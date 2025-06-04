Финский гений «Флориды» мог играть за сборную России. Его отец сделал «Спартак» чемпионом

В этом сезоне лидер «Флориды» Александр Барков уже точно не останется без личной награды – НХЛ объявила, что финский форвард в третий раз в карьере стал обладателем «Селке Трофи» — награды лучшему нападающему оборонительного плана.

Правда, сейчас Баркову явно не до этого – он думает о втором подряд Кубке Стэнли для своей команды и, возможно, о «Конн Смайт Трофи». По крайней мере, Александр – один из главных претендентов на звание MVP плей-офф наравне с Сергеем Бобровским в случае успеха «пантер». Таких полезных во всех отношениях игроков в хоккее единицы, тем удивительнее что он мог играть за сборную России, но в нашей стране парнем даже не заинтересовались.

Александр Барков-младший Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Даже далёким от хоккея людям легко объяснить, в чём величие Александра Овечкина или Сидни Кросби. Мало кто будет отрицать, что Коннор Макдэвид – лучший игрок поколения. Остон Мэттьюс и Леон Драйзайтль на любую критику в свой адрес ответят снайперскими рекордами. Даже вратарям куда проще стать медийно известными, нежели игрокам такого плана, как Александр Барков. Неспроста он уже который год негласно признаётся самым недооценённым хоккеистом лиги. У Баркова нет скорости Макдэвида, голевого чутья Драйзайтля, но в то же время количество полезных действий, которые он совершает для своей команды, порой даже выше, чем у дуэта из «Эдмонтона». Александр хорош в любом компоненте игры. Нужно выиграть ключевое вбрасывание – это к Баркову. Отпахать в меньшинстве, закрыть лидеров атаки соперника – не вопрос. Вывести шайбу из своей зоны в трудный момент, навязать борьбу – Александру под силу любая задача.

В то же время Барков регулярно выходит в большинстве, идёт по графику «очко за игру». У него отличный бросок — как кистевой, так и щелчок. Высочайшая культура паса, умение найти момент для себя и создать его для партнёра. Александр почти не выключается в решающие отрезки матчей и, когда нужно, готов брать игру на себя. С индивидуальным мастерством тоже полный порядок – если необходимо, Барков «зашнурует» даже самых элитных защитников НХЛ. Пол Морис ещё перед прошлым финалом сказал, что предпочёл бы финна канадцу или немцу из «Ойлерз», и не совсем лукавил – настолько разносторонне развитых хоккеистов, как Барков, ещё надо поискать.

Александр Барков празднует гол в составе «Флориды» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

А теперь внимание – столь ценный во всех смыслах актив вполне мог бы играть в свитере сборной России. Его отца вы наверняка знаете, Александр Барков-старший недавно привёл молодёжку «Спартака» ко второму Кубку Харламова в истории. Начинал игровую карьеру Барков-старший в родном Новосибирске, затем было несколько сезонов в составе красно-белых. А в трудные для многих 1990-е Александр рискнул и транзитом через Италию оказался в финском Тампере. В «Таппаре» он провёл долгих 10 лет и так прикипел к этой команде, что даже стал одним из её акционеров. Именно в Финляндии родился и его сын, Александр Барков-младший. Пока отец играл в старшей команде, сын ходил в местную школу, в Тампере впервые встал на коньки, начал играть в хоккей. По сути, Барков-младший – «продукт» финской хоккейной системы, но вместе с тем у него всё это время был и российский паспорт.

Семья Барковых жила на две страны, а выбирать, за какую выступать, Баркову-младшему пришлось в 16 лет, когда поступили первые вызовы в национальную команду. Вернее, выбора как такового и не было – из ФХР звонков не поступало. «Подошло время, когда в Финляндии со всей страны собирают в специальный лагерь талантливых юношей. Комплектуют из них сборную. Саша попал в неё. Мы как-то и не рассчитывали на это. Да и со стороны России интереса не было. У нас русская семья. Так вышло. Его отобрали. Взяли в сборную. Он поехал за неё играть. Финны пригласили, Россия – нет», – рассказывал отец нападающего «Флориды». Сам Барков-младший говорит, что, хоть и ощущает себя больше финном, любит две страны одинаково сильно. А из штаба сборной России никогда и не было интереса, так что и выбора перед молодым ещё Александром никакого не стояло.

Александр Барков в составе сборной Финляндии на МЧМ-2013 в Уфе Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В России часто упускают парней, которые потом успешно выступают за рубежом. В этот список попадают и чех Дмитрий Яшкин, и швейцарец Денис Мальгин. И всё-таки история с Барковым явно выделяется, ведь неординарные способности Александра были видны ещё в ранние годы. «Флорида» забрала Баркова под вторым номером на драфте 2013 года. Сразу после Натана Маккиннона, и, хотя с ходу ярко заиграть в лучшей лиге мира у русского финна не получилось, спустя пару лет ход скаутов «Пантерз» полностью оправдался. Как и расторопность штаба сборной Финляндии. Несмотря на юный возраст, Александр был в составе первой команды и на Олимпиаде-2014, и на ЧМ-2016, где наша национальная команда потерпела вероятно самые чувствительные поражения за последние годы. Сначала проиграла финнам в четвертьфинале домашних Игр, оставшись без медалей в принципе, а затем и в полуфинале ЧМ в Москве, довольствовавшись только бронзой.

Правда, побед у Баркова-младшего в составе «серебряных львов» тоже нет, в последние годы его «Флорида» неизменно заходит далеко в плей-офф Кубка Стэнли, так что приехать и помочь сборной у Александра не было физической возможности. Что не влияет на любовь к нападающему на родине – третий год подряд Баркова-младшего выбирают спортсменом года в Финляндии. Подвигов от него будут ждать через год в Милане, а пока что в Тампере и других финских городах ждут, что Александр вновь поднимет над головой главный трофей НХЛ, добавив к нему и «Конн Смайт», чего, кстати, с финскими хоккеистами ещё не случалось. Болеет за сына в Москве и Барков-старший. Свою задачу на сезон он уже выполнил, взяв Кубок Харламова с МХК «Спартак».

Александр Барков-старший Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Мой сын — тот парень, который ставит интересы команды превыше личных», – говорил он, ставя в пример его в том числе и парням из молодёжки красно-белых. Глядя на то, какого сына воспитал Барков, понимаешь, какие качества ценит в хоккеистах и Барков-тренер. У 60-летнего специалиста был мимолётный опыт работы в КХЛ, когда его вынужденно поставили у руля магнитогорского «Металлурга». С ходу не получилось, но сейчас у Баркова-старшего неоценимый опыт – тут и штабы «Ак Барса» и «Амура», молодёжные сборные Китая, Финляндии и Эстонии, несколько лет в «Ладе». Кто знает, возможно, через пару лет придёт время возглавить и главную команду «Спартака»? Под эту тему можно и сына уговорить приехать в Москву. И это тот редкий случай, когда руководство клуба не будет нехотя закрывать глаза на подобный непотизм, а с трудом поверит своему счастью.