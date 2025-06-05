Победный гол «Эдмонтона» — шедевр двух гениев! А Драйзайтль вошёл в историю НХЛ

Первый матч финала Кубка Стэнли вышел событийным. «Эдмонтон» открыл счёт, однако после этого трижды дал отличиться «Флориде», а во втором отрезке «пантеры» и вовсе могли досрочно решить исход игры. Но «нефтяники» показали характер, отыгрались и смогли забрать первую встречу.

Перед финалом многие отмечали, что зависимость «Эдмонтона» от звёздного дуэта Макдэвид – Драйзайтль стала в разы меньше, это подтверждает и статистика, согласно которой канадец и немец напрямую приняли участие менее чем в 20% голов своей команды.

В прошедшей игре картина проглядывалась приблизительно та же самая – несмотря на то что Коннор и Леон набрали по одному очку в основное время, все четыре звена активно созидали в чужой зоне, а четвёртое сочетание «Ойлерз» на определённом отрезке и вовсе выглядело самым продуктивным.

Но лидеры на то и нужны, чтобы решать в самые важные и ответственные моменты. В секунды, когда напряжение достигает пика, а руки начинают трястись всё больше.

Первая половина численного преимущества в конце овертайма получилась несобытийной, однако в момент, когда Коннор Макдэвид разогнался из своей зоны, всё изменилось. Капитан втащил шайбу, обыгрался с партнёрами, а шикарный пас Кори Перри открыл пространство для Макдэвида. Коннор оценил обстановку, совсем немного выждал и сделал великолепную подкидку на накатившего на пятак Драйзайтля – Леон Бобровского не простил. Поистине шедевр двух гениев.

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Для немца эта шайба стала третьей в овертайме в нынешнем плей-офф, он сумел повторить достижение, которое покорялось только четырём игрокам – Мелу Хиллу (1939), Морису Ришару (1951), Кори Перри (2017) и Мэттью Ткачуку (2023). У Драйзайтля есть как минимум три матча, чтобы стать единоличным лидером по данному показателю.