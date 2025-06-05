Разберём основные правила хоккея с шайбой и его особенности.

Правила игры в хоккей — руководство для новичков и любителей

Что такое хоккей

Хоккей с шайбой — командная игра на льду, цель которой забросить шайбу в ворота соперника большее количество раз, чем это сделает команда соперника.

Шайбу передают от игрока к игроку по ледовой площадке специальными хоккейными клюшками.

Этот вид спорта отличается высокой скоростью игры, спортсмены могут развивать скорость до 50 км/ч, а шайба — лететь со скоростью свыше 160 км/ч. Конечно, это травмоопасное занятие, но, как говорится, трус не играет в хоккей!

Основные правила игры в хоккей

Сколько длится матч

В сумме матч длится 60 минут и состоит из трёх периодов по 20 минут каждый. В игре учитывается чистое время, то есть при любой остановке секундомер ставят на паузу. Отсчёт времени возобновляется после того, как судья производит вбрасывание шайбы.

Между каждым периодом предусмотрены 17-минутные перерывы, которые сопровождаются сменой ворот.

Тренеры команд имеют право один раз за матч воспользоваться тайм-аутом, но только после того, как судьи разрешают остановку игры.

Когда засчитывается гол

Гол будет засчитан, если шайба пересекла линию ворот в любой точке пространства створа ворот и при этом не были нарушены правила.

Гол не будет засчитан, если:

игрок забил шайбу не клюшкой, а, например, умышленно бил по шайбе ногой или рукой;

было касание шайбы клюшкой поднятой выше перекладины ворот;

перед взятием ворот атакующей командой были нарушены правила.

Вбрасывание и пробросы

Вбрасывание — это ввод шайбы в игру. На хоккейной площадке есть девять точек вбрасывания: по две – в каждой зоне в непосредственной близости у ворот, и пять – в средней зоне: четыре точки на рубежах синих линий и одна – центральная.

На центральной точке вбрасывания производят в начале периодов, после взятия ворот или по причине ошибки судьи. В центре вбрасывание производит главный арбитр, в остальных случаях задействованы линейные арбитры.

Проброс фиксируется, если хоккеист запустил шайбу, не доезжая до красной линии так, что та долетела до лицевой линии, не коснувшись ни одного игрока. Встреча останавливается, после чего шайба вводится в игру в зоне команды, хоккеист которой допустил это нарушение.

Офсайд

Как и в футболе, в хоккее есть положение вне игры — офсайд. Фиксируется в том случае, если оба конька игрока атакующей команды оказываются за синей линией зоны соперника раньше, чем шайба.

Пример правильной игры за синей линией в хоккее Фото: Karl Gehring/Getty Images

Составы команд и замены

На площадку выходят по шесть хоккеистов с каждой стороны: пятёрка полевых и вратарь.

Всего в заявке на матч может быть от 18 до 23 игроков — всё зависит от регламента турнира. Например, в российских матчах на игру можно заявить максимум 23 хоккеиста (20 полевых и трёх вратарей), а в НХЛ — 20.

Тренер может заменить игрока прямо по ходу матча или сделать это в перерыве. То есть встречу не останавливают специально для замены. Часто в хоккее меняют не по одному игроку, а сразу звенья.

Когда команда проигрывает, а до финальной сирены остаётся совсем немного времени, тренеры часто меняют вратаря на шестого полевого игрока.

Овертаймы

Овертайм назначают, если по итогам трёх периодов зафиксирована ничья. Его длительность — пять минут, команды играют в формате «три на три».

Если победитель в овертайме не определился, назначаются штрафные послематчевые броски, их называют буллитами.

В некоторых турнирах овертайм может длиться и 20 минут, в зависимости от регламента соревнований. Зачастую в играх плей-офф в случае ничьей и по итогам овертайма может быть назначен ещё один овертайм – до тех пор, пока не будет определён победитель.

Нарушения правил и штрафы

В хоккее существует множество нарушений правил, за которые игроки получают санкции: штрафные минуты или просто предупреждения.

Штрафные минуты — это удаление игрока на скамейку штрафников. Удалить игрока могут на 2, 5, 10 минут или даже до конца матча — всё зависит от тяжести нарушения. В таком случае команда играет в меньшинстве.

В хоккее допускается силовая борьба, но при этом запрещены подножки, задержка соперника, удары локтями, удары в голову, а также атака игрока, который не владеет шайбой.

Судейство в хоккее

В зависимости от регламента турнира матч обслуживает бригада, которая состоит из трёх или четырёх судей. На сегодняшний день в профессиональных лигах используются четыре судьи: два главных, два линейных арбитра.

Главный судья

В обязанности главного судьи входит отслеживание нарушений правил, фиксация взятия ворот.

Главный судья полностью контролирует матч, отвечая за всё от его начала и до завершения. То есть контролирует проведение матча по всем правилам соревнований.

Резервный арбитр

Это дополнительный арбитр, так скажем, «запасной». Он может заменить одного из трёх (четырёх) судей по ходу матча, если того потребует ситуация.

Боковые судьи

Линейные судьи (лайнсмены) отвечают за отслеживание положений вне игры, пробросов шайбы, нарушений численного состава, а также проводят вбрасывания шайбы.

Площадка для игры

Размеры хоккейной площадки могут различаться. По правилам ИИХФ:

61х37 м — максимально разрешённый размер;

56х26 м — минимально разрешённый размер.

Также в официальных соревнованиях под эгидой ИИХФ допускается размер 60х29 м.

В НХЛ размер фиксированный — 60,96х25,90 м.

Разметка площадки следующая:

центральная линия;

пять кругов для вбрасывания: один – в центре, по два – в зонах команд;

две синие линии в зоне каждой из команд;

вратарские трапециевидные зоны с двух сторон.

Хоккейная площадка, вид сверху Фото: istockphoto.com

Площадка делится на игровые зоны: защитную, нейтральную и зону атаки, которые разделяют специальные синие линии шириной 30 см каждая.

Борта должны быть высотой в пределах 1,17-1,22 м. Сверху дополнительно устанавливаются защитные стёкла, которые выдерживают попадание шайбы — за воротами они могут достигать 2 м в высоту, боковые — 80 см.

Ворота устанавливаются строго посередине линии ворот, высота – 1,22 м, ширина — 1,83 м. Передний каркас ворот традиционно выполняют в красном цвете, остальные части конструкции — в белом. Глубина ворот — 110 см.

Лёд должен быть идеально ровным и не содержать царапин, трещин и выбоин. Для хоккея готовят лёд более жёсткий, нежели для фигурного катания.

Чтобы хоккеисты и болельщики лучше видели шайбу, на охлаждённую плиту наносят основу из тонкого слоя воды не более 3 мм, затем наносится белая краска на меловой основе.

Составы и члены команд

Вратарь

Задача вратаря, как и в любом другом виде спорта, — защищать ворота и предотвращать голы. Вратари должны обладать хорошей реакцией, координацией и отличным видением игры. Недаром говорят, что вратарь — это 50% успеха команды, его действия могут определять исход игры.

Защитники

Защитники в хоккее — это главная опора команды. Они должны предотвращать атаки противника и разрушать их на уровне идеи, не допускать «врага» к своим воротам. В современном хоккее защитники нередко выполняют ещё одну функцию — разгоняют атаки после отбора.

Нападающие

Главная задача для нападающего в хоккее — забивать голы, вернее, забрасывать шайбы в ворота соперника. Помимо этого, нападающие активно участвуют в обороне, прессингуя соперника, ищут свободные зоны и открываются под передачи партнёров. Как и в футболе, нападающие бывают крайние (левые и правые) и центральные.

Экипировка хоккеистов

Экипировка в хоккее это не просто формальность, она нужна для защиты здоровья спортсмена. Состав экипировки следующий:

шлем с защитной маской или визором;

капа для защиты зубов и челюсти в целом;

термобельё — основа экипировки, нужно для отвода влаги и поддержания оптимальной температуры тела;

защита паха — ракушка или бандаж;

трусы (шорты) надеваются поверх защиты;

щитки (наколенники) защищают коленный сустав и голень;

гамаши (рейтузы) надеваются на щитки;

нагрудники (панцирь) защищают грудную клетку;

налокотники — для защиты локтевых суставов;

защита шеи (ошейник) — для защиты шеи от ударов;

перчатки (краги);

футболка (джерси).

Популярные вопросы по теме

Может ли в хоккее быть ничья?

Нет, такого понятия в хоккее нет. Если по окончании матча на табло ничья, то игра переходит в овертайм.

Можно ли шайбу ловить руками?

Есть ограничения на игру рукой. Полевые игроки могут останавливать шайбу рукой, но не могут её ловить и проносить по игровой площадке, как в регби. То есть рукой шайбу можно остановить, но отдавать пас партнёру нельзя.

Бывает ли пенальти в хоккее?

Да, но называются иначе. В хоккее это буллиты, назначаются в случае серьёзных нарушений правил или для определения победителя после ничейного результата в овертайме.

Как разыгрывают шайбу?

Шайба вводится в игру посредством вбрасывания, которое производит судья. При вбрасывании участвуют два хоккеиста, по одному с каждой стороны. Их задача — выиграть его и перевести шайбу партнёрам по команде.

Что такое звенья в хоккее?

Звено или звенья — это пятёрка игроков на льду, которые играют в одно время: три нападающих и два защитника.

Можно ли драться в хоккее?

И да, и нет. Прямого запрета на драки нет, но за драку игроки получают соответствующие санкции в виде штрафов.