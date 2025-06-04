Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Никита Кучеров во второй раз в карьере выиграл Тед Линдсей Эворд, MVP НХЛ, по мнению игроков в сезоне-2024/2025

Кучеров — снова лучший игрок сезона в НХЛ! Так решили хоккеисты лиги
Дмитрий Сторожев
Никита Кучеров — снова лучший игрок сезона в НХЛ!
Аудио-версия:
Комментарии
«Тед Линдсей» уже есть. Будет ли «Харт»?

В НХЛ постепенно находят своих обладателей индивидуальные призы, выдаваемые по итогам голосований. Первые два забрал себе капитан вышедшей в третий финал Кубка Стэнли подряд «Флориды» Александр Барков – финский нападающий во второй раз кряду и в третий в карьере был признан лучшим форвардом оборонительного плана, получив за это трофей имени Фрэнка Дж. Селке, а также впервые стал лауреатом «Кинг Клэнси Трофи» как игрок, который является примером для партнёров на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

Материалы по теме
Финский гений «Флориды» мог играть за сборную России. Его отец сделал «Спартак» чемпионом
Финский гений «Флориды» мог играть за сборную России. Его отец сделал «Спартак» чемпионом

И если у этих двух наград есть лёгкий русский привкус, то обладателем третьего приза россияне вправе гордиться по полной. Сегодня НХЛ объявила имя хоккеиста, которому достался «Тед Линдсей Эворд» – трофей, который вручается лучшему игроку регулярного сезона, по мнению представителей профсоюза хоккеистов лиги. То есть непосредственных коллег победителя.

В тройке финалистов можно было обнаружить сразу двух игроков «Колорадо» – защитника Кейла Макара, попавшего в эту номинацию впервые в карьере, и обладателя этого приза по итогам предыдущей регулярки Натана Маккиннона.

Однако во второй раз в карьере самым ценным хоккеистом сезона, по мнению игроков НХЛ, был признан российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Ранее 86-й номер «Лайтнинг» в третий раз за время своего пребывания в сильнейшей лиге мира завершил регулярный сезон в качестве лучшего бомбардира, завоевав «Арт Росс».

Материалы по теме
10 лучших российских игроков сезона НХЛ
10 лучших российских игроков сезона НХЛ

Кучеров оторвался от ближайшего преследователя, которым был Маккиннон, на пять результативных действий – 121 (37+84) против 116 (32+84) – при этом проведя на одну игру меньше.

Если раньше награды вручали на специальной церемонии, то в этом году Никита получил приз на базе «Тампы» – «Тед Линдсей» достался россиянину из рук капитана «Лайтнинг» Виктора Хедмана.

Сам обладатель приза, по обыкновению, высказался довольно-таки кратко, отдав дань уважения одноклубникам: «Без вас я бы этого не добился. Это очень много значит для меня».

Впрочем, это не последний раз этим летом, когда у Кучерова может появиться возможность отблагодарить товарищей по команде с наградой в руках. Никита также номинирован на «Харт Трофи» – приз наиболее выдающемуся игроку сезона, по мнению Ассоциации хоккейных журналистов.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В активе у россиянина уже есть один «Харт» – его он заработал тогда же, когда и первого «Теда Линдсея», то есть в 2019 году. При этом вероятность забрать этот приз себе у него была и год назад – однако тогда журналисты предпочли отдать награду Маккиннону.

На этот раз канадца в тройке финалистов не оказалось – Кучеров станет оспаривать право на трофей с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем, оказавшимся лучшим снайпером регулярки, и голкипером «Виннипега» Коннором Хеллебайком, который с 99-процентной вероятностью будет признан лучшим вратарём лиги.

Обладателя «Харта» мы узнаем в ночь с 12 на 13 июня мск – аккурат перед четвёртым матчем финала Кубка Стэнли. Возможно, эта ночь подарит шанс поздравить Никиту ещё один раз.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android