 30 мая: Самсонова в Париже, финал Кубка Короля в Саудовской Аравии, а также «Даллас» против «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторится ли финал-2024 год спустя?

Мы уже знаем первого финалиста Кубка Стэнли. «Эдмонтон» находится в одной победе от того, чтобы обеспечить нам римейк прошлогодней битвы. «Даллас» после первого матча, который выиграл за счёт большинства, проваливается в равных составах, молодой Уайтт Джонстон имеет кошмарные «-18» в полезности. Помогут ли родные трибуны «Старз» вернуться в серию?

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл четвёртый матч западного финала:
«Эдмонтон» — в шаге от чемпионства на Западе НХЛ! Нас ждёт ремейк прошлогоднего финала?
«Эдмонтон» — в шаге от чемпионства на Западе НХЛ! Нас ждёт ремейк прошлогоднего финала?

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: финал или продолжение серии?

Мало кто перед стартом плей-офф НБА мог с уверенностью сказать, что «Индиана» окажется в финале. Но вот команда находится в шаге от выхода в самую важную серию сезона. «Нью-Йорк» на домашнем паркете отдаст все силы, чтобы продолжить борьбу, однако «Никс» уже дважды уступили на «Мэдисон Сквер Гарден». Что-то изменится?

Статистика плей-офф НБА
Халибёртон сделал нечто!
Кажется, в НБА официально зародилась новая суперзвезда!
Кажется, в НБА официально зародилась новая суперзвезда!

🎾 13:30*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Томми Пол (США, 12), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

Интрига: справится ли Хачанов с неудобным американцем?

С третьего круга ТБШ возможны встречи двух сеяных теннисистов друг с другом. Россиянин Карен Хачанов сыграет с неудобным для себя американцем Томми Полом. Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был Пол — в Майами-2022 и Мадриде-2025. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Нуну Боржеш — Алексей Попырин.

Сетка «Ролан Гаррос». Мужчины
Карен с большим трудом пробился в третий круг «РГ»:
Хачанов на «РГ» за 4 часа взял пятисетовик. А Шнайдер проиграла украинке и сорвала дерби
Хачанов на «РГ» за 4 часа взял пятисетовик. А Шнайдер проиграла украинке и сорвала дерби

🎾 13:30*: Даяна Ястремская (Украина) — Людмила Самсонова (Россия, 19), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:30 МСК
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: как сыграет Самсонова с обидчицей Шнайдер?

В третьем круге «Ролан Гаррос» ожидалось российское дерби — Людмила Самсонова — Диана Шнайдер, но последнюю из сетки выбила украинка Даяна Ястремская. И теперь Людмила сразится с Даяной. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее встретится с кем-то из пары Виктория Ванесса Мбоко — Чжэн Циньвэнь.

Сетка «Ролан Гаррос». Женщины
Людмила успешно преодолела два круга на ТБШ:
Самсонова вышла в 3-й круг «РГ»! Шнайдер проиграла, а Хачанов победил. Как это было
Live
Самсонова вышла в 3-й круг «РГ»! Шнайдер проиграла, а Хачанов победил. Как это было

🏆⚽️ 21:00: «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия», Кубок Короля, финал

Кубок Короля . Final. 1-й тур
30 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Не начался
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт трофей — Бензема или Обамеянг?

Сезон в Саудовской Аравии закончился триумфом «Аль-Иттихада»: команда Бензема, Канте, Бергвейна и Фабиньо выиграла 26 матчей из 36 и спокойно, с восьмиочковым отрывом, вернула себе чемпионство. Но и «Аль-Кадисия» вполне может гордиться проделанной работой. Пусть в последнем туре и не удалось сохранить третью строчку, четвёртое место для новичка лиги – тоже солидно. Кастельс, Обамеянг и Начо наглядно показали, что готовы впахивать. В последней личной встрече с «Аль-Иттихадом» они лишь на 90+6-й упустили победу. Настало время реванша?

Статистика Кубка Короля
Как прошёл сезон в Саудовской Аравии:
Бензема сместил гегемона Саудовской Аравии! А для Роналду сезон — разочарование
Бензема сместил гегемона Саудовской Аравии! А для Роналду сезон — разочарование
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