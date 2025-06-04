Топ-матчи четверга: финал Кубка Стэнли, Испания — Франция в Лиге наций и волейбол

За чем следить 5 июня: Бобровский vs супердуэт «Эдмонтона», российская молодёжка против Узбекистана и отбор к чемпионату мира по футболу!

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, финал, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Флорида» закрыть Макдэвида и Драйзайтля?

Год назад, когда команды встречались в финале, «Флорида» сумела на какое-то время закрыть Макдэвида, а также почти выключила из игры Драйзайтля. Это стало одной из главных причин победы «пантер». Сейчас «Эдмонтон» выглядит ещё менее зависимым от звёздного дуэта. Значит ли это, что шансы «нефтяников» на реванш становятся всё больше?

🏐 14:30: Китай — Польша, Лига наций, женщины

Интрига: сможет ли Польша повторить успех прошлого года?

Бронзовые призёры двух предыдущих розыгрышей Лиги наций сборная Польши с первой недели представила свой сильный состав. Наставник Стефано Лаварини вызвал на турнир лучшую центральную блокирующую прошлогоднего турнира Агнешку Корнелюк вместе с Магдаленой Стысяк и набирающей обороты Мартиной Чирняньской. Своей целью польская команда ставит по меньшей мере повторение успеха и завоевание наград. Китайские волейболистки постараются этому помешать, чтоб самим вернуться на пьедестал после предыдущего розыгрыша без медалей.

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⚽️ 16:00: Узбекистан — Россия, товарищеский матч, U21

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК Узбекистан U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: добудет ли российская молодёжка первую победу в году?

В 2025-м сборная России U21 провела две встречи с колумбийскими сверстниками. И не добыла ни одной победы над будущими Хамесами с Фалькао: сначала минимально уступила, затем устроила голевую ничейную перестрелку (0:1, 2:2). Теперь двойной спарринг в Фергане намечается с узбекистанцами. Было бы неплохо наконец-то победить, и именно россияне, несмотря на гостевой статус, считаются фаворитами. Оправдают ли этот статус Козлов, Рядно и другие?

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⚽️ 19:00: ОАЭ — Узбекистан, ЧМ-2026 — Азия, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли Узбекистан на чемпионат мира?

Взрослая сборная Узбекистана никогда не пробивалась на ЧМ. И вот теперь она вырастила крутое поколение, максимально приблизившись к цели. Даже ничья на выезде к ОАЭ даст команде Хусанова, Шомуродова и Файзуллаева путёвку на первенство планеты. Сборных с постсоветского пространства на чемпионатах мира было не так много, и эта явно заслуживает вашей симпатии. Но сначала нужно довести дело до конца. Остался последний шаг.

⚽️ 20:00: Беларусь — Казахстан, товарищеский матч

Интрига: битва представителей РПЛ

Если вам катастрофически не хватает РПЛ, то встреча казахстанцев и белорусов откроет окошко в российский футбол. За первых играют Алип и Самородов плюс экс-армеец Зайнутдинов. За вторых – Печенин и Лисакович. С 2020 года команды провели четыре матча, и в каждом минимум было два гола: Казахстан побеждал (2:1), но чаще уступал (0:2, 1:2), ещё случалась ничья 1:1. Так что скучно при просмотре вряд ли станет.

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⚽️ 22:00: Испания — Франция, Лига наций УЕФА, Лига А, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто пробьётся в финал Лиги наций?

И Франция, и Испания уже побеждали в Лиге наций. Почему бы не повторить то достижение? Для французов здесь вообще двойная мотивация: помните же их поражение в полуфинале последнего Евро? Коло Муани тогда забил первым, и всё равно дальше шагнули испанцы. Да, сейчас турнир статусом ниже. Но стадия та же. Да и некоторые французы находятся на подъёме после победы в ЛЧ за «ПСЖ». Реванш состоится?