Раздача призов и серьёзные изменения в регламенте. Как в КХЛ закрыли сезон

Сезон в КХЛ официально завершён. Сегодня, 29 мая, состоялась церемония закрытия, на которой лучшие игроки, тренеры и специалисты года получили свои награды, а президент КХЛ Алексей Морозов поделился важными новостями о лиге.

Прежде всего стало известно, что 18-й сезон стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, а регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года. Команды в нём сыграют по 68 встреч каждая. Плей-офф начнётся 23 марта 2026 года, а пауза между полуфиналами и финалом составит три дня. Решающая серия сезона возьмёт старт 11 мая, а седьмой матч запланирован на 23 мая 2026 года.

Изменения в регламенте

Кроме того, со следующего сезона в регламенте произойдут изменения:

смягчение правила «трёх переходов»: если игрок получает статус неограниченно свободного агента (НСА) по истечении контракта 31 мая, то он может переходить в любую команду без ограничений;

снижение требований к вратарям для получения статуса НСА: 200 матчей при достижении возраста 28 лет;

перенос дедлайна с 27 декабря на 25 января.

Президент КХЛ объяснил, чем обусловлено решение перенести дедлайн с 27 декабря на 25 января.

«Мы предложили перенести дедлайн по графику. Если подсчитать, раньше мы 30 апреля заканчивали, а дедлайн был в конце декабря. Сейчас мы продлили почти на месяц чемпионат, поэтому логически выстроено, что мы можем продлить и дедлайн на месяц. В принципе, в эти же сроки почти мы уложились. Предложили это клубам на предыдущем съезде руководителей клубов, сделали опрос клубов, проголосовало большинство, почти 80% за то, чтобы перенести. Все клубы поддержали. Мы посмотрели по датам, когда такая дата удобнее, и согласовали с клубами, сегодня объявили об этом», — рассказал Морозов.

Он также анонсировал изменения в правилах, вступающие в силу со следующего сезона.

«Судейский департамент доложил о тех нарушениях, которые приводят к серьёзным последствиям для здоровья наших игроков. Количество таких нарушений снижается, единственное нарушение правил, которое сейчас в этом году увеличилось по статистике — это удар клюшкой соперника, поэтому в этом моменте мы тоже сделали акцент, что правила будут меняться. И те изменения, которые планируются, на следующей неделе уже будут направлены в клубы.

Алексей Морозов с семьёй Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Клубы смогут заранее познакомиться с ними, познакомить своих игроков, тренерский штаб для того, чтобы уже с предсезонных сборов, турниров игроки смогли подготовиться к этим изменениям», — рассказал Морозов.

Что касается других потенциальных изменений — убирать количество возможностей переподписывать контракты, сокращать заявку, вопрос о квалификациях, — тут изменений не предвидится: «Сегодня именно про то, что вы сказали, нет, потому что мы обсуждали всё это заранее, до этого, и клубы не поддержали это. Мы разговариваем с клубами в течение сезона, пытаемся узнавать у тех клубов, которые голосовали против, не поменялась ли их позиция по данным вопросом. Но мы видим, что позиция не меняется, они останутся при своём мнении. Поэтому сейчас если мы чувствуем и знаем, что клубы не поддержат такую инициативу, то мы её просто даже не выносим на голосование и не прорабатываем. Потому что сегодня много нюансов, которые будут меняться в регламенте. Я только вкратце сказал, но, думаю, сейчас проект будет направлен на одобрение, потом вынесен на совет директоров. Совет директоров должен принять его, и уже тогда мы сообщим вам о полном пакете документов, расскажем вам, покажем, какие будут изменения».

Успехи КХЛ в сезоне-2025/2026

Президент КХЛ отчитался об успехах лиги в этом сезоне. По его словам, общая посещаемость матчей составила суммарно 6,5 млн зрителей, а средняя заполняемость — почти 82%. При этом три клуба — СКА, «Торпедо» и «Трактор» — показали заполняемость арены по 100% на всех матчах. Другой успех лиги: общее количество травм сократилось на 18%».

Что касается нижегородского клуба, он планирует начать сезон-2025/2026 в дворце спорта «Нагорный».

«На данный момент клуб нам прислал загруженность своей арены, мы на связи. Новый дворец уже в той стадии, когда уже наши коллеги могут заходить на арену и следить за выполнением технического регламента, чтобы он соответствовал требованиям регламента Континентальной хоккейной лиги. Начало регулярного чемпионата клуб проведёт на старой арене, а уже ближе к Новому году планируется переезд на новую арену.

То есть нет такой спешки, никто не торопится для того, чтобы сдать арену именно к началу регулярного чемпионата, они хотят всё сделать грамотно, полностью подготовить арену, протестировать какими-то мероприятиями, возможно, матчами Молодёжной хоккейной лиги или какими-то другими встречами, для того чтобы уже арена была готова для проведения матчей КХЛ.

Это и опыт других городов, Новосибирска, Омска, Екатеринбург, тестовые матчи — это обязательное условие для КХЛ», — объяснил специалист.

«Барыс» же точно примет участие в следующем сезоне, несмотря на разные слухи, циркулирующие вокруг клуба.

«Мы получили подтверждающие документы от «Барыса», они будут принимать участие в следующем чемпионате КХЛ. Нет никаких предпосылок, что они будут сниматься.

По поводу легионеров, все помнят, что в этом сезоне у них были такие изменения, когда легионеры расторгались, неоднократная смена руководства… На данный момент команды «Барыс» и «Снежные Барсы» заявлены в КХЛ и МХЛ соответственно. Совет директоров принимал состав участников лиги на пять лет.

Живём с этим, у нас был представитель «Барыса», он подтвердил участие клуба в турнире. Сейчас они будут делать большие выводы, выводы по поводу сборной, результат расстроил многих, в том числе и нас. Всё-таки мы хотели, чтобы команда Казахстана выступила более удачно, нежели у них сложилось в этом сезоне», — рассказал Морозов.

Допинг

Морозов не смог обойти стороной и вопрос о положительных допинг-пробах троих хоккеистов: Никиты Седова и Владислава Каменева из ЦСКА, Анатолия Голышева из «Автомобилиста»: «Было проведено 450 антидопинговых тестов. Выявлены три нарушения, идут разбирательства. До того момента, пока идут разбирательства, мы комментировать ничего не можем и ничего пока не знаем».

Президент КХЛ сообщил, что требования по допинг-контролю будут только ужесточаться.

«Каждый год мы увеличиваем на 10% требования по допинг-контролю. Больше берём проб у клубов, у игроков. Статистика показывает, что если ты доходишь до финала и команда играет в финале, то почти по 20 игроков в команде проверены. Каждый за этот плей-офф, почти по 20 человек, сдаёт пробу на допинг.

Поэтому скрыть что-то, определение каких-то препаратов практически невозможно. Мы расстроены тем, что у нас три случая нарушения допинговых правил в этом году зафиксированы. Мы разговаривали, с клубами, все, наверное, помнят истории с молодёжной командой Уфы. Об этом мы тоже сегодня говорили, поэтому пока идёт разбирательство, мы комментировать ничего не можем. Надо дождаться официального заключения РУСАДА, также мы работаем с РУСАДА, на следующий год будем продолжать увеличивать контроль за игроками и выявлять нарушения.

На связи с руководством ЦСКА, они разбираются в этой ситуации, как так могло произойти, потому что, зная ребят, никто не понимает, откуда это могло появиться. Знаем и докторов, которые давно работают в системе хоккейного клуба ЦСКА, для них тоже допинг в спорте и в хоккее в частности вообще неприемлем. В некоторых случаях он не то что помогает, он только мешает добиваться каких-то хороших результатов. Это доказано», — рассказал Морозов.

Владислав Каменев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Олимпиада-2026 и легионерские вопросы

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что календарь лиги формируется без паузы на Олимпийские игры.

— До сих пор непонятно, будет ли сборная России принимать участие в Олимпиаде. Как будет сконструирован календарь, если она сыграет там, не будет ли пауза на Игры мешать Матчу звёзд?

— На данный момент у нас есть информация, что сборная России не участвует, поэтому мы никакой паузы на Олимпийские игры не делаем. У нас будет проходить чемпионат. В случае каких-то изменений мы, конечно, будем дискутировать, разговаривать с Федерацией хоккея России, как будет формироваться сборная, из игроков КХЛ или из игроков НХЛ. Это важно понимать. Поэтому на данный момент пока что мы готовимся.

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— Если паузы на Олимпиаду не будет, то вопрос по легионерам, потому что они могут быть вызваны в свои сборные. Не будет ли это конфликтом интересов для клубов?

— По легионерам сейчас тяжело что-либо сказать, потому что были разные заявления от разных стран. Кто-то заявлял, что тех, кто играет в КХЛ, не будут вызывать в национальные команды, поэтому нам тяжело ответить на вопрос, будут ли какие-то игроки вызваны. Но мы будем оперативно реагировать на это. Клубы будут нас информировать, если поступят какие-то заявки для участия каких-то игроков в Олимпийских играх. Поэтому пока что паузы не предусмотрены, — объяснил Морозов.

Кроме того, специалист рассказал, что теперь участие легионеров лиги в Кубке Первого канала пропишут в контрактах игроков.

«В регулярном чемпионате также будет пауза на Кубок Первого канала. Команда легионеров КХЛ второй раз примет участие в этом соревновании. Будем готовиться заранее, уже получили официальное письмо от федерации хоккея, нашу команду там ждут.

В прошлом году всё организовывалось в последний момент, было мало времени, и многие игроки не успели принять участие в турнире из-за того, что у них были другие семейные планы. Мы не смогли их пригласить, они не смогли принять участие. Сейчас мы оповестили клубы, чтобы этот момент заранее учитывался при подписании контрактов с иностранными игроками», — рассказал Морозов.

Драфт и судейские ошибки

Президент КХЛ признался, что лига активно рассматривает вариант возвращения драфта для игроков в возрасте 20 лет.

«В начале июня мы покажем клубам, что наработала рабочая группа по драфту, куда входят эксперты хоккейной области, представители всех клубов.

Немножко открою секрет, мы отошли от схемы драфта сразу по выходу из хоккейной школы в возрасте 17 лет, сейчас мы рассматриваем другой вариант, он будет направлен в начале июня клубам на рассмотрение, и потом будет с клубами общее собрание и обсуждение этого проекта.

Есть вариант проводить драфт для игроков в возрасте 20 лет, когда у игроков заканчиваются контракты с МХЛ, пока есть такое введение, но это ещё не всё, пока мы в стадии доработки», — заключил Морозов.

Алексей Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме того, президент КХЛ высказался о негативных моментах, связанных с судейством: «Постоянно ведётся работа. У Алексея Анисимова (главный арбитр КХЛ. — Прим. «Чемпионата») с этого года своя «военная комната» по видеоанализу. Она после каждого матча делает анализ ошибок, судьи разбираются, ведётся рейтинг, выставляются оценки, арбитры штрафуются. Клубы также могут обратиться в судейско-экспертный комитет. У нас все механизмы есть, спортивно-дисциплинарный комитет. Судейско-экспертный комитет возглавляет Рене Фазель, туда входят четыре представителя клубов, независимые эксперты, которые анализируют и определяют ошибки судей. У нас в этом году были случаи, когда судейско-экспертный комитет конкретно давал задание главному арбитру депремировать судью.

Сам главный арбитр и судейский департамент рассматривают каждый матч и каждый момент, они анализируют их и тоже выносят решение о депремировании судей. То есть мы работаем над этим, все понимаем, что судьи — это тоже люди, возможны какие-то ошибки, но мы постоянно работаем с судейском департаментом, чтобы судейство улучшалось.

Вы понимаете, сейчас сам хоккей весь поменялся. Он стал намного быстрее, сейчас камеры всё просматривают, рассматривают. Раньше был какой-то эпизод — никто его мог и не заметить, и не было скандалов. А сейчас все, конечно, пытаются потом разобрать этот момент. У нас есть передача, куда Анисимов приходит и разбирает моменты. Если есть ошибки у судей и мы их видим, то, конечно, идёт наказание судьи. От этого зависит заработок судей. Если ты попадаешь по рейтингу в плей-офф, то отсуживаешь матч в плей-офф, и там уже немножко другие ставки премиальные. Поэтому для них есть стимул хорошо судить, подниматься по рейтингу для того, чтобы получить хороший гонорар за свою работу», — рассказал Морозов.

Наконец, президент КХЛ высказался о слухах, что уже несколько клубов используют сомнительные механизмы, обходя потолок зарплат. Эти деньги не учитываются под потолком, но тем не менее они игрокам по контрактам обещаны, а некоторые уже в завершившемся сезоне получали их.

«Мы слухи не комментируем, но у нас есть служба, которая контролирует полупотолок заработных плат. Также отслеживают, если игрок получает допзаработок через спонсорские контракты, а если он связан с партнёрами клуба, то это входит в потолок заработных плат. Мы всё это контролируем. Многие слухи растут от того, что недоумевают, как игрок мог поехать куда-то, там контракт маленький, но посмотрите на премии.

Вот большой пример — Евгений Кузнецов, который подписал контракт и мог заработать там за сезон очень приличную сумму, сопоставимую с суммой в НХЛ. Однако это всё легально, это всё через спортивный результат, его личный результат, его игру. Если бы он выполнил условия этих бонусов, то он бы получил хороший заработок.

На данный момент у нас информация, что по тому контракту, который у него был, он получил столько, сколько должен был. У нас также есть горячая линия: если приходят какие-то обращения, то мы пытаемся эту информацию проверять, — объяснил Морозов.

Лучшие из лучших

После брифинга президента КХЛ настал главный момент церемонии — награждение. Лига объявила имена лучших из лучших.

Номинации, в которых всё было уже давно понятно:

— канадский защитник «Сибири» Тревор Мёрфи стал самым результативным защитником регулярного сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги. В минувшей регулярке он набрал 58 (13+45) очков в 64 матчах;

— российский нападающий «Ак Барса» Артём Галимов стал самым полезным игроком регулярного чемпионата. Форвард в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 встречах при показателе полезности «+31».

— канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал лучшим снайпером и бомбардиром сезона. Форвард забил 49 голов и набрал 80 очков.

Лучшим звеном прошедшего сезона признали тройку Михаил Ильин — Данил Аймурзин — Кирилл Пилипенко из «Северстали». Это сочетание забросило 42 шайбы.

Второй сезон подряд лучшим вратарём был признан голкипер «Локомотива» и обладатель Кубка Гагарина — 2025 Даниил Исаев.

Итоги голосования в номинации «Лучший вратарь»:

36 — Даниил Исаев («Локомотив»);

35 — Владислав Подъяпольский («Лада»/«Динамо» Мск);

25 — Никита Серебряков (СКА/«Авангард»).

Лучшим новичком сезона признали Ивана Демидова — экс-нападающего СКА, ныне выступающего за «Монреаль Канадиенс». Молодой форвард стал лучшим бомбардиром санкт-петербургского клуба в регулярке, где набрал 49 (19+30) очков за 65 матчей. Иван также лучший снайпер и бомбардир СКА в плей-офф (3+2).

Итоги голосования в номинации «Лучший новичок»:

50 — Иван Демидов (СКА);

37 — Егор Сурин («Локомотив»);

7 — Семён Вязовой («Салават Юлаев»).

Сергей Фёдоров и Игорь Никитин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин второй раз в карьере признан лучшим тренером сезона Континентальной хоккейной лиги. Под руководством специалиста ярославцы выиграли Кубок Открытия, Кубок Континента и первый в истории Кубок Гагарина.

Итоги голосования в номинации «Лучший тренер»:

57 — Игорь Никитин («Локомотив»);

17 — Бенуа Гру («Трактор»);

16 — Виктор Козлов («Салават Юлаев»);

15 — Алексей Кудашов («Динамо» Москва);

13 — Ги Буше («Авангард»);

6 — Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск);

5 — Алексей Жамнов («Спартак»);

3 — Андрей Разин («Металлург»), Андрей Козырев («Северсталь»);

2 — Леонид Тамбиев («Адмирал»);

1 — Игорь Ларионов («Торпедо»).

Примечательно, что ни одного голоса не получили главные тренеры нескольких клубов КХЛ, игравших в первом раунде Кубка Гагарина: Роман Ротенберг (СКА), Илья Воробьёв (ЦСКА), Николай Заварухин («Автомобилист»), Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Вадим Епанчинцев («Сибирь»).

Самым ценным игроком сезона Континентальной хоккейной лиги признали Джоша Ливо.

Итоги голосования в номинации «Золотая клюшка»:

39 — Джош Ливо («Салават Юлаев»);

18 — Максим Шабанов («Трактор»);

10 — Артём Галимов («Ак Барс»);

9 — Александр Никишин (СКА);

8 — Никита Гусев («Динамо» Москва).

В символическую сборную сезона-2024/2025 вошли вратарь Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), защитники Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин (СКА), нападающие Максим Шабанов («Трактор»), Александр Радулов («Локомотив»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).

Символическая сборная сезона-2024/2025 Фото: КХЛ

Приз имени Валентина Сыча как лучшему руководителю получил генеральный директор «Трактора» Иван Савин. Челябинцы в этом сезоне стали самой результативной командой, получив приз имени Всеволода Боброва (282 гола), завершили регулярку первыми на Востоке и вторыми – в сводной таблице, а также дошли до финала Кубка Гагарина, завоевав серебряные медали.