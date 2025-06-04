«Нефтяники» всем своим видом говорят: «Да к чёрту! Мы заберём то, что принадлежит нам!»

«Эдмонтон» выиграет Кубок Стэнли. Этой команде плевать на всё — даже на проклятья

В этом сезоне нас ждёт повторение прошлогоднего финала Кубка Стэнли. Однако статус, в котором каждая из команд подходит к решающей серии, теперь разительного отличается от того, что мы видели в розыгрыше-2023/2024.

Летом 2024-го «Флорида» считалась явным фаворитом и бандой почти без слабых мест. И с Сергеем Бобровским — главным претендентом на «Конн Смайт» наряду с Коннором Макдэвидом — на последнем рубеже. Казалось, «пантер» просто невозможно остановить.

«Эдмонтон» же был тёмной лошадкой, которая добралась до финишной линии лишь за счёт неземных стараний Макдэвида и Леона Драйзайтля. В финале же тащил только канадец. У «нефтяников» не было ни шанса — хотя они и совершили исторический камбэк с 0-3 благодаря Коннору.

В этом году — всё иначе.

«Пантерз» теперь не кажутся такой безупречной командой без изъянов. Они всё ещё очень сильны, но всё-таки назвать их явными фаворитами не получается.

«Ойлерз», в свою очередь, уже не выглядят слабенькой командой, сумевшей добраться до финала только за счёт стараний своего канадо-немецкого дуэта. Но об этом подробнее написал мой коллега, поэтому не буду повторяться.

Куда больше удивляет и восхищает дух нынешнего «Эдмонтона». Это, конечно, не команда без слабых мест. Но уверенность «нефтяников» в своих силах поражает.

Это уже не та команда, которая вызывала удивление, добравшись до финала. Это банда заматеревших хоккеистов и бойцов.

Самый показательный момент: вручение Приза Кларенса Кэмпбелла — трофея за победу в финале Западной конференции.

Подобного рода кубки не принято трогать — мол, отпугнёшь удачу и сам Кубок Стэнли. Так ещё и в прошлом году хоккеисты «Эдмонтона» действительно не стали касаться трофея — хотя, к слову, он оказался первым для всех лидеров и звёзд команды, включая Макдэвида и Драйзайтля (а первому было уже 27, второму — 28).

Тогда это не помогло. «Нефтяники» проиграли свой финал.

Грустный Коннор Макдэвид после финала Кубка Стэнли — 2024 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В этот раз хоккеисты «Эдмонтона» наплевали на суеверия и проклятье.

Сначала капитан Макдэвид взял в свои руки Приз Кларенса Кэмпбелла за победу на Западе. Опешил даже вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли — он не ожидал, что Коннор решится притронуться к кубку.

Затем к канадцу подъехали остальные хоккеисты «Ойлерз». Каждый из них демонстративно, с радостью похлопал трофей.

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Уже после церемонии Драйзайтль прошагал по подтрибунному помещению в обнимку с кубком.

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Если в прошлом сезоне хоккеисты «Эдмонтона» боялись прикасаться к Призу Кэмпбелла, переживая из-за суеверий, то в этом они будто бы сказали: «Да к чёрту! Это наше! И мы возьмём всё, что принадлежит нам. Плевать нам на суеверия, историю, проблемы, соперников. Это наше — и мы уже в пути за своим главным кубком».

Если учесть, что хоккеисты — люди в основном крайне суеверные, то поступок игроков «Ойлерз» восхищает. Прямо сейчас они будто бы бросают вызов самой судьбе. Ну какой у них дух!

А главное: это подтверждается результатами.

На самом старте плей-офф «Эдмонтон» проиграл два матча «Лос-Анджелесу», который в нынешнем сезоне был довольно крепкой командой. Финалист Кубка Стэнли — 2024 начал розыгрыш с 0-2 и с 12 пропущенных шайб за 120 игровых минут.

Затем «нефтяники» взяли шесть матчей подряд и суммарно 12 из 14 встреч. Они по разу уступили «Вегасу», который стал третьей командой регулярного чемпионата, и «Далласу», считавшемуся едва ли не главным фаворитом Кубка Стэнли (а их пару с «Колорадо» и вовсе называли скрытым финалом).

То есть за весь забег «Эдмонтон» проиграл всего четырежды — даже у «Флориды» набралось пять поражений. Безумие!

Поэтому проигрыш в стартовом матче серии с «Далласом», в котором «нефтяники» пропустили пять шайб за 16 минут, ведя по ходу встречи со счётом 3:1, не сломили дух команды Криса Ноблоха.

Сейчас же, притронувшись к призу за победу на Западе, хоккеисты «Ойлерз» лишь в очередной раз показали: «Мы не собираемся отступать. Для нас этот сезон — вся жизнь».

И парней с таким подходом остановить будет практически нереально.

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