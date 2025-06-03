Шоу должно продолжаться? После ухода из СКА Ротенберг может возглавить другой клуб КХЛ

Уход Романа Ротенберга из СКА – это, конечно, сенсация. Однако только в том контексте, что мы все как будто бы привыкли, что Ротенберг – это и есть СКА и, мол, увольнять его в Петербурге просто некому. Но хоть Роман Борисович и, разумеется, не являлся обычным тренером КХЛ, то есть наёмным работником, однако в высоких кабинетах армейцев есть люди, которые могут спросить за результат. Особенно когда этого результата не просто нет уже много лет, но и с каждым новым сезоном всё становится только хуже. Тут, видимо, терпение и лопнуло, поэтому в СКА убрали в полном составе совет директоров, а затем и главного тренера.

Куда сенсационнее те детали, которыми стал обрастать кейс «Ротенберг ушёл из СКА». И ладно ещё информация о последующей смене курса армейцев и сокращении бюджета. К первому СКА не привыкать, а второе только звучит громко, а на деле петербургский клуб, судя по всему, просто станет не супербогатым, а богатым, и на комплектовании, условиях для хоккеистов и уж тем более платёжной ведомости армейцев это никак не отразится.

А вот набирающие вес слухи, что сам Ротенберг планирует продолжать карьеру тренера в КХЛ – это, мягко говоря, неожиданно. Роман Борисович казался плоть от плоти человеком СКА и, опять же, меньше всего был похож на обычного тренера, который после увольнения выйдет на рынок и будет ждать предложений. Да и вообще, именно в роли тренера Ротенберга до сих пор сложно представить в какой-то другой команде. Ведь само его тренерство – это, по сути, беспрецедентный проект, ставший возможным исключительно на невской земле, а не должность, к которой Ротенберг планомерно шёл всё то время, что находится в хоккее.

Роман Ротенберг Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но тем не менее – Роман Борисович хочет, чтобы шоу продолжалось. Из хоккея он уходить не собирается, причём ему интересно продолжать карьеру именно главного тренера. Логичный вопрос – где? На самом деле, вариантов не так много. Очевидно, это должен быть клуб из, скажем так, орбиты влияния СКА, поэтому нужно смотреть в сторону ХК «Сочи» и «Витязя», где как раз нет утверждённого главного тренера на следующий сезон. При этом договорённости с другими кандидатами были, однако события в Петербурге легко могут заставить всё переиграть.

Да, звучит это невероятно, но Роман Ротенберг может возглавить какой-то из этих двух клубов Западной конференции. И, вероятнее всего, это будет «Витязь». Если так и случится, то мы получим ещё одну беспрецедентную историю, связанную с именем Ротенберга, для которого редко попадающий в плей-офф клуб со скромнейшей фан-базой и куцей медийкой станет по всем параметрам шикарным вызовом. Шансом доказать, что из себя представляет Ротенберг-тренер и Ротенберг-популяризатор хоккея без ауры и финансовых мощностей СКА.