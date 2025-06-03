Самый громкий трансфер открытия рынка КХЛ! Рид Буше едет в «Автомобилист»

Подписание Рида Буше «Автомобилистом» уже ни для кого секретом не было — оставалось только дождаться официального подтверждения со стороны клуба после открытия рынка. Данные от коллег о 90 млн базовой зарплаты заставляют слегка хмыкнуть — не так сильно, как после 35 млн у Артёма Галимова, но всё равно.

Совсем недавно слухи отправляли в Екатеринбург ещё и Владимира Ткачёва, который вместе с американцем составлял одну из самых смертоносных связок в КХЛ. Однако, судя по последним комментариям Шуми Бабаева, в Омске решили не рубить так резко. Потеря сразу двух игроков, которые были лицами клуба несколько лет, сильно била бы и по спортивной составляющей, и по медийной, да и болельщики наверняка протестовали бы. Кроме того, «Автомобилисту» было бы сложновато забрать к себе 120-миллионный контракт Владимира Эдуардовича — однако и один Буше привлечёт к себе множество внимания.

«Автомобилист» продолжает тактику, которую можно условно назвать «уфимско-баскетбольной». И женский УГМК, и «Салават Юлаев» времён Олега Гросса строили свою трансферную политику в первую очередь за счёт подписания громких свободных агентов с именем, которые получали очень хорошие платёжные чеки. С одной стороны, она привела к первым медалям в истории клуба, с другой стороны, «Автомобилист» лишь дважды проходил первый раунд плей-офф. Долгое время вопросы вызывал именно настрой игроков: считалось, что поездка в «Автомобилист» является хорошим способом заработка без лишнего давления.

Рид Буше Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Однако теперь в Екатеринбург приезжает легионер, который выглядит мотивированным бойцом. Во-первых, контракт всего на год — тут уже не расслабишься сильно, надо будет доказывать свою состоятельность и на следующий сезон. Во-вторых, Рид стабильно показывает себя как сильный плей-оффный боец, не только на глазок, но и по статистике. В играх регулярки он в среднем набирает 0,93 очка за матч, а в розыгрыше КГ — 0,85. Для сравнения: у Мэйсека весной этот показатель падает с 0,72 до 0,46, а у да Косты — с 0,9 до 0,69. В-третьих, у Буше отличная репутация как у одноклубника и партнёра по раздевалке.

Буше остаётся игроком в первую очередь завершения, при этом американский снайпер играет во всех ситуациях на льду, включая меньшинство. Однако Рид несколько сдал в скорости и в этом сезоне иногда не всегда успевал возвращаться в оборону. Вопросы может вызывать и парочка травм, которые Буше получил в этом году, однако это можно назвать скорее несчастным случаем. Как ни крути, «Автомобилист» на бумаге снова получает топового легионера — это один из самых громких переходов в истории клуба после подписания Найджела Доуса весной 2018-го.

Однако есть несколько «но». Рид, по оценкам коллег, свой пик уже прошёл. Это было бы нормально, если бы Буше переходил в какую-нибудь молодую команду, которой надо сделать один шаг вперёд. Однако в «Авто» большинство форвардов тоже свой пик прошли: в топ-6 команды, вполне вероятно, не будет ни одного игрока младше 29 лет. Кроме того, очень большим «но» являются воспоминания о кошмарном сезоне в Ярославле (12 шайб за 46 игр). По игровой стилистике «Автомобилист» куда ближе к тому «Локомотиву», пусть даже по статистике игроков той команды ударила перестройка от только-только пришедшего по ходу сезона Игоря Никитина.

Вряд ли приход Алексея Заварухина в тренерский штаб радикально изменит это. Да, в его «Тракторе» в регулярке у игроков была творческая свобода, но примерно пару месяцев, потом это превратилось в анархию без поставленной игры, где ярко выглядел только Шабанов. Кроме того, «Брат-2» по обязанностям заменит скорее тренера-аналитика Алексея Кривченкова, который запомнился многим по планшету, который он держал на скамейке. Непосредственной работой в атаке, скорее всего, будет заниматься Александр Гольц, тоже вошедший в тренерский штаб клуба.

Николай Заварухин Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

А в каком сочетании ждать Рида? В Омске он почти никогда не покидал правого фланга, и вряд ли это произойдёт сейчас. У «Автомобилиста» долгие годы там играли Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев. Однако капитан «Авто» в прошлом году успешно возвращался на левый фланг, где он провёл немало игр в начале карьеры. Кроме того, из-за допингового разбирательства пока непонятен его статус в наступающем сезоне. Конечно, прецедентов длительных дисквалификаций хоккеистов в КХЛ не было, но пока статус Голышева остаётся подвешенным.

Если Голышев не будет дисквалифицирован, то рисуется создание суперзвена Голышев — Да Коста — Буше. В прошлом сезоне тренеры «Автомобилиста» создавали такую тройку с участием Брукса Мэйсека, однако если Кёртис Валк будет здоров, вряд ли в Екатеринбурге будут разбивать давно сыгранную связку. В теории на таком левом фланге может сыграть и Александр Шаров, однако его место на площадке будет зависеть и от тренировочного лагеря, и от здоровья того же Валка.

Впрочем, главным для Буше будет не регулярка, а то, что после неë. На бумаге угроза непопадания в плей-офф перед «Авто» не стоит (если такое произойдёт, то это будет одна из главных сенсаций последних лет). Команде нужны голы, страсть и драйв именно в плей-офф, и Буше в ключевые моменты может это дать.