«Эдмонтон» больше не команда Макдэвида и Драйзайтля. «Флориде» их не остановить

В этом году в Кубке Стэнли нас ждёт ремейк прошлогоднего финала – «Эдмонтон» против «Флориды». Но на этот раз диспозиции у команд совсем разные. Если год назад «Ойлерз» ехали практически целиком и полностью на горбе Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, то сейчас результат приносят даже ребята из низших троек нападения.

Так что забудьте все ваши стереотипы о «нефтяниках» – это больше не команда из двух человек, где задача остальных 20 заключается в том, чтобы им не мешать. Более того, «Ойлерз» местами показывают даже строгий, системный хоккей и здорово прокачались в игре в защите. В прошлом осталась и беда с вратарями. Поэтому команде Пола Мориса будет крайне непросто удержать титул.

«Эдмонтон Ойлерз» празднует гол Фото: Ethan Miller/Getty Images

Для начала развеем интригу. Нет, сенсации не случилось – в лидерах как командной, так и общей по лиге бомбардирской гонки всё те же самые лица. 26 (6+20) очков у Коннора Макдэвида и 25 (7+18) – у Леона Драйзайтля. И всё же есть заметная разница. Если год назад очки Макдэвида и Драйзайтля составляли почти что половину от общей результативности «Эдмонтона», то в этом году – чуть больше 20%. Драйзайтль и Макдэвид хороши, спору нет, и показывают свои лучшие качества в плей-офф. Именно так и должны играть лидеры, однако даже сверхвыдающейся игры двух человек недостаточно для чемпионства, хотя год назад Коннор едва не доказал обратное. Немец с канадцем не особо сбавили обороты, зато им пришла серьёзная подмога – ещё сразу пять хоккеистов «Ойлерз» набрали в этом розыгрыше Кубка Стэнли 10+ очков за результативность.

Дальше – больше, ещё 10 игроков набрали от четырёх очков и выше, у финна Каспери Капанена три в семи матчах, зато три гола, причём один из них – победный в овертайме. Джефф Скиннер сыграл всего два встречи в плей-офф, в которых успел отметиться двумя очками. Даже попавший в состав только в последнем матче с «Далласом» защитник Маттиас Экхольм имеет на своём счету результативную передачу. После того как кубковое проклятие с себя снял бывший «фигурист» Скиннер, в команде Криса Ноблоха не осталось ни одного игрока линии атаки без заброшенных шайб, сразу 10 забросили по три и больше, а есть ещё и защитник Эван Бушар с шестью голами. Райан Ньюджент-Хопкинс вспомнил, что его выбирали под первым номером на драфте, Эвандер Кейн играет так, будто и не пропускал бо́льшую часть регулярного сезона, удивляет Коннор Браун.

Райан Ньюджент-Хопкинс празднует гол Фото: Leila Devlin/Getty Images

Год назад «Флорида» в очередной раз доказала, что Кубки выигрывают защита, вратарь и третье звено. «Эдмонтон» теперь не сильно отстаёт во всех компонентах. У Пола Мориса в компании с финнами вместо Владимира Тарасенко феерит теперь Брэд Маршан, только шведская связка Маттиаса Янмарка и Виктора Арвидссона, приправленная Василием Подколзиным, по прямому функционалу им не сильно уступает. А четвёртое звено со Скиннером, Адамом Хенриком и Трентом Фредериком и вовсе выглядит куда интереснее, чем тройка Томаша Носека в «Пантерз». С возвращением Экхольма разлетевшаяся на мемы фраза Макдэвида, что его команда может играть в защите, находит ещё больше подтверждений. Маттиас способен закрыть практически любого, и, играя в паре с Бушаром, швед становится отличным противовесом авантюрному стилю Эвана. Дарнелл Нурс продолжает собирать курьёзные ляпы, но уже в явно меньшем количестве, и Бретт Кулак его страхует.

Хотя даже ситуативный выход Бушара с Нурсом вместе не означает того, что в своей зоне у «Ойлерз» непременно будет пожар, зато практически 100-процентно гарантирует опасность у чужих ворот. Да и в случае чего огонь есть кому «потушить». Стюарт Скиннер, конечно, вряд ли смог бы соперничать с Сергеем Бобровским за виртуальную «Везину» Кубка Стэнли, однако преуменьшать вклад вратаря «нефтяников» в общий успех явно не стоит. Причём всей вратарской бригады. После неудачного старта серии с «Лос-Анджелесом» Скиннер уступил место в «рамке» Келвину Пикару, и дублёр выдал серию из шести побед. Вернулся в ворота Стюарт только по причине травмы Пикара, но перерыв пошёл ему на пользу. Три «сухих» матча и общий процент отражённых бросков выше 90 – Стюарт если и не творит чудеса, то точно даёт своей команде шанс.

Стюарт Скиннер отражает бросок Фото: Steph Chambers/Getty Images

По существу, никто пока всерьёз «Эдмонтон» и не проверил на прочность, за исключением разве что «Лос-Анджелеса». И то, «короли» ментально подсели после третьей игры серии, так обратно в неё и не включившись. Зато «Ойлерз» здорово выучили уроки провала в Калифорнии и больше подобных вольностей себе не позволяли. Реально провальной можно назвать разве что первую игру с «Далласом», где команда Ноблоха визуально легко отдала преимущество в две шайбы и полностью выключилась из игры в третьем периоде. Что важно – «Ойлерз» показали, что могут побеждать по-разному. Были и классические победы, когда результат делали №97 и №29. Но теперь, когда Макдэвид с Драйзайтлем молчали, находились другие герои. Даже когда в гостях во встрече с «Вегасом» не мог отличиться вообще никто, на первую роль вышел Скиннер и продержал «нефтяников» до победной шайбы Капанена.

Не напугать этот «Эдмонтон» и жёстким хоккеем. Увы, до конца сезона выбыл Зак Хайман. Нападающий не только успел забросить в этом розыгрыше Кубка Стэнли пять шайб, но и сделал сразу 111 хитов, став лидером по числу силовых приёмов. Этот парень дал бы фору даже Антону Лунделлю, однако и без него есть кем пугать Александра Баркова с Сэмом Райнхартом. Например, наш Василий Подколзин идёт четвёртым в списке самых «хитующих» игроков плей-офф, сразу после Хаймана, защитника «Далласа» Лиана Бикселя и форварда «Флориды» Сэма Беннетта. Вот и выходит, что на все прошлогодние козыри Мориса Ноблоху в целом есть чем ответить. А своих Макдэвида и Драйзайтля у «пантер» нет. Их нет ни у кого больше в мире. И когда вокруг двух, возможно, лучших хоккеистов планеты собирается добротный коллектив, запах шампанского в кубке уже витает в воздухе.