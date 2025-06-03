Сборную России по хоккею всё же не допустят до Олимпиады-2026? Что уже известно

В последние дни активизировались слухи о возможном недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2026.

Сначала несколько иностранных СМИ опубликовали информацию, что финальное решение о нашей национальной команде уже принято. Было непонятно, можно ли доверять этим сведениям, поэтому мы обратились непосредственно в Международный олимпийский комитет. Именно он принимает решение о допуске или недопуске сборной.

В пресс-службе МОК мне ответили следующее.

«Рекомендация Исполнительного комитета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остаётся в силе. Она основана на том факте, что по определению группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что ИИХФ подтвердила, что будет следовать этой рекомендации.

Эта рекомендация была сделана после консультаций с заинтересованными международными федерациями и другими участниками Олимпийского движения», — говорится в сообщении.

Сборная России по хоккею Фото: ФХР

Кроме того, в пресс-службе отметили, что позиция по приостановке деятельности Олимпийского комитета России основана на том факте, что страна участвует в спецоперации на Украине.

Иными словами, МОК никакого решения не принимает и не принимал. Он просто придерживается рекомендаций, действующих уже третий год.

Спустя несколько дней, 2 июня, появилась информация, что ИИХФ не допустила сборную России до участия в Олимпиаде-2026. Новость эта совершенно некорректная, поскольку, как уже было отмечено выше, подобное решение принимает только МОК.

Я послал запрос в Международную федерацию хоккея и получил следующий ответ от пресс-службы организации.

«После запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года ИИХФ завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане.

Состав групп на мужском турнире:

группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция;

группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;

группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

Состав групп на женском турнире:

группа A: Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария;

группа B: Япония, Швеция, Германия, Италия, Франция.

Эти группы основаны на указании, данном Международным Олимпийским комитетом ИИХФ и СМИ 28 мая 2025 года», — сообщили мне в пресс-службе ИИХФ.

Если что, указание МОК — это тот самый ответ, который прислали в конце мая.

Сборная России, как можно заметить, не оказалась в числе участников ОИ-2026.

Сегодня, 3 июня, я решил уточнить, может ли как-то измениться состав групп или же список является окончательным. В пресс-службе ИИХФ мне ответили: «Список групп действительно окончательный».

Хотелось верить, что сборная России по хоккею всё-таки сможет принять участие в Олимпийских играх. Однако на данный момент кажется, что команды на турнире всё же не будет.

Впрочем, пока никаких объявлений не было. Сохраняется ощущение, что что-то хорошее для нашей сборной ещё может произойти. Всё-таки уже через три недели, 24 июня, на пост главы МОК официально заступит Кирсти Ковентри, которая в теории способна на что-то повлиять. Да и министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв придерживается достаточно оптимистичной риторики, которая разительно отличается от того, что было принято в нашем спорте и политике в последние годы. Так, специалист недавно заявил, что Международный олимпийский комитет и Национальный комитет Италии — «наши союзники в этом смысле» (имеется в виду допуск к отбору на Игры в Милане).

Кроме того, изменение политической ситуации может повлиять и на решение МОК. Но пока сложно понять, что там происходит.

В любом случае до конца хотелось бы верить в наилучший исход. Хоть ситуация на данный момент не особо оптимистичная, пока нет официального решения и объявления — всё может измениться в любой момент.

Всё-таки до Олимпиады ещё восемь месяцев.

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