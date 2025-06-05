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Эдмонтон выиграл первый матч финала Кубка Стэнли, Драйзайтль повторил рекорд плей-офф НХЛ, передача Макдэвида

Победный гол «Эдмонтона» — шедевр двух гениев! А Драйзайтль вошёл в историю НХЛ
Максим Макаров
Победный гол «Эдмонтона» — шедевр двух гениев!
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Леон отметился достижением, которое покорялось только четырём игрокам.

Первый матч финала Кубка Стэнли вышел событийным. «Эдмонтон» открыл счёт, однако после этого трижды дал отличиться «Флориде», а во втором отрезке «пантеры» и вовсе могли досрочно решить исход игры. Но «нефтяники» показали характер, отыгрались и смогли забрать первую встречу.

Обзор первого матча финала Кубка Стэнли:
Чумовая развязка! Бобровский тащил как мог, но «Эдмонтон» сделал крутой камбэк
Видео
Чумовая развязка! Бобровский тащил как мог, но «Эдмонтон» сделал крутой камбэк

Перед финалом многие отмечали, что зависимость «Эдмонтона» от звёздного дуэта Макдэвид – Драйзайтль стала в разы меньше, это подтверждает и статистика, согласно которой канадец и немец напрямую приняли участие менее чем в 20% голов своей команды.

В прошедшей игре картина проглядывалась приблизительно та же самая – несмотря на то что Коннор и Леон набрали по одному очку в основное время, все четыре звена активно созидали в чужой зоне, а четвёртое сочетание «Ойлерз» на определённом отрезке и вовсе выглядело самым продуктивным.

Но лидеры на то и нужны, чтобы решать в самые важные и ответственные моменты. В секунды, когда напряжение достигает пика, а руки начинают трястись всё больше.

Первая половина численного преимущества в конце овертайма получилась несобытийной, однако в момент, когда Коннор Макдэвид разогнался из своей зоны, всё изменилось. Капитан втащил шайбу, обыгрался с партнёрами, а шикарный пас Кори Перри открыл пространство для Макдэвида. Коннор оценил обстановку, совсем немного выждал и сделал великолепную подкидку на накатившего на пятак Драйзайтля – Леон Бобровского не простил. Поистине шедевр двух гениев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для немца эта шайба стала третьей в овертайме в нынешнем плей-офф, он сумел повторить достижение, которое покорялось только четырём игрокам – Мелу Хиллу (1939), Морису Ришару (1951), Кори Перри (2017) и Мэттью Ткачуку (2023). У Драйзайтля есть как минимум три матча, чтобы стать единоличным лидером по данному показателю.

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