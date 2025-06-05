Чумовая развязка! Бобровский тащил как мог, но «Эдмонтон» сделал крутой камбэк

Год назад, когда закончилась седьмая игра финала Кубка Стэнли в Санрайзе, могло возникнуть чувство, что такое противостояние хочется смотреть и смотреть дальше. Команды будто услышали эти пожелания и вновь синхронно прошлись по соперникам внутри конференций.

Занудные разговоры об отсутствии интриги (из-за повторения финала), конечно же, останутся, но они отвлекают от самой сути, поэтому обращать на них внимание нет никакого смысла. Если говорить объективно, лучшего и более заслуженного противостояния в главной серии сезона мы увидеть не могли.

Да, и «Флорида», и «Эдмонтон» испытали трудности на пути к финалу, но они не были какими-то глобальными: «пантеры» по-настоящему зарубились только во втором раунде с «Торонто», а «нефтяники» могли подвиснуть лишь в серии с «Лос-Анджелесом».

Мотив первой финальной встречи был задан на самом старте – второе звено хозяев нагрузило на ворота соперника, а Леон Драйзайтль оказался один на пятаке.

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Характерный почерк нынешней «Флориды» — взвинчивание темпа на определённом этапе матча, в ходе которого в ворота соперника иногда влетает две, а то и три шайбы. Это давление прочувствовал на себе и «Эдмонтон». Сэм Беннетт на экваторе первого отрезка счёт сравнял.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Затем тренерский штаб Ноблоха решился взять запрос на помеху вратаря, который успехом не завершился – форвард «Пантерз» помешал Скиннеру отразить бросок, но виноват в этом оказался защитник «Ойлерз», толкнувший соперника на своего голкипера. Гости получили возможность поиграть в большинстве, чем блестяще воспользовались – Брэда Маршана вывели на бросок, и опытный нападающий не промахнулся из выгодной позиции.

«Эдмонтон» имел несколько возможностей сравнять счёт до перерыва, однако Сергей Бобровский в решающих матчах без преувеличения становится лучшим голкипером мира. Сейвы голкипера вдохновили «Пантерз», и уже в начале второй двадцатиминутки они повели в две шайбы – Сэм Беннетт оформил дубль.

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Уже через минуту Виктор Арвидссон сократил отставание, наудачу щёлкнув в сторону ворот Бобровского. Василий Подколзин отметился результативной передачей.

Хозяевам было тяжело при игре с дальней скамейкой, «Флорида» периодически создавала полумоменты, но Скиннер и оборона держались стойко и терпеливо.

За терпение команда Ноблоха была вознаграждена – «Эдмонтон» ближе к середине третьего периода в несколько передач разорвал оборону «Флориды», а автором гола стал Маттиас Экхольм, для которого это только вторая игра в плей-офф.

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«Ойлерз» могли в последние 10 минут основного времени решать исход матча, а Подколзин — и вовсе становиться героем Альберты, однако завести шайбу под щиток Бобровскому Василию не удалось. Уже в первом матче команды ушли в овертайм, в прошлом году «Эдмонтон» и «Флорида» ни разу не доходили до дополнительного времени.

Весь овертайм «Эдмонтон» был активнее, быстрее и убедительнее, но Сергей Бобровский до последнего держал команду в игре. Однако досадная ошибка Носека, за которой последовало двухминутное удаление, помножила старания россиянина на ноль – Леон Драйзайтль реализовал большинство и принёс «Эдмонтону» победу.

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Первый матч подарил нам чумовую развязку – «Ойлерз» проигрывали 1:3, едва не пропустили четвёртую, но сумели переломить игру и одержать победу в овертайме. Больше всего обидно за Сергея Бобровского, который в третьем периоде и дополнительном времени тащил как мог, однако с броском в упор Драйзайтля уже ничего не сумел поделать.