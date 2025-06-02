СКА уволил Романа Ротенберга! А ведь казалось, что это невозможно

Первый день трансферного рынка КХЛ получился на редкость несобытийным – кроме возвращения Алексея Кручинина в «Торпедо», громких переходов (да и вообще почти никаких) больше не было, да и в целом новостной фон оказался довольно спокойным).

Как выяснилось, это было лишь затишьем перед бурей.

2 июня началось с настоящей бомбы – по информации «Чемпионата», Роман Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. Новый состав совета директоров, который был назначен всего лишь несколько дней назад, 30 мая, принял решение расстаться с 44-летним специалистом, который возглавлял команду с января 2022 года. Хотя когда-то подобное казалось невозможным.

И такое решение выглядит абсолютно логичным – при всех имевшихся в распоряжении Ротенберга ресурсах и времени армейцы с каждым годом под его руководством заметно проседали в результатах: от Кубка Континента и полуфинала Кубка Гагарина в 2023-м до седьмого места на Западе и вылета уже в первом раунде плей-офф два месяца назад.

Судьба уже экс-наставника СКА была неопределённой после последнего заявления петербургского клуба, в котором его работа была признана «неудовлетворительной», однако много времени до принятия решения о расставании всё-таки не прошло – уже в начале новой рабочей недели последовало официальное сообщение клуба об увольнении едва ли не самой главной фигуры команды с берегов Невы в последние несколько лет.

Период нахождения Ротенберга у руля СКА получился неоднозначным – с одной стороны, команда при нём успела завоевать уже упомянутый Кубок Континента и регулярно находилась в центре внимания. С другой – несмотря на большое количество звёздных игроков и вложенных средств, настоящих успехов армейцы так и не добились, при этом многие хоккеисты после отъезда из Санкт-Петербурга раскрывались в других клубах – таких примеров по всей лиге более чем достаточно.

Роман Ротенберг Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И завершающая фаза как раз таки вышла неудачной – СКА провёл худший сезон в КХЛ, не сумев добиться результата ни в регулярном чемпионате, ни в Кубке Гагарина, одним из первых соучастников трофея отправившись в отпуск.

Теперь клуб из Санкт-Петербурга готовится вступить в новую эпоху – возможно, уже без такого звёздного состава и запоминающихся и разлетающихся на мемы пресс-конференций. И совершенно точно без Романа Ротенберга, у которого в ближайшее время тоже должен начаться новый жизненный и карьерный этап. Может, даже и в КХЛ.