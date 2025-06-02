«Овечкин оказался в странном положении». Реакция Америки на недопуск России на Олимпиаду

На прошлой неделе в СМИ появилось сразу несколько сообщений о том, что сборная России по хоккею всё-таки не будет допущена до Олимпиады-2026. В одном из них была представлена цитата президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа: «Олимпийский комитет России получил эту новость. Мы ясно дали понять, что именно МОК должен уведомить российский комитет, и они это сделали. Мы хотим, чтобы МОК официально сообщил об этом», — сказал специалист.

Мы обратились в МОК, где нам подтвердили эту информацию. Вернее, сообщили, что общее решение организации от 2022 года остаётся в силе.

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При этом технически сохраняются шансы на то, что сборная России может поехать на ОИ-2026 в Италию. Впереди ещё будут несколько заседаний, а новая президент МОК Кирсти Ковентри официально заступит на свою должность лишь 24 июня. Так что теоретически всё ещё может поменяться.

Тем не менее последние новости вызвали активные обсуждения. Причём не только в России, но и в Северной Америке. Так, журналист The Washington Post Барри Сврлуга написал материал, где порассуждал о решениях МОК, о непоследовательности организации и о том, чего может лишиться будущая Олимпиада.

«Чемпионат» приводит перевод текста нашего североамериканского коллеги.

Сборная России по хоккею Фото: ФХР

«Вот спортивно-политический винегрет: уходящий глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил: «Если политика решает, кто может принять участие в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики». И всё же его организация отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и предстоящих зимних Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортине.

Лицемерная природа всего этого — старомодная тактика Баха, который свободно общается на четырёх языках, на каждом из которых может говорить одним одно, другим — другое. Это ловкий трюк, даже для работника, который готовится покинуть свой пост. Его срок полномочий истекает через месяц. Может быть, Кирсти Ковентри — олимпийский призёр по плаванью из Зимбабве, которая займёт его место, — сумеет более проворно провести МОК через геополитические воды, в которых он должен находиться, хочет того или нет.

И это подводит нас к Алексу Овечкину и мужской сборной России по хоккею.

Отложите все вышесказанное в сторону и подумайте, каким может быть мужской хоккейный турнир на Олимпиаде 2026 года. НХЛ сколотила с нуля нечто под названием «Турнир четырёх наций», и будь я проклят, если турнир не оправдал ожиданий. Американцы скинули краги по американским причинам, канадцы ответили собственными нокаутами, Швеция и Финляндия сыграли свою роль, и было ясно, что возвращение лучших хоккеистов на Олимпиаду — где они не выступали с 2014 года — станет зрелищем, обязательным для просмотра, независимо от того, в какое время эти матчи будут проходить.

Добавьте сюда Россию — и какой турнир! Овечкин, 40-летний седовласый старец, недавно ставший королём НХЛ по количеству голов в карьере, совершает последний забег на международной арене с Никитой Кучеровым, Артемием Панариным и Евгением Малкиным против Сидни Кросби, Коннора Макдэвида и остальных канадцев? А затем против Остона Мэттьюса, Коннора Хеллебайка и Соединённых Штатов? Дайте два, пожалуйста!

МОК подтвердил своё решение о том, что — в связи со спецоперацией России на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) — российские и белорусские спортсмены будут отстранены от участия в Олимпийских играх в Милане. Однако некоторые отдельные спортсмены могли бы доказать, что не поддерживают происходящее, и тогда этим людям — но не командам — будет разрешено принять участие в ОИ — без национальной символики или гимнов.

«Рекомендация Исполнительного совета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остаётся в силе, — говорится в заявлении МОК. — Она основана на том, что по определению группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой».

Эм, что ж, забавно, что вы об этом упомянули. Мужская сборная России по хоккею выиграла золото на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году (без игроков НХЛ, но всё же), когда Олимпийский комитет России был отстранён от участия в Играх. Это произошло не из-за спецоперации на Украине, которая тогда ещё не началась. Это произошло из-за допингового скандала, который был раскрыт после Игр в Сочи в 2014 году. Тем не менее, какова бы ни была причина бана, России — под вывеской «Олимпийские спортсмены из России» — разрешили выступить в Южной Корее, затем же, четыре года спустя, в Пекине, где название было изменено на «Олимпийский комитет России», а мужская сборная по хоккею завоевала серебро.

Сборная России на Олимпиаде в Пекине Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Смотрите, это не призыв к МОК восстановить мужскую сборную России по хоккею — и российских спортсменов в целом — потому что это улучшит конкуренцию (а это на самом деле так). Это призыв к некоторой последовательности. Либо вы запрещаете россиянам выступать на ОИ из-за событий на Украине, либо нет.

Послушайте Баха в его речи 2023 года в Германии, когда МОК пытался допустить до соревнований в Париже некоторых российских спортсменов, но не российскую команду. Он начал со слов из первого абзаца этой статьи — о том, что спорт и спортсмены становятся инструментами политики.

«Тогда спорту невозможно передать свои объединяющие силы, — сказал он. — Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что политика правит миром. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и должны учитывать это в своих мыслях».

Но бан некоторых российских спортсменов, потому что они «команда», и допуск других, потому что они не «команда»… А это как-то связано с мировой политикой?

Овечкин, конечно, здесь оказался в странном положении. Капитан и икона «Вашингтона» обогнал Уэйна Гретцки в качестве лучшего снайпера НХЛ в позапрошлом месяце. Грядущий сезон в лиге, скорее всего, станет для него последним. На этом пути он преобразил хоккей в американской столице и принёс так много радости.

И всё же его отношения с Путиным преследовали его. Он активно поддерживал российского президента в его предвыборных кампаниях. На аватаре Овечкина в социальных сетях он всё ещё позирует с Путиным. Он подвергся критике за свою позицию, когда началась спецоперация. С тех пор он в основном играл.

Овечкин сделал заявление в феврале 2022 года, вскоре после начала спецоперации: «Я думаю, что мы живём на земле, типа, мы должны жить в мире и в прекрасном мире».

Великий мир включал бы мирное соглашение между Россией и Украиной — и никаких страданий. В масштабе, который по сравнению с этим ничтожно мал, великий мир включал бы олимпийский хоккейный турнир со всеми лучшими игроками со всех уголков земного шара.

Но для того, чтобы этот мир — этот спортивный мир — существовал, МОК должен решить, является ли он политизированной организацией. Более того, ему нужно будет определить, как применять собственную оценку своего места в политическом мире равномерно, одинаково относясь ко всем спортсменам из затронутых стран, соревнуются ли они за себя или за свою команду».

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