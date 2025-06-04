Мировой хоккей захватил тренд на «вечную молодость». Его задали Овечкин и Ягр

С течением времени в жизни людей во всём мире меняется очень многое. Уходит старая мода, трансформируются стереотипы и взгляды, приходят новые технологии и открытия, и этот процесс непрерывен. Спорт также не является исключением, и каждый его вид в частности. Меняются правила, тактические схемы, форматы турниров, а также методики тренировочных процессов. Всё это периодически несёт с собой и появление новых трендов. На сегодняшний день один из наиболее заметных захватил мировой хоккей. Его можно назвать трендом на «вечную молодость». И наиболее яркое отражение он получил именно в завершающемся сезоне. Остановимся на нём поподробнее.

Пандемия хоккейного долголетия

Нынешний хоккейный сезон как минимум в двух сильнейших мировых лигах – НХЛ и КХЛ – запомнился прежде всего подвигами возрастных хоккеистов. Да, за океаном впереди ещё финал, где может произойти масса интересного, однако вышеприведённый факт точно не потеряет от этого в значимости. Конечно, история хоккея помнит немало подвигов на льду в исполнении игроков преклонного в спортивном отношении возраста – все мы знаем, например, великого Горди Хоу, который на шестом (!) десятке в сезоне-1979/1980 выбил более 40 очков в НХЛ за «Хартфорд»; или нашего Игоря Ларионова, в возрасте 42 лет выигравшего свой третий Кубок Стэнли, став одним из главных действующих лиц «Детройта» в победном плей-офф. Однако лично я не припомню в прошлом такой массовой победы над старостью, которую мы лицезреем сегодня.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Разумеется, главное событие, непосредственно связанное с темой данного текста, стало крупнейшим инфоповодом хоккея в XXI веке. Мы говорим об Александре Овечкине, побившем легендарный снайперский рекорд Гретцки в регулярках НХЛ. Но здесь важен не сам рекорд, а та невероятная форма, в которой находился российский суперфорвард подавляющую часть сезона. В 39 лет Ови стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром (73 очка) «Кэпиталз» в минувшем регулярном чемпионате. И всё это несмотря на тяжёлую травму, которую Саша получил в ноябрьском матче с «Ютой». Россиянин набрал на восемь очков больше, чем в прошлом сезоне (65), и практически столько же, сколько в позапрошлом (75). И хотя 90% экспертов в начале этого сезона были уверены, что Овечкин установит величайший рекорд лишь в сезоне-2025/2026, он управился уже в текущем. Тенденция если не на омоложение, то уж точно не на старение. В этом, разумеется, большую роль сыграла мотивация – Ови хотел стать лучшим в истории и «летел» к этой цели. Однако никакой мотивации не хватит, если в таком возрасте не подходить с особым вниманием к своему организму.

Следующий пример уже не первый год является символом и иконой борьбы со старением – речь о легенде чешского и мирового хоккея Яромире Ягре, для которого этот сезон стал 37-м (!) в профессиональной карьере. Феномен Ягра – это на века, и до сих пор иной раз невозможно поверить, что фамилию этого хоккеиста мы продолжаем произносить в контексте настоящего времени. И хотя ранее 53-летний чех сообщил, что со следующего сезона он повесит коньки на гвоздь, в случае с Ягром к таким заявлениям стоит относиться со значительной долей осторожности. После ухода из НХЛ в 2018 году великий нападающий вернулся в Чехию в родной «Кладно», владельцем которого является с 2011 года. В завершившемся сезоне чешской Экстралиги Ягр в своём почтенном возрасте набрал 16 (5+11) очков в 39 матчах. Величайшая преданность хоккею! Но, опять же, абсолютно недостижимая без правильного подхода к своему образу жизни.

Переносимся в КХЛ. Кто в минувшем сезоне стал главным полководцем чемпионского «Локомотива» в плей-офф? Кого признали MVP Кубка Гагарина — 2025? 32-летнего Максима Шалунова? 23-летнего Максима Берёзкина? 27-летнего Артура Каюмова? Нет, им стал 38-летний «дядя Саша»! В сезоне-2024/2025 Александр Радулов обрёл некое второе дыхание в своей карьере, что позволило ему, несмотря на возраст, дать «Локомотиву» столько энергии, сколько ни одному тепловозу не даст дизельное топливо. В начале сезона этот громкий трансфер смотрелся сомнительно, особенно после в чём-то скандальных двух лет Радулова в «Ак Барсе». Однако в Ярославле он словно сбросил лет пять из своего паспорта. «Дядя Саша» постоянно был в центре внимания, однако, в отличие от некоторых предыдущих этапов его карьеры, сугубо с положительной стороны. Он успевал в нужное место в нужное время в нападении, блокировал броски в защите, заводил команду своим зашкаливающим уровнем тестостерона и абсолютно заслуженно поднял над головой свой второй в карьере Кубок Гагарина, став самым ценным игроком плей-офф.

Александр Радулов с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Здесь, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов ювелирную работу Игоря Никитина, которому удалось идеально интегрировать необузданного и временами скандального хоккеиста в свою строжайшую систему, хотя, как изначально казалось, места таким, как Радулов, в ней быть не может. Однако этот аспект имеет прямое отношение к данной статье: если в случае с Овечкиным и Ягром эффект «вечной молодости» связан по большей части с индивидуальными особенностями и собственным вкладом в своё здоровье, то случай Радулова ярко иллюстрирует то, что работать над достижением данного эффекта у своих звёзд начинают и тренеры. Никитин «обточил» Радулова настолько филигранно, что убрал абсолютно все недостатки Александра, оставив исключительно его сильные качества. При этом данное утверждение ни разу не означает, что сам Радулов не предпринимал действий по достижению прежнего уровня свежести, и ниже в этой статье вы в этом убедитесь.

Ещё один пример, который также заслуживает пристального внимания, – это «вторая молодость» 40-летнего Кори Перри в текущем плей-офф Кубка Стэнли. За 16 сыгранных матчей ветеран «Эдмонтона» набрал 10 (7+3) очков и прямо сейчас наравне с Леоном Драйзайтлем является лучшим снайпером «нефтяников» в этом плей-офф. Более того, Перри стал первым игроком в истории, забросившим семь шайб в плей-офф в возрасте 39 лет и старше. В последний раз такую результативность в решающей части сезона канадец демонстрировал в Кубке Стэнли — 2022, когда набрал 11 (6+5) очков за «Тампу», но тогда ему потребовалось на это 23 встречи. Поэтому с огромной долей вероятности Перри превзойдёт этот показатель, ведь финальная серия с «Флоридой» ещё даже не началась.

Как удаётся игрокам победить время?

Каждый случай индивидуален, ведь зачастую данный эффект достигается за счёт неких методик, применяющихся параллельно с общекомандным тренировочным процессом. К примеру, Ягр в своё время признавался в пристрастиях к индийским практикам:

«Не говорю, что это может полностью замедлить процесс старения, но на 50% – точно. Информация и энергия – это всё. Если изменить информацию, что ты стареешь, то ты не стареешь. Поэтому играю в хоккей, хочу доказать, что это правильный путь. Я должен показать, что это работает.

Когда ты молод, у тебя и так много энергии. Хватает сна и еды. А вот когда становишься старше, нужно что-то ещё. Открываешь чакры, и положительная энергия приходит. Если тратишь два часа на работу над телом, нужно тратить три на работу над душой», — отмечал чех в 2016 году в интервью Sports Illustrated.

Ещё через три года, в 2019-м, олимпийский чемпион Нагано отметил свою любовь к тренировкам:

«Я не думаю, что возраст – это проблема, если у вас есть время для тренировок. Всегда верю, что когда у вас есть время и талант, то всё зависит от вас. Если вам нравится работать, вы можете играть долго. А мне нравится работать», – говорил чех в интервью The Athletic.

Яромир Ягр Фото: Jamie Squire/Getty Images

У некоторых, как, например, у Овечкина, и вовсе есть персональные секреты, которыми они предпочитают не делиться с широкой публикой:

«Диета, восстановление и ещё всякие другие вещи, о которых я вам не расскажу», — так ответил россиянин на вопрос о хоккейном долголетии в эфире клубного телевидения «Колорадо» в ноябре 2024 года.

И, нужно сказать, секреты «вечной молодости» Овечкина — действительно весьма интригующая загадка. Поскольку в соцсетях лучший снайпер в истории НХЛ вовсе не позиционирует себя фанатичным приверженцем здорового образа жизни — на фотографиях он часто мелькает с бокалом или с баночкой пенного, а его излюбленным перекусом в самолёте являются чипсы и бургеры.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

А вот герой Кубка Гагарина — 2025 Александр Радулов поведал, что для сохранения спортивного долголетия ему пришлось не только прибегнуть к чему-то новому в плане тренировок, но и исключить из своей жизни некоторые негативные факторы. О чём конкретно шла речь, «дядя Саша» также говорить не стал.

«Как хоккей не стоит на месте, так и подготовка – тоже. Когда ты моложе, организм иначе реагирует, по-другому восстанавливается, какие-то микроповреждения быстрее заживают. Когда становишься старше, то всё проходит сложнее, меньше отдыхаешь, нужно держать себя в тонусе. Все взрослые ребята из хоккея понимают, что я имею в виду. Конечно, что-то в своей подготовке поменял: определённые вещи перестал делать, а другие, наоборот, добавил. Смотрю по ситуации», — сказал Радулов «Чемпионату» прошлым летом.

Хоккеистов, сохранивших спортивную молодость до преклонных лет, достаточно. Но ведь одно дело — просто выходить на лёд, и совсем другое — подобно Овечкину, Радулову или Перри — делать в таком возрасте результат и показывать статистику едва ли не лучшую, чем в молодые годы. И в последние годы мы видим тенденцию к пополнению именно второй из двух вышеназванных категорий, что уже можно назвать новым трендом в этом виде спорта. И задали его в большей степени именно Ягр и Овечкин. Первый уже давно показывает, что спортсмен не профессия, а образ жизни, второй — что в почтенном спортивном возрасте можно не только играть, но и творить на льду чудеса. Феномен чеха и россиянина даёт понять другим возрастным игрокам, что скидки на старение уже не прокатят. И то, каким будет твой контракт на рубеже четвёртого или пятого десятка, зависит только от тебя самого.

Пока что феномен второго дыхания у возрастных игроков является чем-то новым и малоизученным в современном хоккее. Тренеры только начинают постигать все нюансы приготовления «эликсира молодости» для своих подопечных, а сами игроки, как видим из вышеприведённых примеров, не всегда охотно раскрывают секреты. Но одно понятно точно: это явление изменит мировой хоккей.