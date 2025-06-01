Отсутствие легионеров, ставка на российский костяк. Как может измениться «Сибирь»?

Рынок свободных агентов открылся 1 июня, а это значит, что сегодня мы увидим множество самых разнообразных сделок. О некоторых многие наверняка слышали, а какие-то точно повергнут нас в шок.

Но пока остановимся на команде, разговоры о которой в последнее время если и есть, то уж совсем тихие и едва заметные. Речь, как можно было понять по заголовку, о «Сибири». Новосибирский клуб в первый год при новом руководстве сумел выйти в плей-офф, а в серии первого раунда дал настоящий бой будущему полуфиналисту КХЛ.

Та команда, которая уступила в седьмой игре «Салавату Юлаеву», была преимущественно собрана предыдущим генеральным менеджером команды Кириллом Фастовским. Сейчас пришло время для кропотливой работы Виктора Меркулова – в каком-то роде это будет показательное межсезонье для нового генерального новосибирцев, так как плоды старой эпохи почти исчерпаны.

Кто уже покинул команду

Вчера «Сибирь» объявила, что команду покинули Денис Костин, Егор Мартынов, Никита Коротков, Георгий Белоусов, Тейлор Бек, Брендан Лайпсик и Максим Сушко.

Уход каждого из этих игроков прогнозировался и ожидался: Костин и Коротков не сумели договориться с клубом по финансовой стороне вопроса, Бек своими эксцентричными выходками перечеркнул любые варианты дальнейшего сотрудничества, а Лайпсик и Сушко банально не наиграли на новый контракт.

Из тех, с кем пока не продлили сотрудничество и кто официально не покинул команду, остались Тревор Мёрфи, Роман Рукавишников и Иван Климович. Канадского защитника слухи упорно отправляли в СКА, однако смена верхушки в Петербурге, кажется, поставила трансфер на стоп.

Тревор Мёрфи Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Также не стоит забывать ещё о двух хоккеистах с действующим договором, у которых есть шанс начать сезон вне Новосибирска. Речь об Илье Морозове и Максиме Карпове, контракты которых обойдутся «Сибири» (согласно данным «СЭ») в 75 млн. Как-то дороговато получается для клуба, который и так стеснён в средствах. Особенно если учитывать тот факт, что это два игрока ротации.

Посмотрим, как обернётся эта ситуация: переподписанием контракта с заниженными условиями или же досрочным расторжением.

Будут ли в команде легионеры?

Пока что официально не было объявлено о расставании с Энди Андреоффом и Тревором Мёрфи, но шансы на то, что канадцы останутся в «Сибири», всё равно низки. Андреоффом в клубе в целом довольны, его рабочая этика не вызывает сомнений, однако те деньги, которые требуют Энди и его агент, нерационально давать зависимому и нестабильному игроку, просыпающемуся только в середине сезона.

Мёрфи же является одним из самых лакомых кусочков на рынке, атакующих защитников такого уровня в КХЛ почти нет. Не подпишет контракт с Тревором СКА — значит, это сделает другой топ нашей лиги.

Ставка на российский костяк

«Выбор есть, всегда предлагают каких-то игроков, но мы не будем смотреть паспорт. Всё будет зависеть от тех кандидатов, которые есть, и наших возможностей, сможем ли мы игрока получить. Будем совместно с тренерским штабом обсуждать и принимать решения: подписывать или не подписывать определённого хоккеиста. Не факт, что будет много легионеров. Возможно, сделаем акцент на наших хоккеистах», — сказал генеральный менеджер «Сибири» по окончании сезона.

Между строк читается отсутствие желания доверять ведущие роли легионерам, особенно непроверенным ахаэловцам. В Новосибирске не станут работать по заграничному рынку – если легионеры появятся, то они будут с опытом игры в КХЛ.

Косвенно подтверждают эту точку зрения и слухи о новичках команды: Сошникове, Коршкове и Семёнове. Для команды такого полёта, как «Сибирь», это усиления в первое-второе звено, на вторых ролях такие хоккеисты находиться в Новосибирске не будут.

Почти все успехи «Сибири» в КХЛ были связаны с успешной игрой легионеров, которые забирали себе лидерские роли в команде, а также с привлечением молодых игроков на перспективу. Теперь у Новосибирска иной путь. Без оценочных категорий «лучше» или «хуже». Просто другой.