Кучеров — снова лучший игрок сезона в НХЛ! Так решили хоккеисты лиги

В НХЛ постепенно находят своих обладателей индивидуальные призы, выдаваемые по итогам голосований. Первые два забрал себе капитан вышедшей в третий финал Кубка Стэнли подряд «Флориды» Александр Барков – финский нападающий во второй раз кряду и в третий в карьере был признан лучшим форвардом оборонительного плана, получив за это трофей имени Фрэнка Дж. Селке, а также впервые стал лауреатом «Кинг Клэнси Трофи» как игрок, который является примером для партнёров на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

И если у этих двух наград есть лёгкий русский привкус, то обладателем третьего приза россияне вправе гордиться по полной. Сегодня НХЛ объявила имя хоккеиста, которому достался «Тед Линдсей Эворд» – трофей, который вручается лучшему игроку регулярного сезона, по мнению представителей профсоюза хоккеистов лиги. То есть непосредственных коллег победителя.

В тройке финалистов можно было обнаружить сразу двух игроков «Колорадо» – защитника Кейла Макара, попавшего в эту номинацию впервые в карьере, и обладателя этого приза по итогам предыдущей регулярки Натана Маккиннона.

Однако во второй раз в карьере самым ценным хоккеистом сезона, по мнению игроков НХЛ, был признан российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Ранее 86-й номер «Лайтнинг» в третий раз за время своего пребывания в сильнейшей лиге мира завершил регулярный сезон в качестве лучшего бомбардира, завоевав «Арт Росс».

Кучеров оторвался от ближайшего преследователя, которым был Маккиннон, на пять результативных действий – 121 (37+84) против 116 (32+84) – при этом проведя на одну игру меньше.

Если раньше награды вручали на специальной церемонии, то в этом году Никита получил приз на базе «Тампы» – «Тед Линдсей» достался россиянину из рук капитана «Лайтнинг» Виктора Хедмана.

Сам обладатель приза, по обыкновению, высказался довольно-таки кратко, отдав дань уважения одноклубникам: «Без вас я бы этого не добился. Это очень много значит для меня».

Впрочем, это не последний раз этим летом, когда у Кучерова может появиться возможность отблагодарить товарищей по команде с наградой в руках. Никита также номинирован на «Харт Трофи» – приз наиболее выдающемуся игроку сезона, по мнению Ассоциации хоккейных журналистов.

Никита Кучеров Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В активе у россиянина уже есть один «Харт» – его он заработал тогда же, когда и первого «Теда Линдсея», то есть в 2019 году. При этом вероятность забрать этот приз себе у него была и год назад – однако тогда журналисты предпочли отдать награду Маккиннону.

На этот раз канадца в тройке финалистов не оказалось – Кучеров станет оспаривать право на трофей с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем, оказавшимся лучшим снайпером регулярки, и голкипером «Виннипега» Коннором Хеллебайком, который с 99-процентной вероятностью будет признан лучшим вратарём лиги.

Обладателя «Харта» мы узнаем в ночь с 12 на 13 июня мск – аккурат перед четвёртым матчем финала Кубка Стэнли. Возможно, эта ночь подарит шанс поздравить Никиту ещё один раз.