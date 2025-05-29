В Америке объявили, что Овечкин завершит карьеру в НХЛ! Фейк или правда?

Эпоха Александра Овечкина в НХЛ официально подходит к концу? Сезон-2025/2026 станет для легендарного нападающего последним в лиге? Вот вопросы, которые сегодня, 29 мая, совершенно неожиданно поразили общественность.

Медиапространство разорвала новость, что Ови завершит карьеру в следующем году. Сначала подумалось, что это банальная утка, однако вскоре стали появляться многие подробности.

Сначала в СМИ – например, в авторитетном издании The Hockey Writers — оказалась информация, что «Вашингтон» разослал владельцам сезонных абонементов электронное письмо, в котором сообщалось: сезон-2025/2026 станет последним сезоном Александра Овечкина в НХЛ.

Там содержался следующий текст: «Октябрь – начало сезона для «Кэпиталз» и ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН в НХЛ Александра Овечкина».

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Однако достаточно быстро известная вашингтонская журналистка Сэмми Сильбер выступила с опровержением этой информации.

«Сегодня фанатам «Кэпиталз» было отправлено предполагаемое маркетинговое письмо, в котором говорилось, что это будет последний сезон Алекса Овечкина в НХЛ. Получила сообщение от команды, что эта информация неточная, и они ничего не отправляли.

Ни «Вашингтон», ни Овечкин официально не заявляли ничего, подтверждающего это, хотя он намерен отыграть последний год своего контракта. Президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан даже сказал, что не исключает ничего, когда дело касается номера Восемь, включая потенциальное продление.

Тем не менее будьте осторожны с кликбейтами в это межсезонье. Цикл новостей медленный, что вполне объяснимо, и некоторые платформы воспользуются этим, пытаясь создать возмутительные заголовки. Один из них, который облетел соцсети в среду, утверждал, что Овечкин будет играть в России в предстоящем сезоне. Сообщение не соответствует действительности, и, опять же, ничего не было объявлено, кроме того, что Алекс заявил, что намерен отыграть свой контракт и что «Кэпиталз» ожидают его возвращения.

Когда он будет готов объявить, что будет дальше, он это сделает. Ови вернулся в Москву, но для 39-летнего игрока это обычное дело в межсезонье.

Тем не менее, поскольку ему скоро исполнится 40, а «столичные» готовятся к следующей эре без него, ожидайте, что он и тренер Спенсер Карбери обсудят, какой именно будет его роль в следующем году и начнут ли сокращаться его игровые минуты», — написала Сильбер.

Позже «Вашингтон» опубликовал официальное заявление о произошедшем.

«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/2026 пока не принято. Сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно указывалось, что следующий сезон станет последним годом карьеры Александра Овечкина в НХЛ», — сказано в заявлении команды.

На самом деле вне зависимости от того, правда ли та новость или нет, она шокирует, но в то же время вряд ли вызывает большое удивление. В сентябре капитану «Вашингтона» исполнится уже 40 лет. Не каждый в принципе способен играть до такого возраста в НХЛ – а уж на таком высоком уровне, как Ови, – тем более. Кроме того, его пятилетний контракт, подписанный в 2021 году, завершается именно после грядущего сезона.

Конечно, многие предполагали, что текущее соглашение станет последним для Александра в НХЛ. Однако великолепный сезон-2024/2025 смог несколько обнадёжить фанатов Овечкина – 44 гола, 73 очка, третья строчка в списке лучших снайперов сезона и повторение рекорда по количеству шайб для хоккеистов в возрасте 39+ лет в истории лиги. А попутно ещё и покорённый рекорд Уэйна Гретцки. Как после такого можно было поверить в то, что Ови всё-таки покинет «Вашингтон» так скоро?!

Впрочем, впереди у капитана «столичных» ещё много всего. Он остановился на расстоянии трёх голов от отметки в 900 шайб. А там ещё и не хватает всего 43 точных бросков, чтобы побить великий рекорд Гретцки с учётом плей-офф.

Так что пока, кажется, информация о том, что грядущий сезон станет для Овечкина последним в НХЛ, всё-таки преждевременная. Или даже фейковая. Такую новость Александр наверняка сообщит сам и в соответствующей такому событию манере.

Поэтому пока что выдыхаем и активно следим за Ови в наступившее межсезонье.

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