В НХЛ официально появилась команда-династия. А мы и не заметили

«Флорида» вышла в финал в третьем сезоне подряд. По ощущениям, это было вполне ожидаемо. «Пантеры» так уверенно шли по плей-офф, что стало бы сюрпризом, если б они не́ добрались до решающей стадии. Всё-таки единственным соперником, который навязал подопечным Пола Мориса борьбу, стал… «Торонто»! Причём, несмотря на семь матчей, решающие встречи «Флорида» забирала с разгромным счётом.

Однако кажется, что вплоть до последних матчей серии с «Каролиной» «пантер» не воспринимали всерьёз. Кажется, что «Флорида» начала 2020-х, с одной стороны, всегда находится где-то рядом с Кубком Стэнли, а с другой — всегда как будто бы вне поле зрения. Ты всегда чувствуешь, что команда является одним из фаворитов, а потом происходит реакция в стиле: «Кто там в финале сыграет? … «Флорида»?! Ого!.. (Пауза.) Хотя в целом ожидаемо».

Вот так — неожиданно, втихаря, проделав свой путь словно в плаще-невидимке — «Флорида» стала настоящей командой-династией. До банды Пола Мориса в XXI веке только «Тампе» удавалось трижды подряд доходить до финала Кубка Стэнли. А до «молний» такого добивался… «Эдмонтон». В далёких 1983-1985-м годах. То есть за 40 лет «Флорида» стала лишь третьей командой с тремя финалами подряд.

Вот только успехи «Тампы» как будто бы мало удивляли. Все знали, что у них есть праймовая суперзвезда Никита Кучеров, есть франчайз-игрок Стивен Стэмкос, есть один из сильнейших двусторонних защитников современности Виктор Хедман, есть потенциально лучший вратарь века (а то и за всю историю НХЛ) Андрей Василевский. И есть классный вспомогательный состав.

Успехи «Эдмонтона» также едва ли были неожиданностью. Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Яри Курри, Пол Коффи, Гленн Андерсон… С таким составом было невозможно не побеждать.

«Флорида» с Кубком Стэнли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Флорида» — совсем другая. Конечно, у неё есть Сергей Бобровский — двукратный обладатель «Везины», долгое время считавшийся классным вратарём. Но по ходу сезона-2022/2023, когда нынешняя «Флорида» впервые дошла до финала, он долгое время считался обузой для команды. Боба даже пытались обменять — настолько он не убеждал и настолько команду «душил» его тяжеловесный контракт. Он даже проиграл конкуренцию глубокому запасному Алексу Лайону, которому на тот момент было 30 и который до старта того чемпионата не сыграл и 25 матчей в НХЛ — хотя был в лиге уже пять лет. Да и плей-офф в воротах «пантер», если помните, начинал именно американец. Только в ходе стартовой серии Бобровский отвоевал статус первого номера — тогда же он показал, вероятно, лучший хоккей в карьере. После такой провальной регулярки — неожиданно для многих.

У «Флориды» было и есть огромное число парней, которые высоко уходили на драфтах. Сэм Беннетт (4-й; 2014), Сэм Райнхарт (2-й; 2014), Мэттью Ткачук (6-й; 2016), Александр Барков (2-й; 2013), Аарон Экблад (1-й; 2014), Эрик Стаал (2-й; 2003), а также Марк Стаал (12-й; 2005) и Антон Лунделль (12-й; 2018). В чемпионском сезоне добавился Оливер Экман-Ларссон (6-й; 2009). При этом первые двое, как и последний, к тому моменту уже считались провалами, так называемыми «бастами». На них успели поставить крест. Лунделль был середняком, братья Стаал (38 и 36 лет соответственно) — старичками, а Экблад и Ткачук — хоть и крепкими хоккеистами, но не звёздами. Единственной настоящей звездой команды являлся Барков. И, что лучше всего характеризует ту «Флориду», её главного хоккеиста к тому моменту уже лет пять называли самым недооценённым игроком НХЛ.

Однако с сезона-2022/2023 — и преимущественно именно со старта плей-офф — каждый из этих парней расцвёл. Не будет преувеличением сказать, что многие показали, возможно, лучший хоккей в карьере. И, более того, именно тогда эти игроки вышли на новый уровень, который поддерживают до сих пор и благодаря которому «Флорида» продолжает добиваться успехов.

Беннетт в сезоне-2019/2020, играя за «Калгари», набрал 12 (8+4) очков в 52 матчах. С чемпионата-2021/2022, уже будучи хоккеистом «Пантерз», Сэм впервые в карьере покорил отметку в 40 очков и стабильно добирается до неё. В минувшей регулярке он установил личный рекорд результативности — 51 (25+26) очко в 81 встрече.

Райнхарт за год до перехода во «Флориду» оформил лишь 40 (25+15) очков в 54 матчах за «Баффало». На следующий сезон, уже играя за «пантер», Сэм записал на свой счёт рекордные 82 (33+49) очка в 78 встречах. В чемпионский год нападающий наколотил 57 шайб и набрал 94 очка в 82 матчах.

Сэм Райнхарт Фото: Mike Carlson/Getty Images

У Ткачука в сезоне-2021/2022, в котором он выступал за «Калгари», оказалось всего 43 (16+27) результативных действия в 56 встречах. На следующий год он разорвал НХЛ, набрав 104 (42+62) очка и отыграв всю регулярку от звонка до звонка, однако после перехода во «Флориду» Мэттью сумел даже улучшить личный рекорд, хоть и провёл на три матча меньше — 109 (40+69) очков!

А ведь ещё есть парни типа Картера Вераге, который от 13 (9+4) очков в 52 встречах регулярки-2019/2020 дорос до 42 голов и 73 очков в вице-чемпионском сезоне, и Радко Гудаса (хоть он уже и не играет за «пантер»), который также сумел раскрыться по-новому. Сейчас во «Флориде» неплохо смотрятся Сет Джонс, чей контракт уже много лет подряд входил в рейтинг худших в НХЛ, и Витек Ванечек, известный своими ляпами и прошедший очищение ссылкой в «Сан-Хосе». Ессе Пульюярви хоть и не играет, но всё равно своим нахождением в команде добавляет особой перчинки — ведь на нём уже успели поставить крест все, даже проблемный «Питтсбург».

Конечно, даже в XXI веке были те, кого вполне можно считать командами-династиями. «Нью-Джерси» начала столетия, «Детройт» нулевых, «Питтсбург» 2000-2010-х, «Чикаго», «Бостон» и «Лос-Анджелес» первой половины 2010-х. Но у каждой из них были свои суперзвёзды, и попадание в финал, Кубки Стэнли казались логичным результатом для тех составов. Вот только даже им не удавалось трижды подряд добираться до решающей стадии плей-офф.

А «Пантерз» — именно с этими парнями в составе — удалось.

Так «Флорида» из команды неудачников стала командой-династией.

А мы и не заметили.

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