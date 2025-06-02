Ларионов внезапно возглавил СКА. Что дальше?

Первые мысли после тренерского назначения, о котором мало кто мог подумать ещё в четверг.

Новая эра СКА открывается без громких слов и красивых картинок. «Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов. Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время», — пресс-релиз СКА вышел настолько сухим, что легко сошёл бы за своего в пустыне Гоби.

Особо поразительно это тем, что вроде бы ничего и не предвещало такого поворота событий. Даже на фоне худшего результата команды в прошлом сезоне и полного отсутствия трофеев во всей питерской вертикали телеграм-каналы разрывались от слухов о новых подписаниях СКА. Там фигурировали Зак Фукале, Тревор Мёрфи, Дерек Барак — в общем, привычная для питерского клуба последних лет стратегия «повторим чужие рецепты успеха». Однако после пятничного совета директоров мы увидели беспрецедентно жёсткий релиз — такое ощущение, что всё действительно решалось в тот короткий срок после упущенного чемпионства «Зенита».

Для Игоря Ларионова — вы не поверите — это уже второй заход в СКА. Правда, первый был недолгим: лишь в сезоне-2008/2009 и в неясной роли «директора по хоккейным операциям». «Это была моя идея – пригласить Игоря в наш клуб. Несколько лет мы вместе успешно работали в «Детройте», — говорил тогдашний босс СКА Барри Смит, многолетний ассистент Скотти Боумэна. Причины своего ухода Ларионов объяснял так: «Необходимо перестроить всю экономику, чтобы люди смогли платить за продукт – за билеты, атрибутику, выкупать во дворцах ложи за $ 200 тыс. в год. Деньги должны возвращаться. Но в России пока, к сожалению, нет хоккейного рынка».

Новый и старый тренеры СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Прямо сейчас СКА оказывается в ситуации «ясно, что ничего не ясно». Разделы «Штаб СКА» и «руководство» на официальном сайте девственно пусты. Мы слишком привыкли, что менеджмент команды — это Ротенберг, который на этой позиции, в отличие от тренерской, десяток лет успел разменять. Прямо сейчас публике известны только две фамилии: председатель нового совета директоров Виталий Маркелов и гендиректор клуба Никита Стеничкин. Стеничкин работал в службе безопасности корпорации — вряд ли новый CEO будет заниматься чисто хоккейными вопросами.

Абсолютно непонятно, кто станет новым шефом спортивного блока СКА: в «Торпедо» Ларионов приходил при местном менеджменте, уже два года работавшем в клубе. Сложно угадать, кто войдёт в тренерский штаб Игоря Николаевича в Петербурге, вряд ли это будет кто-то из старых ассистентов Ротенберга. Как показала история с «Торпедо», для успехов Профессора нужна трансферная система сдержек и противовесов, а также сильные помощники, которые грамотно расставляли бы фишки на доске. Может быть, мы увидим в Петербурге помощников Ларионова образца последнего сезона в Нижнем, Михаила Васильева и Владимира Филатова?

При этом любые предварительные договорённости, которые были достигнуты СКА с новичками, с большой долей вероятности будут поставлены на паузу. Возможно, изменится и судьба некоторых действующих игроков команды. Тот же Сергей Толчинский в последние годы попал в тотальную опалу, но игровая стратегия Ларионова на бумаге должна помочь форварду-игровику, который зачах в ультравертикальном стиле последних лет.

Вполне возможно, мы увидим и молодёжь в составе: конечно, не в таких количествах, как у «Торпедо», где долгое время просто и не было денег на взрослых игроков. Однако политика СКА, несколько лет пылесосившего хороших юниоров по всей стране, привела к превращению «СКА-1946» в гранда МХЛ — даже поражение в финале этого не отменяет. В питерской системе есть кому сделать шаг вперёд.

Вокруг СКА сейчас одни сплошные вопросительные знаки. Одно можно сказать точно — скучно не будет. Даже послематчевые пресс-конференции не укоротятся.