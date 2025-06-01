«Его пытались обменять». Как Бобровский из провала стал главным творцом успехов «Флориды»

От голкипера справедливо пытались избавиться. А потом он трижды довёл «Пантерз» до финала Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский сыграет в третьем финале Кубка Стэнли подряд. Удивительное достижение 36-летнего вратаря, который по праву считается одним из лучших российских голкиперов в истории.

Тем удивительнее вспоминать, что ещё три года назад — летом 2022 года — хоккеист воспринимался как один из главных трансферных провалов «Флориды».

Ещё всего лишь три года назад Бобровский, которому на тот момент было 33, мог покинуть стан «Пантерз». В клубе очень этого желали. А сейчас Сергей — едва ли не главный творец успехов в истории «Флориды».

Как же так вышло?

«Флорида» сделает всё, чтобы попытаться обменять Бобровского»

Всю карьеру Боба в НХЛ описывать, конечно же, не будем, но напомним главное. В 2019 году голкипер в качестве свободного агента подписал контракт с «Флоридой», покинув «Коламбус», за который выступал с сезона-2012/2013.

Сергей на тот момент был одним из главных лотов на рынке — парень только что провёл сумасшедший плей-офф! Во многом благодаря геройствам Бобровского «Блю Джекетс» — очевидные неудачники, которые прошли в розыгрыш Кубка Стэнли всего в пятый раз в истории и ещё никогда не преодолевали стадию первого раунда, — выбили могучую «Тампу», ведомую Никитой Кучеровым — лучшим бомбардиром регулярки, только-только покорившим российский рекорд по количеству очков за сезон. 4-0 — всухую!

Конечно, «Коламбус» вылетел уже во втором раунде, но Сергей завершил розыгрыш с 92,5% отражённых бросков — шикарный показатель. Тем более к тому моменту вратарь уже выиграл две «Везины». Так что «Флорида» не пожалела выложить Бобу семилетний контракт на $ 70 млн. Казалось, что «пантеры» поймали удачу за хвост! Но на деле всё вышло совсем иначе.

Сергей Бобровский Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Первый сезон в новом клубе Бобровский провалил. Всего 23 победы в 50 матчах при 90% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,23 — это худшие показатели в карьере (было ещё 89,9% ОБ в сезоне-2011/2012 за «Филадельфию», но тогда он провёл всего 29 встреч). А ещё вылет в первом раунде в четырёх играх при 90,1% ОБ и КН 3,07.

Это был настоящий, громчайший провал.

Следующий сезон оказался не лучше. Если в регулярке Боб немного поправил статистику, то в плей-офф серьёзно подставил команду — за три матча оформил 84,1% ОБ и КН 5,33.

Сезон-2021/2022 оказался первым, в котором Сергей показал нечто отдалённое напоминавшее его лучшую версию (39 побед в 54 матчах, 91,3% ОБ, 2,67 КН), но уже на следующий год голкипер опять провалился. Он одержал лишь 24 победы в 50 встречах при 90,1% ОБ и КН 3,07.

В те годы начали всерьёз говорить о возможном обмене вратаря.

Ещё летом 2022 года после очередного вылета «Пантерз» инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что клуб рассматривал предложения по Сергею.

«Сомневаюсь, что Бобровский стал причиной их поражения. Интересно, как организация относится к нему? Статистически в плей-офф его показатели не были отличными. Но я думаю, обвинять его, когда вы забили всего три гола за серию, — это безумие. Я подозреваю, что они пытались обменять его в этом году или, по крайней мере, заложить основу для этого. Слышал, что они действительно работали над этим, пытаясь узнать, возможно ли это», — сообщил Фридман.

Тогда же издание Miami Herald подробно разбирало ситуацию Боба.

«Как бы неудачно ни складывались его первые два сезона в составе «Флориды», Сергей Бобровский верил, что в конце концов наступит год, подобный этому, и его ежедневный тяжкий труд будет вознаграждён. В завершившемся для «Пантерз» сезоне звёздный голкипер наконец-то вернулся на прежний уровень. Его процент отражённых бросков стал идентичен тому, который он зарегистрировал в своей последней кампании в «Коламбус Блю Джекетс», и это, а также множество других статистических данных указывают на то, что он снова стал одним из лучших вратарей НХЛ.

Даже если его вера никогда не ослабевала, по завершении третьего сезона в составе «Пантерз» он находится в гораздо лучшем положении, чем в конце прошлого года, когда Спенсер Найт сделал качественный шаг вперёд, а будущее Бобровского в качестве основного вратаря «Флориды» было под вопросом. Впервые с тех пор, как в 2019 году «Флорида» подписала с Бобровским контракт на $ 10 млн в год, в первенстве-2021/2022 «пантеры» могли рассчитывать на свою вратарскую бригаду как на по-настоящему надёжный оплот. Бобровский занял четвёртое место в НХЛ по показателю GSAx, который отражает разницу между количеством ожидаемых и фактически пропущенных голов, а у Найта во второй половине регулярного чемпионата статистика оказалась ещё лучше.

Если не отталкиваться от контрактов, ситуация с вратарями у «Флориды» сейчас видится просто фантастической, с учётом того, что их тандем голкиперов настолько хорош, насколько это вообще возможно. Однако вся проблема, конечно, кроется именно в соглашениях с хоккеистами. Следующий год станет для 33-летнего Бобровского четвёртым по семилетнему договору на $ 70 млн, и в нём присутствует пункт о запрете на обмен без согласия игрока. 21-летний Найт вступает в третий и последний сезон своего контракта начального уровня и после следующего года станет ограниченно свободным агентом.

Как бы ни был хорош Бобровский в этом чемпионате, «Флорида» всё равно изучала возможности трейда двукратного обладателя «Везина Трофи», и это имеет смысл. Через год «пантерам» предстоит столкнуться с финансовыми трудностями, ведь летом у них будет менее $ 4 млн свободного места под потолком зарплат, а у некоторых звёзд вскоре истекают контракты. Так что теоретически в какой-то момент оба голкипера могут стать лишними. И это время может наступить скорее раньше, чем позже», — говорилось в сообщении.

Сергей Бобровский Фото: Mike Carlson/Getty Images

Тем же летом хоккейный эксперт Ник Кипреос рассказал, что ради обмена «Пантерз» готовы взять на себя обязанности по выплате значительной части жалованья хоккеиста.

«Флорида» намекает на то, что готова сохранить даже 50% его зарплаты, но надеется, что получится всё же согласовать меньшую сумму», — сказал Кипреос на радиошоу на Sportsnet 590 The Fan.

Североамериканский журналист The Athletic Шон Гентайлл высказывался так: «Разительным и молниеносным решением для Билла Зито (генеральный менеджер «Флориды». — Прим. «Чемпионата») было бы найти команду, которая избавит «пантер» от контракта Сергея Бобровского на $ 10 млн в год, но у «Флориды» серьёзно не хватает подсластителей в виде драфт-пиков, которые необходимы для совершения такого шага», — рассказывал Гентайлл.

Перед стартом сезона журналист The Hockey Writers Стивен Граунд, составляя список из худших контрактов каждого клуба НХЛ, добавил в антирейтинг Бобровского.

А его коллега Шейн Сени уже в ходе сезона-2022/2023 заявил, что «пантеры» постараются найти варианты обмена голкипера.

«Один из самых дорогих вратарей во всей НХЛ Сергей Бобровский — это тот человек, с которого «пантеры», вероятно, хотели бы начать разгружать зарплатную ведомость следующим летом. Если генеральный менеджер команды Зито сможет убедить кого-то взять Сергея за 50% его зарплаты — при условии согласия российского вратаря уйти, Билл примет соответствующее решение в мгновение ока.

Билл Зито Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Флорида» — команда Спенсера Найта в обозримом будущем. В следующем сезоне его зарплата вырастет до $ 4,5 млн. Не сомневаюсь, что Зито сделает всё, что в его силах, чтобы попытаться обменять Бобровского до того, как зарплата Найта вырастет, поскольку $ 14 млн (зарплата Бобровского плюс будущая зарплата Найта) не являются хорошим бизнес-решением для любого менеджера», — писал Сени.

И главное: это не была массированная атака на ни в чём не повинного вратаря. Бобровский действительно играл отвратительно и заслуживал подобной критики. К концу регулярного чемпионата — 2022/2023 он вовсе потерял место в основе «Флориды». Плей-офф же в воротах «пантер» начинал глубокий запасной Алекс Лайон, проведший до того сезона всего 24 матча в НХЛ — за пять лет.

До старта плей-офф Сергей занял последнее место в рейтинге The Athletic о голкиперах НХЛ из команд, пробившихся в плей-офф. Главным критерием тогда стал вопрос: как сильно команда доверяет своему вратарю?

Ренессанс

Но именно с того плей-офф начался расцвет Бобровского.

Изначально «Флориде» очень не повезло. «Пантерам» в первом раунде достался «Бостон», только-только проведший исторический сезон и по праву считавшийся одной из сильнейших команд в истории НХЛ.

Сергей вышел на лёд только в середине третьего матча. Тогда «Пантерз» уже проигрывали со счётом 0:3 (счёт в серии был равным — 1-1), поэтому сильно помочь голкипер не сумел. Тем не менее Боб пропустил всего один гол после восьми бросков и оставил о себе неплохое впечатление.

После этого вратарь за весь плей-офф лишь раз уступил своё место Лайону.

Конечно, в той серии Бобровский пропускал и по пять шайб, а его КН составил катастрофические 3,95, процент отражённых бросков — 89,1. Но главное: Сергей сумел вселить уверенность в команду и подтащить в нужные моменты. А ещё отдал результативную передачу в решающей, седьмой встрече с «Брюинз». Благодаря Бобу «Флорида» сумела отыграться с 1-3 и совершить одну из крупнейших сенсаций в истории, выкинув несокрушимый «Бостон» из плей-офф уже в первом раунде.

Сергей Бобровский с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

После этого и голкипер почувствовал уверенность и, видимо, сбросил с себя груз ответственности и неудач. В серии с «Торонто» Сергей стабильно пропускал по две шайбы, но не больше. Причём в последнем матче противостояния он отразил аж 50 бросков.

В следующей же встрече — уже с «Каролиной» в финале Запада — и вовсе 63! Тогда «Флорида» героически победила (да-да, а Боб совершил 113 сейвов за два матча), а затем «свипнула» «Харрикейнз». Сергей успел оформить и первый шат-аут в том плей-офф.

Конечно, серия с «Вегасом» стала кошмаром и для Бобровского, и для всей «Флориды», однако тот факт, что команда вообще добралась до финала Кубка Стэнли, стал огромным успехом для «пантер». Мало кто верил в банду Пола Мориса, а она взяла и дошла до решающих матчей — во многом только за счёт характера и вдохновенной игры своего голкипера. Для понимания: несмотря на провалы в противостояниях с «Бостоном» и «Вегасом», коэффициент надёжности Сергея за серию с «Торонто» составил 1,89, а процент отражённых бросков — 94,3; за серию с «Каролиной» — КН 1,12 и 96,3% ОБ. Безумные цифры.

С того момента Бобровский больше не проваливался. На следующий год он вместе с «Флоридой» вновь добрался до финала и наконец завоевал Кубок Стэнли. В том сезоне голкипер вошёл в топ-3 на «Везину» и до последнего претендовал на «Конн Смайт», но историческое выступление Коннора Макдэвида перебить никто не сумел бы.

Тем не менее Бобровский смог восстать из пепла и вернуться на прежний высокий уровень — а то и заиграть даже пуще прежнего! Он стал стабильнее, меньше ошибался, меньше проваливался. А вместе с тем ещё и воодушевлял команду сумасшедшими сейвами.

В итоге в прошлой регулярке Боб одержал 36 побед в 58 матчах при КН 2,37 (третий результат в карьере) и 91,5% ОБ, а в чемпионском розыгрыше Кубка Стэнли — 16 побед в 24 встречах при 2,32 КН (рекорд в плей-офф) и 90,6% ОБ.

В нынешнем сезоне Сергей выиграл 33 матча из 54 при КН 2,44 и отразил 90,6% бросков. Показатели стали чуть хуже, но это не описывает реальную игру голкипера. Плей-офф — тому яркое доказательство. В этом году Бобровский идёт на личный рекорд. Его коэффициент надёжности составляет сумасшедшие 2,11, а процент отражённых бросков — 91,2. То есть сейчас вратарь даже лучше, чем был год и два года назад! Да и «Флорида» тоже — команда потерпела лишь пять поражений за три раунда.

Так что сейчас крайне удивительно понимать, что ещё совсем недавно Бобровского считали крупным провалом, а сам голкипер подставлял собственную команду. Ведь теперь Сергей по праву считается, вероятно, главным творцом успехов «Флориды» — «Флориды», которая переживает лучший период в своей истории.

По крайней мере, без Боба «Пантерз» точно ни разу за эти три года не сумели бы добраться до финала Кубка Стэнли — не то что выиграть трофей. А это уже показатель.

Сам же 36-летний голкипер — яркий пример того, как усердной работой можно сломать статус-кво и даже в солидном возрасте, после ряда провалов и неудач, провести лучший период в карьере.

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