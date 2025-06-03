Этим двоим из «Эдмонтона» достаточно одного взгляда друг на друга, чтобы перевернуть ход серии — а то и всего сезона.

Макдэвид и Драйзайтль — лучший дуэт в истории? Они уже затмили пары Овечкина и Малкина

30 мая. Коннор Макдэвид забивает гол и отдаёт результативную передачу, Драйзайтль оформляет 0+2 — и «Эдмонтон», обыгрывая «Даллас» со счётом 6:3, выходит в финал Кубка Стэнли. Второй для клуба за два года.

После успешного выступления в заключительном матче серии со «Старз» канадец и немец укрепились на вершине списка бомбардиров текущего плей-офф. У Коннора на счету 26 (6+20) очков, у Леона — 25 (7+18). Оба при этом провели по 16 встреч.

Кажется, настал момент ответственно заявить: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль — лучший дуэт в XXI веке. А может быть, и за всю историю хоккея.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль Фото: Steph Chambers/Getty Images

К сожалению, за непосредственным взаимодействием ряда великих пар не было возможности следить по понятным причинам. Уэйн Гретцки — Яри Курри, Марио Лемье — Яромир Ягр и многие другие играли, когда автор сего текста ещё не родился. Но вот знаковые дуэты XXI века он уже успел застать.

Кроме того, неправильно опираться только на статистику и достижения. Хочется поговорить именно об игре. О взаимодействии.

Макдэвид и Драйзайтль кажутся попросту совершенной парой. Два гения, которые отлично понимают и дополняют друг друга. Само совершенство, если угодно.

Коннор, проиграв в прошлогоднем финале, выглядел убитым. Но после той неудачи канадец только возмужал. И вот он вновь дотащил свою команду до финала.

Драйзайтль летом 2024-го мог покинуть «Эдмонтон». Он претендовал на более крупный контракт, чем $ 112 млн на восемь лет с кэпхитом $ 14 млн. Ему точно дали бы роль основополагающего хоккеиста и игрока франшизы почти в любом клубе лиги. Но Леон предпочёл остаться в стане «Ойлерз», где он кажется второй скрипкой. И, хотя дойти второй раз до финала, с учётом всех проблем «нефтяников» с составом и платёжкой, казалось задачей невозможной, немец поставил на команду.

И это сработало. Однако сработало только из-за того, что оба лидера объединили усилия и поставили на командный успех.

Особо запомнился их взаимный взгляд друг на друга после финальной сирены первого матча серии финала Запада с «Далласом». «Эдмонтон» проиграл со счётом 3:6, хотя к третьему периоду вёл — 3:1. МакДи и Драйз, просто сидя с грустными минами на скамейке, посмотрели друг на друга. А затем, именно после этого взгляда, «нефтяники» взяли четыре встречи подряд и оформили выход в финал Кубка Стэнли.

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Причём в третьей встрече серии Макдэвид забил впервые за две недели, да ещё как! «Даллас» полностью доминировал, но после первой шайбы «Эдмонтона» канадец достаточно быстро забросил ещё одну, остудив пыл соперника. Затем «шерифы» всё-таки отыграли один гол и задавили «нефтяников» — именно в этот момент Коннор вновь включился и на индивидуальном мастерстве забил «Далласу» в раздевалку. В итоге именно этот дубль в матче, когда счёт в серии был 1-1, сломил дух «Старз», которые, доминируя всю встречу, проиграли с разгромным счётом — 1:6.

В следующем матче Коннор отдал два ассиста, а в решающем игре набрал 1+1. Драйзайтль в предпоследней встрече записал на свой счёт 1+1, а в заключительной — 0+2.

Можно сказать, один только взгляд канадо-немецкой парочки переломил ход серии.

Это напомнило момент из ноября 2023 года. Тогда «Эдмонтон» в очередной раз проиграл и рухнул на последнее место в НХЛ. У команды на счету было 10 поражений в 12 матчах. Но после новой неудачи камеры показали Макдэвида и Драйзайтля на скамейке. Немец подбодрил канадца, тот ответил тем же.

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И именно после этого началось восхождение «Эдмонтона». Коннор и Леон сначала затащили «нефтяников» в плей-офф, а затем — дотащили и до седьмой встречи финала Кубка Стэнли. Там уже не повезло, однако именно благодаря этим двум играм «Ойлерз» сумели совершить исторический камбэк с 0-3 в решающей серии.

Конечно, даже в этом столетии было много крутых дуэтов.

Например, Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. Пожалуй, в плане взаимопонимания равных им не найти. Но, кажется, этой паре немного не хватало характера — в плей-офф они уже не были настолько хороши. За 15 лет совместной игры Ови и Бекки лишь однажды сумели преодолеть стадию второго раунда — в 2018-м, когда взяли Кубок Стэнли.

Александр Овечкин и Никлас Бекстрём с Кубком Стэнли Фото: Alex Brandon-Pool/Getty Images

Или Сидни Кросби и Евгений Малкин. Они принесли «Питтсбургу» сразу три кубка, за что были вознаграждены тремя «Конн Смайтами» на двоих. Однако кажется, что каждый из них показывал свою лучшую игру, когда другой отходил в тень. Они затмевали друг друга.

В начале 2024 года журналист и статистик Daily Faceoff Пол Пидьютти составил топ-25 лучших дуэтов в истории НХЛ. Учитывалась статистика до старта сезона-2023/2024. Тогда пара Макдэвид — Драйзайтль заняла седьмое место за всю историю. Если учитывать только XXI век, то они уступили как раз Кросби и Малкину. Но на тот момент у дуэта из «Эдмонтона» не было совершенно никаких успехов в плей-офф. С тех пор они дважды доводили команду до финала Кубка Стэнли — и у них есть все шансы забрать трофей в этом году.

Отрыв питтсбургской пары тогда был незначительным, так что нет сомнений, что и по той статистике Коннор и Леон уже обошли своих современников. А может, и в принципе любой дуэт в истории НХЛ.

МакДи и Драйз — другие. Неизменно выходит так, что, когда у одного проблемы, команду тащит другой. В то же время они прекрасно уживаются, когда игра идёт у обоих. Они дополняют друг друга. И никогда не затмевают. Причём вне зависимости от того, выходят вместе на лёд или раздельно.

Им достаточно всего одного взгляда, чтобы понять друг друга. Это и есть совершенный дуэт.

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