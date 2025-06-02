Джокер и теневой герой. Почему Маршан пришёлся ко двору «Флориде»?

Уже через несколько дней после победы той или иной команды в финале Кубка Стэнли начинают ходить разговоры о том, удастся ли действующему чемпиону удержать лидеров и сохранить глубину. Один из неудачных примеров – «Тампа-Бэй». «Молнии» в победные годы обладали убийственным топ-6, лучшим третьим звеном в НХЛ, но после победы шансов сохранить такой состав попросту не было.

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито обошёлся малой кровью, сумев сохранить за приемлемую цену Сэма Райнхарта, Ээту Луостаринена и Антона Лунделля. Без потерь, конечно, не обошлось, однако кто сейчас вспомнит о Ломберге, Стенлунде, Монтуре и Столарзе?

В конце февраля и начале марта менеджменту «пантер» нужно было срочно найти достойного кандидата на позицию вингера в третье звено, и выбор пал на Брэда Маршана. За легенду «Бостона» Билл Зито отдал лишь второй раунд, что в данных условиях выглядит как большая победа.

Правда, ожидания от дебюта ветерана НХЛ за новую команду были противоречивые. Одни вспоминали успешный пример с трансфером Владимира Тарасенко, а другие подчёркивали, что возрастной Брэд может не выдержать темп хоккея Мориса.

Вообще, уход Маршана из «Бостона» мог немного ошарашить. Во-первых, не каждый день в дедлайн меняют капитанов, отдавших клубу 16 сезонов, во-вторых, «Брюинз» на тот момент ещё сохраняли шансы на плей-офф, причём неплохие, в-третьих, казалось, что сам Брэд настроен на то, чтобы завершить карьеру в составе «мишек».

На данный момент Маршан провёл 17 матчей в плей-офф, в которых отметился 14 (4+10) очками, а отзывы о его игре сплошь положительные. Почему же так получилось, что 37-летний ветеран, впервые в карьере поменяв команду и согласившись на роль второй скрипки, выглядит в ней органично? Давайте разбираться.

Брэд Маршан Фото: Jaylynn Nash/Getty Images

Продолжим рассуждение, начатое выше – Маршан, последние полтора десятка лет проведший в топ-6 «Бостона», спокойно принял роль форварда третьего звена. Важно понимать, что шаг это нелёгкий, потому что специфика игры в нижних звеньях совершенно другая. Да и кто захочет лишиться большинства и выхода на площадку в решающие моменты игры?

Важно отметить и «химию» тройки с Лунделлем и Луостариненом в целом. Все трое входят в топ-20 лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша плей-офф, имея при этом самое маленькое игровое время. Данное сочетание, наряду с Нис – Мэттьюс – Марнер, забило 10 голов (первое место), а пропустило лишь две шайбы. Также два финна и канадец провели за плей-офф в одном звене 146,6 минуты – больше только у финской тройки «Далласа» (147,3).

Не забываем и о том, что Брэд идеально подходит этой команде по духу. Маршан, как известно, готов использовать любые методы для победы: будь то силовой приём, грязный удар или же облизывание уха. Ему без разницы. «Флорида» абсолютно такая же, она готова играть за гранью фола в момент, когда это может принести успех. Достаточно вспомнить жёсткие силовые приёмы в серии с «Тампой», травму Энтони Столарза в противостоянии с «Торонто».

Но не только этим славны «Пантерз». Ментально это самая сильная команда НХЛ – с большим отрывом. Она выпутается из любой сложной ситуации, перекусит горло сопернику в момент секундной слабости, а также внушит страх и чувство опасности ещё при выходе на лёд. Маршан, который играл в трёх финалах Кубка Стэнли, только дополняет такую команду. Пусть и в роли джокера и теневого героя.