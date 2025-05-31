Буше уходит из «Авангарда»? Где окажется Радулов? Открытие трансферного рынка КХЛ, LIVE

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Уже завтра, 1 июня, в КХЛ открывается трансферный рынок. Начиная с воскресенья, клубы лиги начнут объявлять о сделках с ограниченно и неограниченно свободными агентами, не забудут про обмены, расторжения и квалификационные предложения. Словом, межсезонье КХЛ возьмёт полномасштабный старт, и это всегда интересно.
Главными ньюсмейкерами традиционно станут топ-клубы. ЦСКА ищет тренера и явно планирует обновлять состав, перемены и значительные обновления ждут «Авангард», СКА, «Локомотив», «Салават Юлаев», «Трактор» и другие команды. «Чемпионат» будет с первых секунд следить за работой рынка и рассказывать обо всех сделках, предлагая вашему вниманию онлайн-трансляцию.
А теперь – клубы Востока:
Дивизион Харламова
«Автомобилист»: з. Джэсси Блэкер, з. Даррен Диц, н. Андрей Обидин, т. Владимир Воробьёв, т. Алексей Кривченков
«Ак Барс»: –
«Лада»: з. Магомед Шараканов, н. Александр Волков, в. Константин Волков, з. Николай Демидов, з. Александр Севостьянов, з. Глеб Семёнов, н. Николай Владимиров, н. Дмитрий Иванов, н. Артем Иванюженков, н. Энтони Камара, н. Павел Колтыгин, н. Архип Неколенко, н. Михаил Фисенко
«Металлург»: н. Данила Юров
«Нефтехимик»: г.т. Олег Леонтьев, т. Марцел Озимак
«Трактор»: з. Стивен Кэмпфер, т. Борис Миронов, т. Юрий Кузьменков
Дивизион Чернышёва
«Авангард»: –
«Адмирал»: –
«Амур»: з. Яков Рылов, и.о.г.т. Виктор Костючёнок
«Барыс»: в. Юхан Маттссон, з. Виктор Антипин, з. Илья Хохлов, н. Антон Бурдасов, н. Станислав Бочаров, н. Никита Сетдиков, н. Дамир Жафяров
«Салават Юлаев»: –
«Сибирь»: в. Денис Костин, з. Егор Мартынов, н. Никита Коротков, н. Георгий Белоусов, н. Тэйлор Бек, н. Брэндан Лайпсик, н. Максим Сушко, т. Андрей Сапожников
Пока мы ждём открытия окна переходов, напомним, кто уже успел официально покинуть клубы КХЛ. Начнём с Западной конференции:
Дивизион Боброва
«Витязь»: –
СКА: н. Иван Демидов, н. Арсений Грицюк, н. Захар Бардаков, з. Александр Никишин
«Спартак»: –
«Торпедо»: –
«Сочи»: в. Сергей Иванов, з. Никита Баклашёв, з. Роман Манухов, з. Глеб Корягин, т. Александр Титов
Дивизион Тарасова
«Динамо» Минск: –
«Динамо» Москва: н. Александр Бурмистров
«Куньлунь»: –
«Локомотив»: з. Дмитрий Симашев, н. Даниил Бут, т. Рашит Давыдов
«Северсталь»: –
ЦСКА: н. Егор Афанасьев, в. Иван Просветов, г.т. Илья Воробьёв