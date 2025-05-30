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Даллас — Эдмонтон — 3:5 — видео, голы, обзор пятого матча полуфинала Кубка Стэнли – 2025, плей-офф НХЛ, 30 мая

Сумасшедший «Эдмонтон»! Вышел во второй финал подряд, а Макдэвид присоединился к Гретцки
Максим Макаров
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли
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«Ойлерз» вновь встретятся с «Флоридой».

После яркого камбэка в первой игре «Даллас» проиграл три встречи кряду, забросив в них всего две шайбы. Более того, «Старз» после этого даже ни разу не вели в счёте.

После того, как Зак Хайман получил травму в четвёртом матче, а меньше чем через сутки перенёс операцию, в состав вернулся Джефф Скиннер, который в этом плей-офф провёл лишь одну встречу. Впервые за полтора месяца в составе появился и Маттиас Экхольм, который не играл с 12 апреля.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp)     0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09     0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07     1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40     2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp)     2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28     3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38     3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21     3:6 Капанен – 59:49    

«Далласу» необходимо было что-то менять – нужно было постараться как минимум открыть счёт, так как до этого «звёздам» не удавалось этого сделать. Но «Эдмонтон» не намерен был предоставлять такие подарки и открыл счёт уже на второй минуте – Драйзайтль и Макдэвид вывели на бросок Перри, который с пятака «расстрелял» Эттингера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Эта передача для Коннора стала сотой в НХЛ, канадец преодолел этот рубеж всего за 90 игр. Быстрее управился только Уэйн Гретцки (70).

Менее чем через пять минут хозяева пропустили вторую, и терпение Дебура лопнуло. Главный тренер «Далласа» заменил основного голкипера, выпустив Кейси Десмита. Того встретили не особо радужно – «Эдмонтон» тут же забросил третью, а автором шайбы стал Джефф Скиннер, который забил первый гол в плей-офф в карьере.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Старз» начали осознавать, что серию уносит самым сильным течением и нашёл в себе силы отыграть один гол до перерыва – Джейсон Робертсон отлично попал в дальний угол.
Начиная с середины второго периода, хозяева устроили осаду ворот Скиннера и сумели-таки вымучить одну шайбу. Да и та залетела в ворота после неприятного рикошета. Появившимся шансом «Даллас» не воспользовался – уже через две минуты Макдэвид «раздел» Десмита и вернул «Эдмонтону» преимущество в две шайбы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В начале третьего отрезка «Даллас» сумел отыграть одну шайбу, однако «Ойлерз» тут же сумели ответить – Эвандер Кейн отдавал передачу на пятак, но она предатательски попала в конёк Линделлю и завалилась в ворота. Капанен в самой концовке забросил в пустые ворота и поставил точку.

Сумасшедший «Эдмонтон»! «Ойлерз» сделали отличный задел в начале матча, а затем поддержали его мгновенными ответами на голы «Далласа». Нас ждёт повторение прошлогоднего финала!

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