Буше уходит из «Авангарда»? Где окажется Радулов? Открытие трансферного рынка КХЛ, LIVE

Всё о старте межсезонья в лиге.

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Уже завтра, 1 июня, в КХЛ открывается трансферный рынок. Начиная с воскресенья, клубы лиги начнут объявлять о сделках с ограниченно и неограниченно свободными агентами, не забудут про обмены, расторжения и квалификационные предложения. Словом, межсезонье КХЛ возьмёт полномасштабный старт, и это всегда интересно.

Главными ньюсмейкерами традиционно станут топ-клубы. ЦСКА ищет тренера и явно планирует обновлять состав, перемены и значительные обновления ждут «Авангард», СКА, «Локомотив», «Салават Юлаев», «Трактор» и другие команды. «Чемпионат» будет с первых секунд следить за работой рынка и рассказывать обо всех сделках, предлагая вашему вниманию онлайн-трансляцию.