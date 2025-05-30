В СКА полностью снесли руководящую верхушку! Что это значит?

Про Романа Ротенберга и должность главного тренера — пока ни слова. Но что будет дальше?

30 мая 2025 года состоялось то, чего так долго с огромным нетерпением наверняка ожидали хоккейные болельщики по всей России. Это событие откладывалось, да ещё и не один раз, но при этом волновало бо́льшую часть тех людей, которые следят за КХЛ.

Да, речь о заседании Совета директоров СКА. После сезона, который вряд ли можно занести армейцам в актив, это событие неоднократно переносилось по различным причинам, однако продолжало привлекать внимание. Интриг накануне этого заседания было немало, но главной оказалась судьба главного тренера петербуржцев и по совместительству заместителя председателя Совета директоров клуба Романа Ротенберга.

Судя по заявлению, опубликованному на официальном сайте СКА, Ротенберг, как и все другие члены Совета директоров, включая его председателя Александра Медведева, были лишены своих постов. Об этом напрямую гласит текст сообщения: «С учётом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом».

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Нельзя не признать, что изменения напрашивались. Главная команда выдала худший результат за всю историю в КХЛ, завершив регулярный чемпионат на рекордно низкой седьмой строчке и вылетев из плей-офф уже в первом раунде, при этом два главных подписания СКА в этом сезоне – Евгений Кузнецов и Тони Деанджело, ради помещения которых под потолок зарплат некоторые игроки команды, включая капитана Александра Никишина, пошли на изменения условий собственных контрактов – не помогли армейцам достичь ожидаемых результатов.

При этом практически всех волновала судьба Ротенберга-тренера. О нём в заявлении клуба тоже есть несколько слов, но формулировка получилась довольно расплывчатой: «Результаты работы Совета директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными».

С одной стороны, в тексте всё сказано верно – вряд ли итоги СКА в этом сезоне могли порадовать хоть кого-либо в красно-синей части Санкт-Петербурга, не говоря уже о самом высшем руководстве. С другой – если дальнейшая судьба этого созыва Совета директоров стала ясна из первой части заявления, а часть тренерского штаба, по слухам, покинет клуб, то о дальнейшей карьере главного тренера не сказано ни слова.

Вполне резонно возникают вопросы – что будет с Романом Ротенбергом дальше? Останется ли он у руля СКА? Или же покинет клуб не только как член Совета директоров, но ещё и как главный тренер? Ответа на эти вопросы пока не последовало. Однако не исключено, что уже в ближайшее время что-то прояснится.

Пока же стало известно имя нового генерального директора армейцев – им стал Никита Стеничкин. А Совет директоров теперь возглавит заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Станут ли эти изменения последними? Что-то подсказывает, что нет – лето на берегах Невы точно будет насыщенным.

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