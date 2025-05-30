Сумасшедший «Эдмонтон»! Вышел во второй финал подряд, а Макдэвид присоединился к Гретцки

После яркого камбэка в первой игре «Даллас» проиграл три встречи кряду, забросив в них всего две шайбы. Более того, «Старз» после этого даже ни разу не вели в счёте.

После того, как Зак Хайман получил травму в четвёртом матче, а меньше чем через сутки перенёс операцию, в состав вернулся Джефф Скиннер, который в этом плей-офф провёл лишь одну встречу. Впервые за полтора месяца в составе появился и Маттиас Экхольм, который не играл с 12 апреля.

«Далласу» необходимо было что-то менять – нужно было постараться как минимум открыть счёт, так как до этого «звёздам» не удавалось этого сделать. Но «Эдмонтон» не намерен был предоставлять такие подарки и открыл счёт уже на второй минуте – Драйзайтль и Макдэвид вывели на бросок Перри, который с пятака «расстрелял» Эттингера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Эта передача для Коннора стала сотой в НХЛ, канадец преодолел этот рубеж всего за 90 игр. Быстрее управился только Уэйн Гретцки (70).

Менее чем через пять минут хозяева пропустили вторую, и терпение Дебура лопнуло. Главный тренер «Далласа» заменил основного голкипера, выпустив Кейси Десмита. Того встретили не особо радужно – «Эдмонтон» тут же забросил третью, а автором шайбы стал Джефф Скиннер, который забил первый гол в плей-офф в карьере.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Старз» начали осознавать, что серию уносит самым сильным течением и нашёл в себе силы отыграть один гол до перерыва – Джейсон Робертсон отлично попал в дальний угол.

Начиная с середины второго периода, хозяева устроили осаду ворот Скиннера и сумели-таки вымучить одну шайбу. Да и та залетела в ворота после неприятного рикошета. Появившимся шансом «Даллас» не воспользовался – уже через две минуты Макдэвид «раздел» Десмита и вернул «Эдмонтону» преимущество в две шайбы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В начале третьего отрезка «Даллас» сумел отыграть одну шайбу, однако «Ойлерз» тут же сумели ответить – Эвандер Кейн отдавал передачу на пятак, но она предатательски попала в конёк Линделлю и завалилась в ворота. Капанен в самой концовке забросил в пустые ворота и поставил точку.

Сумасшедший «Эдмонтон»! «Ойлерз» сделали отличный задел в начале матча, а затем поддержали его мгновенными ответами на голы «Далласа». Нас ждёт повторение прошлогоднего финала!