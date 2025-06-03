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Ротенберг возглавит другой клуб КХЛ после увольнения из СКА, Ротенберг станет главным тренером Витязя, что известно

Шоу должно продолжаться? После ухода из СКА Ротенберг может возглавить другой клуб КХЛ
Лев Лукин
Роман Ротенберг
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Роман Борисович не намерен выходить из игры.

Уход Романа Ротенберга из СКА – это, конечно, сенсация. Однако только в том контексте, что мы все как будто бы привыкли, что Ротенберг – это и есть СКА и, мол, увольнять его в Петербурге просто некому. Но хоть Роман Борисович и, разумеется, не являлся обычным тренером КХЛ, то есть наёмным работником, однако в высоких кабинетах армейцев есть люди, которые могут спросить за результат. Особенно когда этого результата не просто нет уже много лет, но и с каждым новым сезоном всё становится только хуже. Тут, видимо, терпение и лопнуло, поэтому в СКА убрали в полном составе совет директоров, а затем и главного тренера.

Что происходило в СКА в последние дни:
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Куда сенсационнее те детали, которыми стал обрастать кейс «Ротенберг ушёл из СКА». И ладно ещё информация о последующей смене курса армейцев и сокращении бюджета. К первому СКА не привыкать, а второе только звучит громко, а на деле петербургский клуб, судя по всему, просто станет не супербогатым, а богатым, и на комплектовании, условиях для хоккеистов и уж тем более платёжной ведомости армейцев это никак не отразится.

А вот набирающие вес слухи, что сам Ротенберг планирует продолжать карьеру тренера в КХЛ – это, мягко говоря, неожиданно. Роман Борисович казался плоть от плоти человеком СКА и, опять же, меньше всего был похож на обычного тренера, который после увольнения выйдет на рынок и будет ждать предложений. Да и вообще, именно в роли тренера Ротенберга до сих пор сложно представить в какой-то другой команде. Ведь само его тренерство – это, по сути, беспрецедентный проект, ставший возможным исключительно на невской земле, а не должность, к которой Ротенберг планомерно шёл всё то время, что находится в хоккее.

Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но тем не менее – Роман Борисович хочет, чтобы шоу продолжалось. Из хоккея он уходить не собирается, причём ему интересно продолжать карьеру именно главного тренера. Логичный вопрос – где? На самом деле, вариантов не так много. Очевидно, это должен быть клуб из, скажем так, орбиты влияния СКА, поэтому нужно смотреть в сторону ХК «Сочи» и «Витязя», где как раз нет утверждённого главного тренера на следующий сезон. При этом договорённости с другими кандидатами были, однако события в Петербурге легко могут заставить всё переиграть.

Да, звучит это невероятно, но Роман Ротенберг может возглавить какой-то из этих двух клубов Западной конференции. И, вероятнее всего, это будет «Витязь». Если так и случится, то мы получим ещё одну беспрецедентную историю, связанную с именем Ротенберга, для которого редко попадающий в плей-офф клуб со скромнейшей фан-базой и куцей медийкой станет по всем параметрам шикарным вызовом. Шансом доказать, что из себя представляет Ротенберг-тренер и Ротенберг-популяризатор хоккея без ауры и финансовых мощностей СКА.

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