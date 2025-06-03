Можете радоваться увольнению Ротенберга из СКА. Но для КХЛ это огромный удар по медийности

Накануне в хоккейном информационном поле взорвалась трансферная бомба: Романа Ротенберга уволили с поста главного тренера СКА, назначив на вакантное место Игоря Ларионова. Профессор, напомним, в завершившемся регулярном чемпионате занял с «Торпедо» восьмое место в Западной конференции, а затем вылетел в первом раунде плей-офф от будущего триумфатора «Локомотива» (0-4 в серии). Ротенберг со СКА расположился строчкой выше, а в розыгрыше Кубка Гагарина не совладал с московским «Динамо» (2-4).

Сразу после отставки Романа Борисовича в телеграм-каналах и комментариях на спортивных сайтах можно было лицезреть массу восторженных реакций. Дескать, наконец-то этого шарлатана отправили по известному адресу. Но подобная дилетантская позиция самая простая: она не принуждает людей думать и невольно создаёт стадный эффект. Ругать человека, бросать в него камни и сыпать оскорблениями в интернете проще простого. Тем более после официально объявленной отставки.

Да, результат при Ротенберге-тренере СКА показал слабый, многие трансферы оказались провальными, а сам Роман Борисович хотел усидеть на всех стульях сразу: быть и менеджером, и тренером, и главой штаба. Однако нельзя не отметить тот факт, что Ротенберг всё это время действительно жил хоккеем и искренне его любил, при этом никому не запрещая себя критиковать. Не зря в итоговом клубном пресс-релизе СКА (наверняка утверждённом на высшем уровне) есть такая строчка: «При этом совет директоров отметил большой вклад, который внёс Р. Б. Ротенберг за годы работы в системе ХК СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея».

Действительно, Роман Борисович всегда подчёркивал, что российской хоккейной молодёжи нужно доверие, развивал вертикаль «академия – МХЛ – КХЛ», уделял любимой игре едва ли не всё свободное время. «Его дома нет! Он живёт только хоккеем! Сошёл с ума», – сразу вспоминаются слова Бориса Ротенберга, отца Романа. Действительно, другой бы с возможностями и влиянием Романа Борисовича нежился бы где-нибудь на лежаке в солнечном Майами, попивая коктейли и ни о чём серьёзном не думая. И уж точно не жил бы годами в самолётах и гостиницах. Но Ротенберг – другой. Он сам прекрасно катается, неплохо играет в хоккей, старается максимально популяризировать любимую игру и продвигает её в массы всеми возможными способами.

Роман Ротенберг на лавке СКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да-да, именно популяризировать. Коллеги по журналистскому цеху прекрасно знают, какое количество просмотров и цитируемости собирали СМИ благодаря ярким и неординарным высказываниям Романа Ротенберга на пресс-конференциях, какой ажиотаж создавался на всех без исключения матчах СКА, как обсуждались буквально каждый шаг и каждое движение этого человека. По популярности, если брать объективные цифры, в хоккейном сегменте выше только легендарный и великий Александр Овечкин.

Давайте будем честны: без Ротенберга в КХЛ станет откровенно скучно, а лига моментально потеряет в прежней медийности. Не спорю, в профессиональном спорте больших достижений при гигантских вложениях спонсоров на первом месте всегда стоит результат, а всё остальное – второстепенно. В этом плане Игорь Никитин и его «Локомотив» – самый яркий пример. Но про шоу, переполненные трибуны, обсуждение, повышенное общественное внимание тоже нельзя забывать, а здесь Ротенбергу нет и не было равных.

Посмотрим, каким станет СКА при Игоре Ларионове. Великолепному в прошлом хоккеисту хочется пожелать только удачи, а уж журналистов на пресс-конференциях Игорь Николаевич точно не обидит: и у него, и у Ротенберга выступления длятся от 30 минут и больше. Роману Борисовичу же, по слухам, достанется тренерский пост в другом, более скромном клубе КХЛ. Например, в «Витязе». В таком случае количество упоминаний подмосковной команды в прессе моментально возрастёт в несколько раз, вырастут и доходы от продажи билетов и атрибутики, а задачу по выходу в плей-офф вполне можно будет решить и со скромным составом.