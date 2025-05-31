Одна из самых русских команд НХЛ вновь не вышла в финал. Что будет с «Каролиной»?

Хорошая новость для болельщиков «Каролины»: впервые с 2009-го, когда 38-летний Род Бриндамор ещё выступал за «ураганов», команда выиграла матч в финале Востока. Плохая новость: этот матч был лишь один, да и тот случился в тот момент, когда в серии 3-0 вела «Флорида». Одна из лучших и самых стабильных команд регулярки последних лет снова пролетает мимо Кубка и финала.

При этом за последние годы «ураганы» стали одной из самых русских команд лиги. Если брать основной состав, то российская бригада Северной Каролины пока уступает в количестве тому же «Коламбусу», однако на драфте вектор проведён чётко. За три последних церемонии «ураганы» выбрали сразу 14 россиян, и некоторые из этих ребят уже выступают за фарм «Каролины». При этом «ураганы» выбирают в основном технарей, хотя основа уже давно играет в довольно машинообразном стиле.

И этот стиль заслуженно является давней и оправданной претензией к Бриндамору. На уровне регулярки ураганный прессинг и неослабевающее давление прекрасно работают, особенно в условиях, когда уровень контакта ещё не так высок и нет такой плотной подготовки к сопернику. А вот против команд выше классом, которые готовы отвечать силой на силу, тактика «наваливаем на ворота с любой дистанции» работает сильно хуже. Но «Каролина» следует принципу «путь у нас один, правильный»: приглашение технарей приводит лишь к тому, что они сливаются с общей массой.

Однако среди американских болельщиков «Каролины» идея увольнения Бриндамора не пользуется такой уж большой популярностью. Большинство фанатов других команд восприняли бы такие результаты (несколько 100-очковых регулярок, три финала конференции за шесть лет) на ура. Кроме того, в Роли вряд ли забыли, какими серыми для «Каролины» вышли 2010-е: «ураганы» были максимально посредственной командой, далёкой и от плей-офф, и от лучших драфт-пиков. Это приводило к тому, что посещаемость команды дважды оказалась худшей в лиге.

Игроки «Каролины» Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

И конкретно в этом сезоне сложно ругать Бриндамора за тот результат, который мы увидели. Ещё весной прошлого года было понятно, что из-за ухода нескольких заметных НСА (Теуво Терявяйнен, Стефан Ноэсен, Брэди Шей, Бретт Песке) состав «Каролины» будет куда слабее прошлого года (и нескольких предшествующих). Поэтому убирать Бриндамора, который стабильно выжимал из команды максимум в регулярке, смысла уже не было. Не просто так в прошлом году мы называли его «Дмитрием Квартальновым НХЛ», и это сравнение выглядит очень актуально.

Претензии к Бриндамору можно было высказывать в прошлые сезоны, когда очень глубокие и крепкие составы несколько лет подряд не выигрывали ни одной встречи за пределами второго раунда. Тогда у «ураганов» были и глубокая линия центров, и три ровные пары защитников. А в 54 года тренеры уже не меняются, и менеджмент «Каролины», который прошлой весной продлил контракт с легендой клуба, прекрасно понимал, какими методами будет работать Род.

Букмекерские котировки ставили «ураганов» на девятое место среди претендентов на Кубок Стэнли. Ослабленная команда перед началом сезона фактически котировалась где-то на второй раунд, но дошла до финала конференции. Конечно, можно сказать, что в первом раунде команде достались ослабленные травмами «Дэвилз», а во втором – серьёзно прыгнувшие выше головы «Кэпиталз». Однако результат никуда не деть, и списывать всё на тренера уже не стоит.

А вот у самого Бриндамора явно есть вопросы к «аналитическому» менеджменту «Каролины». Как известно, главой хоккейных операций клуба является Эрик Тулски, который сам в хоккей на профессиональном уровне не играл, но пробился в элиту НХЛ благодаря использованию математических моделей. При этом во многих высказываниях главного тренера читаются претензии в адрес офиса команды. Чего стоит только недавнее признание, что перед сезоном Бриндамор считал, что команда не выйдет в плей-офф из-за летних потерь.

После обратного обмена Микко Рантанена Род заявил, что финн вообще не собирался играть за «Каролину», и попутно сказал: «Я ценю то, что он дал нам это знать. Но мы, вероятно, должны были знать это до того, как заключили сделку, может быть, это изменило бы то, как мы себя повели на рынке». Фактически это вопрос к офису: а о чём вы думали, когда перетряхивали команду?

Вот эти слова Бриндамора после третьего матча всколыхнули многих: «Четверо новичков в составе не могут быть вашими лучшими игроками. Сегодня у нас было несколько ребят, которые, по-моему, не смогли сыграть так, как им нужно в это время сезона. Джордан Стаал и Мартинук не могут быть нашими лучшими игроками. Так не может быть всегда, они и так являются ими каждую игру». Кто-то воспринял это как неуважение к хоккеистам, однако здесь явно читается вопрос к Тулски: «Кого ты мне привёз? Команде нужно ещё восемь Стаалов!».

Род Бриндамор Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

И история с Рантаненом – это действительно серьёзный вопрос к менеджерам, потому что он как будто показывает отсутствие командной стратегии. Допустим, вас устраивает то, что есть — хорошие регулярки, стабильные проходы первого раунда без особых шансов в финальных стадиях. Тогда вы не меняете суперзвёзд других клубов, отдавая лучшего бомбардира первой части сезона. Ну а если вы всё-таки хотите чемпионство, то тогда принимаете рискованное решение и ставите потенциальные голы Рантанена в финале выше потери активов и его бесплатного ухода. Половинчатый ход максимально затруднил понимание того пути, по которому движется команда.

При этом такой ход, как обмен Рантанена, вряд ли мог быть самодеятельностью менеджера – владелец команды Том Дандон наверняка давал своё согласие. Мы уже писали об этом недавно, но можно повториться: Дандон – один из самых эксцентричных владельцев лиги, который запретил драфтовать защитников в первом раунде и серьёзно урезал траты на фронт-офис. Однако болельщики прощают это – опять же, это огромный контраст по сравнению со временем летаргического сна при прошлом владельце Питере Карманосе.

Ну а что дальше у «Каролины»? Да, летом под потолком появится немалое количество свободных средств, но благодаря резкому росту платёжки многие клубы будут оперировать свободными деньгами. При этом Роли вряд ли является основным вариантом для свободных агентов – как по игровым, так и по нехоккейным причинам. Бриндамор считается одним из самых уважаемых тренеров в лиге, при этом сложно добровольно представить, что условный Марнер согласится играть в квадратно-гнездовом стиле.

Чемпионское окно «Каролины» было распахнуто настежь примерно четыре сезона, с 2021-го по 2024-й. Сейчас оно не закрывается полностью, всё-таки костяк атаки на контрактах и достаточно молод, однако клуб уже потратил множество драфт-пиков, «обменный фонд» ограничен. Поэтому в такой ситуации самым логичным решением будет оставлять Бриндамора, который вряд ли даст максимальный результат, но стабильно будет держать «Каролину» в «подэлите».