Такого не было 16 лет! Почему в конкурентной НХЛ повторился прошлогодний финал?

На протяжении долгих лет непредсказуемость и конкурентоспособность практически каждой из 16 команд, участвовавших в розыгрышах Кубка Стэнли, были едва ли не главными причинами повышенного интереса к кульминации сезона НХЛ. По-настоящему проходные серии были штучным материалом, а в финале можно было ожидать кого угодно.

Есть ощущение, что после ковида ситуация немного изменилась – на протяжении последних шести лет в решающую стадию от Востока неизменно проходит команда из штата Флорида, да и на Западе количество команд, по-настоящему претендующих на трофей, заметно сократилось.

Сперва это привело к тому, что два раза за последние шесть сезонов четвёрка полуфиналистов повторилась аж на 75%, чего в постлокаутную эпоху ранее не случалось вообще никогда. А теперь впервые с 2009 года мы получили и одинаковый финал – как и годом ранее, лучшими командами Западной и Восточной конференций стали «Эдмонтон» и «Флорида» соответственно.

Как это произошло? Давайте разбираться.

Как в финале оказался «Эдмонтон»

Прежде чем вернуть себе статус претендента на Кубок Стэнли, «нефтяники» преодолели очень большой, если не сказать гигантский, путь. После финала 2006 года «Ойлерз» впали в собственный аналог Великой депрессии, за время которой четырежды получали право первыми выбирать на драфте в течение шести лет – такой роскоши в современной истории ни один клуб себе позволить до сих пор не мог.

Даже при наличии Коннора Макдэвида, именуемого лучшим игроком поколения и главной звездой этого вида спорта прямо сейчас, «Эдмонтон» до 2024 года смог лишь однажды добраться до полуфинала конференции.

И это при том, что в качестве компаньонов у 97-го номера всё это время были Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс – последнего, если вы не забыли, 14 лет назад также выбрали под общим первым номером. Выданных авансов, конечно, РНХ не оправдал, но сути дела это особо не меняет.

С Крисом Ноблохом у руля канадцы моментально преобразились и сделали то, чего от них мало кто ожидал – после провального старта сезона-2023/2024 попадание «нефтяников» в финал было своего рода сенсационным.

Крис Ноблох Фото: Harry How/Getty Images

При всех проблемах «Ойлерз» с комплектацией состава, вызванных необходимостью удовлетворять запросы двух своих лидеров, построение сбалансированной команды казалось если не невозможной, то очень сложной задачей, с которой Ноблох справился в максимально короткие сроки.

Назвать появление «Эдмонтона» во втором финале подряд сенсационным уже вряд ли получится, однако и ожидаемым оно вряд ли было. Костяк не сохранился в полной мере – потери Холлоуэя и Броберга, уход важного ролевика Фёгеле, травма Эвандера Кейна, оставившая его вне игры на всю регулярку, уже были основанием полагать, что в боевитости «нефтяники» потеряют.

По ходу сезона эти основания находили своё подтверждение – дела в гладкой части чемпионата у команды складывались не лучшим образом, а герои прошлого сезона вроде Хаймана и Бушара сильно сбавили в продуктивности. Разве что Макдэвид и Драйзайтль поддерживали уровень – но разве этого достаточно?

Этот вопрос был особенно актуален после второго матча серии с «Лос-Анджелесом» – Стюарт Скиннер вдрызг провалил начало плей-офф, помощи у №97 и №29 не было практически никакой, в то время как «короли», очевидно, были на подъёме.

Затем произошло преображение, которое продолжается до сих пор – у «Эдмонтона» заиграли все звенья и пары, а Пикар (а позже и сам Скиннер) начал демонстрировать уровень лучших вратарей лиги.

Внезапно «Ойлерз» стали невероятно разнообразной командой, способной сыграть как в давление, так и в удержание счёта. Это было заметно едва ли не в каждом матче с того момента, как «нефтяники» перевернули серию с «Кингз».

Да и сегодня вариативность подопечных Ноблоха была очевидна – при отрыве в две и более шайбы «Эдмонтон» встречал «звёзд» в чужой зоне при давлении одним игроком, в то время как остальная четвёрка уже была готова разбивать все атаки «Далласа». Но стоило «Старз» подобраться на расстояние одного гола, как канадцы включали невероятный прессинг и чуть ли не всей пятёркой душили соперника у его ворот.

Поэтому второй подряд выход «Ойлерз» в финал, каким бы противоречивым он ни казался с учётом диспозиции перед началом плей-офф, кажется закономерным – «нефтяники» отлично подготовились ко всем оппонентам и действительно были сильнее.

Как в финале оказалась «Флорида»

«Пантерз» в этом веке были ещё более посредственной командой, нежели «Эдмонтон» – в их активе до 2022 года не было побед ни в одной серии плей-офф, не говоря уже о более серьёзных успехах.

За считаные годы «пантеры» превратились в серьёзную силу, с которой стали считаться, при этом не до конца понятно, что стало катализатором таких кардинальных изменений – ещё при Эндрю Брюнетте «Флорида» добралась до первого в истории Президентского кубка и смогла пройти во второй раунд, где без шансов была бита соседями из «Тампы».

Но буквально в следующем сезоне всё снова пошло наперекосяк – под руководством сменившего Брюнетта Пола Мориса участие «Пантерз» в плей-офф находилось под вопросом едва ли не до последнего дня регулярного чемпионата. В серии с «Бостоном» всё шло к быстрому вылету южан, однако с той перевёрнутой серии, кажется, и началось становление «Флориды», которую мы видим до сих пор.

Игроки «Флориды» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Что при этом стало ключевым моментом – опыт Мориса? Игра вышедшего на близкий к прежнему уровень Бобровского? Оформленный мегаобмен Ткачука? Кажется, все пазлы сложились именно так, как нужно, и стали идеальным дополнением к уже имевшимся в команде ресурсам.

Мы дошли до того момента, когда выход «Флориды» в финал стал не просто делом случая (что ни в коем случае не умаляет заслуг «пантер»), а закономерностью. Нынешние «Пантерз» по статусу напоминают чемпионскую «Тампу» – несмотря на не самые впечатляющие результаты в последней регулярке, не было сомнений, что они скажут своё слово в плей-офф.

Да и серьёзной конкуренции на Востоке у подопечных Мориса, кажется, и не было – такой могли бы стать те же «Лайтнинг», которые в итоге необъяснимым образом пропустили соседей дальше без особого сопротивления. Расценивать «Торонто» как серьёзное препятствие, даже несмотря на уход в семиматчевую серию, всё равно не получается – слишком много работы нужно проделать «листьям», чтобы выбить эту «Флориду». А про проблемы «Каролины» и так сказано очень многое – уж слишком предсказуема команда Рода Бриндамора.

При этом сам тренер «Харрикейнз» был пессимистичен: Бриндамор: перед сезоном я думал, что «Каролина» вообще не попадёт в плей-офф

«Пантеры» же остаются невероятно сильными – в большом порядке один из лучших двусторонних центров лиги Александр Барков, в самые важные моменты надёжен на последнем рубеже Сергей Бобровский. Остальные игроки тоже вносят большой вклад – каждое звено не раз сказало своё слово по ходу этого плей-офф.

Вдобавок к игре на площадке отлично работает фронт-офис. Опустим детали с налоговой ситуацией для штата Флорида – Билл Зито сумел найти альтернативу многим ушедшим лидерам, пусть и не сразу, но всё-таки заменил Брэндона Монтура Сетом Джонсом и провернул шикарный обмен с «Бостоном», добыв для команды Брэда Маршана. Удивляет ли, что функционер «Пантерз» вновь номинирован на приз лучшему генменеджеру НХЛ?

«Флорида» хороша на всех фронтах – если несколько нет назад это казалось бы странным, то сейчас такой расклад вряд ли кого-то удивляет.

Станет ли это тенденцией?

Какое-то время у обеих команд ещё будет открыто чемпионское окно, хотя ни одной из них не избежать серьёзных изменений в межсезонье. На усиление у «Эдмонтона» и «Флориды» будет $ 12 млн и $ 19 млн соответственно, но продлевать будет нужно очень важных игроков – «пантерам», возможно, придётся расстаться с кем-то из пары Беннетт – Экблад, а «нефтяникам» свяжет руки продление контракта с Бушаром.

Летом руководителям предстоит много работы. И кто-то из них будет делать это в качестве обладателя Кубка Стэнли.