Радулов — главная суперзвезда КХЛ. Где он теперь окажется?

После выигрыша с «Локомотивом» долгожданного Кубка Гагарина Александр Радулов (в его коллекции это уже второй трофей, первый был с «Салаватом Юлаевым» в 2011 году) не торопится с подписанием нового контракта. В свои 38 лет, а 5 июля нынешнего года форварду стукнет уже 39, опытный хоккеист спокойно отдыхает после сложного сезона, в то время как его представители изучают рынок свободных агентов и в спокойном темпе выполняют свою работу.

«Видим, что в информационном поле появляются разные версии того, где Александр Радулов продолжит карьеру. На текущий момент конкретики нет — вопрос остаётся открытым. Александр рассматривает все возможные варианты и примет решение в ближайшие дни», — сказано в заявлении агентства Winners, представляющего интересы игрока.

Радулов провёл великолепный сезон, спешить действительно некуда. Да, клубы начали активно комплектовать составы, а с учётом жёсткого потолка зарплат держать большие деньги на суперзвезду всегда проблематично. Однако в случае с Александром всё работает немного иначе: на спортсмена такого калибра средства и возможности при необходимости всегда найдутся.

Не будем забывать, что в плей-офф Радулов разыгрался до такой степени, что в итоге был признан MVP всего розыгрыша. При этом Александр усердно отрабатывал не только на льду, но и в раздевалке, о чём упоминал буквально каждый хоккеист «Локомотива».

31 мая у самого опытного игрока ярославцев закончился однолетний контракт, и Радулов вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Так где же ждать Александра и кого он будет радовать своей игрой в следующем сезоне?

Александр Радулов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Безусловно, в первую очередь агенты нападающего проведут переговоры с «Локомотивом». Но если в прошлом чемпионате форвард получал зарплату в 70 млн рублей, то теперь однозначно будет просить больше. И, скажем откровенно, есть за что.

Кроме того, состав «Локомотива» прилично обновится, а тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным с большой долей вероятности переберётся в ЦСКА. Всё это может сыграть не в пользу железнодорожников в плане желаемой договорённости о новом соглашении с Александром.

Может ли Радулов вслед за Никитиным уйти в ЦСКА? В теории — да, тем более взаимопонимание между хоккеистом и главным тренером отличное, а Кубка Гагарина с армейцами нападающему выиграть так и не довелось, хотя шансы в своё время были. Но здесь нужно понимать специфику комплектования красно-синих и неоднозначность принимаемых в клубе решений. В ЦСКА вполне могут посчитать, что Радулов им не нужен, выбрав другой вектор развития и построения команды. Плюс непонятно, как нынче относится к Радулову высшее руководство армейцев. Всё-таки скандальные моменты в армейской карьере форварда встречались.

На Радулова и его представителей действительно выходили с шикарным финансовым предложением из СКА, однако было это ещё при Романе Ротенберге. Теперь же Роман Борисович покинул систему петербургского клуба, поэтому ждать Александра в городе на Неве вряд ли стоит. Власть в СКА сменилась, подход к трансферной политике тоже станет иным.

Александр Радулов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Доводилось слышать о предметном интересе к Радулову со стороны «Трактора» — ещё один денежный и перспективный вариант для игрока. Но я бы не относился серьёзно к разговорам о переезде Александра в Восточную конференцию, будь то в «Трактор» или «Авангард», так как Радулову и его семье важно жить поближе к Москве. Кстати, в прошлом году звёздный нападающий мог оказаться в московском «Динамо», ходили слухи и про «Автомобилист», но теперь эти варианты тоже вряд ли стоит считать реалистичными.

В общем, ждём и наблюдаем, как в итоге сложится история с трудоустройством Александра Радулова. Должно получиться интересно. Попробую предположить, что форвард останется в Ярославле.