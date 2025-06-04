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Почему Александр Барков играет за сборную Финляндии, как он выступает за Флориду, кто его отец, станет ли он MVP Кубка Стэнли

Финский гений «Флориды» мог играть за сборную России. Его отец сделал «Спартак» чемпионом
Рустам Имамов
Почему Александр Барков играет за Финляндию
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Как наша страна упустила Александра Баркова.

В этом сезоне лидер «Флориды» Александр Барков уже точно не останется без личной награды – НХЛ объявила, что финский форвард в третий раз в карьере стал обладателем «Селке Трофи» — награды лучшему нападающему оборонительного плана.

Правда, сейчас Баркову явно не до этого – он думает о втором подряд Кубке Стэнли для своей команды и, возможно, о «Конн Смайт Трофи». По крайней мере, Александр – один из главных претендентов на звание MVP плей-офф наравне с Сергеем Бобровским в случае успеха «пантер». Таких полезных во всех отношениях игроков в хоккее единицы, тем удивительнее что он мог играть за сборную России, но в нашей стране парнем даже не заинтересовались.

Александр Барков-младший

Александр Барков-младший

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Даже далёким от хоккея людям легко объяснить, в чём величие Александра Овечкина или Сидни Кросби. Мало кто будет отрицать, что Коннор Макдэвид – лучший игрок поколения. Остон Мэттьюс и Леон Драйзайтль на любую критику в свой адрес ответят снайперскими рекордами. Даже вратарям куда проще стать медийно известными, нежели игрокам такого плана, как Александр Барков. Неспроста он уже который год негласно признаётся самым недооценённым хоккеистом лиги. У Баркова нет скорости Макдэвида, голевого чутья Драйзайтля, но в то же время количество полезных действий, которые он совершает для своей команды, порой даже выше, чем у дуэта из «Эдмонтона». Александр хорош в любом компоненте игры. Нужно выиграть ключевое вбрасывание – это к Баркову. Отпахать в меньшинстве, закрыть лидеров атаки соперника – не вопрос. Вывести шайбу из своей зоны в трудный момент, навязать борьбу – Александру под силу любая задача.

Барков – важнейшая часть лучшей команды НХЛ последних лет:
В НХЛ официально появилась команда-династия. А мы и не заметили
В НХЛ официально появилась команда-династия. А мы и не заметили

В то же время Барков регулярно выходит в большинстве, идёт по графику «очко за игру». У него отличный бросок — как кистевой, так и щелчок. Высочайшая культура паса, умение найти момент для себя и создать его для партнёра. Александр почти не выключается в решающие отрезки матчей и, когда нужно, готов брать игру на себя. С индивидуальным мастерством тоже полный порядок – если необходимо, Барков «зашнурует» даже самых элитных защитников НХЛ. Пол Морис ещё перед прошлым финалом сказал, что предпочёл бы финна канадцу или немцу из «Ойлерз», и не совсем лукавил – настолько разносторонне развитых хоккеистов, как Барков, ещё надо поискать.

Александр Барков празднует гол в составе «Флориды»

Александр Барков празднует гол в составе «Флориды»

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

А теперь внимание – столь ценный во всех смыслах актив вполне мог бы играть в свитере сборной России. Его отца вы наверняка знаете, Александр Барков-старший недавно привёл молодёжку «Спартака» ко второму Кубку Харламова в истории. Начинал игровую карьеру Барков-старший в родном Новосибирске, затем было несколько сезонов в составе красно-белых. А в трудные для многих 1990-е Александр рискнул и транзитом через Италию оказался в финском Тампере. В «Таппаре» он провёл долгих 10 лет и так прикипел к этой команде, что даже стал одним из её акционеров. Именно в Финляндии родился и его сын, Александр Барков-младший. Пока отец играл в старшей команде, сын ходил в местную школу, в Тампере впервые встал на коньки, начал играть в хоккей. По сути, Барков-младший – «продукт» финской хоккейной системы, но вместе с тем у него всё это время был и российский паспорт.

Интервью с Александром Барковым-младшим:
«В 15 лет меня взяли в сборную Финляндии. После этого даже мыслей не было о России»
Эксклюзив
«В 15 лет меня взяли в сборную Финляндии. После этого даже мыслей не было о России»

Семья Барковых жила на две страны, а выбирать, за какую выступать, Баркову-младшему пришлось в 16 лет, когда поступили первые вызовы в национальную команду. Вернее, выбора как такового и не было – из ФХР звонков не поступало. «Подошло время, когда в Финляндии со всей страны собирают в специальный лагерь талантливых юношей. Комплектуют из них сборную. Саша попал в неё. Мы как-то и не рассчитывали на это. Да и со стороны России интереса не было. У нас русская семья. Так вышло. Его отобрали. Взяли в сборную. Он поехал за неё играть. Финны пригласили, Россия – нет», – рассказывал отец нападающего «Флориды». Сам Барков-младший говорит, что, хоть и ощущает себя больше финном, любит две страны одинаково сильно. А из штаба сборной России никогда и не было интереса, так что и выбора перед молодым ещё Александром никакого не стояло.

Александр Барков в составе сборной Финляндии на МЧМ-2013 в Уфе

Александр Барков в составе сборной Финляндии на МЧМ-2013 в Уфе

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В России часто упускают парней, которые потом успешно выступают за рубежом. В этот список попадают и чех Дмитрий Яшкин, и швейцарец Денис Мальгин. И всё-таки история с Барковым явно выделяется, ведь неординарные способности Александра были видны ещё в ранние годы. «Флорида» забрала Баркова под вторым номером на драфте 2013 года. Сразу после Натана Маккиннона, и, хотя с ходу ярко заиграть в лучшей лиге мира у русского финна не получилось, спустя пару лет ход скаутов «Пантерз» полностью оправдался. Как и расторопность штаба сборной Финляндии. Несмотря на юный возраст, Александр был в составе первой команды и на Олимпиаде-2014, и на ЧМ-2016, где наша национальная команда потерпела вероятно самые чувствительные поражения за последние годы. Сначала проиграла финнам в четвертьфинале домашних Игр, оставшись без медалей в принципе, а затем и в полуфинале ЧМ в Москве, довольствовавшись только бронзой.

Каким был драфт НХЛ — 2013:
Десятка драфта НХЛ тогда и сейчас. Без россиян, но с русским финном Барковым
Десятка драфта НХЛ тогда и сейчас. Без россиян, но с русским финном Барковым

Правда, побед у Баркова-младшего в составе «серебряных львов» тоже нет, в последние годы его «Флорида» неизменно заходит далеко в плей-офф Кубка Стэнли, так что приехать и помочь сборной у Александра не было физической возможности. Что не влияет на любовь к нападающему на родине – третий год подряд Баркова-младшего выбирают спортсменом года в Финляндии. Подвигов от него будут ждать через год в Милане, а пока что в Тампере и других финских городах ждут, что Александр вновь поднимет над головой главный трофей НХЛ, добавив к нему и «Конн Смайт», чего, кстати, с финскими хоккеистами ещё не случалось. Болеет за сына в Москве и Барков-старший. Свою задачу на сезон он уже выполнил, взяв Кубок Харламова с МХК «Спартак».

Александр Барков-старший

Александр Барков-старший

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Мой сын — тот парень, который ставит интересы команды превыше личных», – говорил он, ставя в пример его в том числе и парням из молодёжки красно-белых. Глядя на то, какого сына воспитал Барков, понимаешь, какие качества ценит в хоккеистах и Барков-тренер. У 60-летнего специалиста был мимолётный опыт работы в КХЛ, когда его вынужденно поставили у руля магнитогорского «Металлурга». С ходу не получилось, но сейчас у Баркова-старшего неоценимый опыт – тут и штабы «Ак Барса» и «Амура», молодёжные сборные Китая, Финляндии и Эстонии, несколько лет в «Ладе». Кто знает, возможно, через пару лет придёт время возглавить и главную команду «Спартака»? Под эту тему можно и сына уговорить приехать в Москву. И это тот редкий случай, когда руководство клуба не будет нехотя закрывать глаза на подобный непотизм, а с трудом поверит своему счастью.

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