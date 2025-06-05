Страшный сон Никитина. Пять причин, почему «Авангард» — главный фаворит нового сезона КХЛ

Каждый раз после окончания очередного сезона в любой из спортивных лиг невольно возникает желание заглянуть в следующий. Сменится ли чемпион? Какими будут главные интриги? Какие кадровые перестановки нас ждут? Всеми этими вопросами традиционно начинают задаваться болельщики и эксперты ещё до начала лета. Не являются исключением и любители КХЛ. Сегодня предлагаю свой вариант ответа на первый из вышеприведённых вопросов: главным фаворитом сезона КХЛ-2025/2026 является «Авангард», и в пользу этого утверждения говорят сразу пять причин.

Фигура главного тренера

Можно сколько угодно говорить о безупречной системе Никитина, об отменном психологе Бенуа Гру или о минском волшебнике Дмитрии Квартальнове, но самое мощное преображение минувшего сезона – за авторством Ги Буше, который всего за четыре месяца превратил команду, рисковавшую не попасть в плей-офф, в единственный коллектив, который поставил в Кубке Гагарина на грань катастрофы железобетонный «Локомотив».

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В отличие от многих иностранных специалистов, канадец быстро понял, куда приехал, моментально разобрался в команде и в кратчайшие сроки провёл всё самое необходимое ТО, которое «Авангарду» на тот момент было нужно как воздух. Что особенно просматривалось – так это явное улучшение атмосферы в раздевалке, особенно по сравнению с периодом Сергея Звягина. Из игры омичей ушла нервозность, появились спортивная злость и желание вместе делать одно дело.

Лично я не помню ни одного зарубежного тренера, который настолько быстро разобрался бы в новой для себя лиге. И я даже скажу больше: Ги прекрасно разобрался и в «Локомотиве» Никитина, и лишь слишком маленькое на тот момент время на своём посту не позволило канадцу выбить из плей-офф главного фаворита сезона. Та серия второго раунда до сих пор заставляет не знавшего в этом сезоне сопротивления Игоря Никитина просыпаться в холодном поту по ночам.

Игорь Никитин и Ги Буше Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Буше – человек с индейскими корнями, со шрамом на лице, строгим и уверенным взглядом, когда он смотрит на тебя, складывается впечатление, что за тобой следит ястреб! А разве может что-то не получиться в Омске у человека, напоминающего ястреба?

Под Буше будет заточена вся летняя трансферная кампания клуба

Если Буше удалось так преобразить команду, которую он не собирал, то можно представить, что он выдаст с парнями, в которых заинтересован лично. На данный момент среди громких трансферов «ястребы» уже продлили одну из своих главных «икон» Дамира Шарипзянова, от которого по понятным причинам не откажется ни один тренер в мире, а также блестяще проявившего себя в завершившемся сезоне голкипера Никиту Серебрякова. Также уже практически свершившимся фактом является продолжение сотрудничества с защитником Семёном Чистяковым, и даже есть предварительная договорённость с Климом Костиным, который дал согласие на возвращение в Омск в случае отсутствия дельных предложений в НХЛ.

Клим Костин с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Да, есть и большая потеря – клуб не смог договориться по новому контракту со своим лучшим снайпером двух последних сезонов Ридом Буше, однако руководство «ястребов» уже заинтриговало хоккейную общественность тем, что объявило о скором приезде в Омск легионера, за которым «бегали все клубы КХЛ». Звучит несколько пафосно, но нужно понимать, что канадский тренер «Авангарда», перед которым в новом сезоне будет стоять чёткая задача на титул, точно не отпустил бы своего однофамильца без равноценной замены. Да и вообще уже полгода как не покидает чисто интуитивная уверенность, что в сегодняшнем «Авангарде» точно знают, что делают.

Зарубежная школа проникла не только в основную команду, но и в вертикаль

Североамериканская школа славится своей системой подготовки молодых хоккеистов, и Ги Буше уже успел озаботиться качественным развитием вертикали «Авангарда». Именно под его патронажем в клуб ВХЛ «Омские Крылья» был приглашён на пост главного тренера ещё один канадец Луи Робитайл, известный по работе с молодёжными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин признавался, что его разочаровывает факт слабой подпитки основной команды игроками из системы клуба в последние годы. И в Омске приступили к решению этой проблемы настолько беспрецедентно, что стали первыми в истории, затащившими в ВХЛ канадского специалиста, да ещё и члена тренерского штаба золотой канадской молодёжки 2022 года.

Луи Робитайл Фото: ХК «Авангард»

Всё это позволяет верить в то, что уже к следующему плей-офф у «Авангарда», возможно, начнут появляться свои Егоры Сурины. А качественная и мотивированная молодёжь зачастую становится джокером в решающей части сезона. Примеров масса – от того же ярославца Сурина в Кубке Гагарина – 2025 до Джейка Гюнцеля в чемпионском для «Питтсбурга» Кубке Стэнли – 2017.

В Омске умеют работать с канадцами

Опыт сотрудничества с канадскими специалистами у «Авангарда» в высшей степени положительный. Единственный на данный момент тренер, при котором сибиряки смогли поднять над головой Кубок Гагарина – это канадец Боб Хартли, который руководил клубом с 2018 по 2022 год и стал культовой личностью для города.

За годы работы Хартли выстроил в Омске свою железную систему, чем-то напоминавшую сегодняшний «Локомотив» Никитина. Именно при Бобе раскрылись такие мастера, как Илья Михеев, Арсений Грицюк, Егор Чинахов, Кирилл Семёнов, Семён Чистяков и другие. И именно после ухода Хартли в «Авангарде» началась «чёрная полоса». Ни Дмитрию Рябыкину, ни Михаилу Кравцу, ни тем более Сергею Звягину не удалось вернуть «ястребов» на вершину. Но пока всё выглядит так, что это вновь удастся уроженцу Канады.

Вероятный развал чемпионского «Локомотива»

Статус фаворита следующего сезона произрастает для «Авангарда» не только из положительных процессов, происходящих в самом Омске, но и из деструктивных движений в стане соперников.

В различных СМИ уже несколько дней распространяется слух об уходе главного творца чемпионского «Локомотива» Игоря Никитина в ЦСКА, и с каждым днём эти разговоры всё больше обрастают реальными очертаниями. Также с большой долей вероятности команду покинет и MVP прошедшего плей-офф Александр Радулов. После завоевания Кубка Гагарина с Ярославлем прошла информация, что 38-летний форвард присоединится к СКА, хотя это было ещё в эпоху Ротенберга, и сейчас данный вариант уже видится не слишком очевидным, особенно с учётом прихода в клуб Игоря Ларионова, который крайне не любит своенравных и взрывоопасных игроков.

Однако, повторюсь, если суммировать всю информацию, которая на данный момент фигурирует в СМИ, уход Никитина и Радулова весьма вероятен. А ведь именно эта пара, по сути, и олицетворяла «Локомотив» образца сезона-2024/2025. И уход хотя бы кого-то одного из них, вне всяких сомнений, сделает клуб слабее.

Также в нынешней КХЛ на данный момент не просматривается и других претендентов на титул. «Трактор» Бенуа Гру был волевым, но с кучей игровых проблем; «Ак Барс» пока только привыкает к смене курса и хоккею изменившегося после стажировки в Канаде Анвара Гатиятулина; «Металлург» явно захочет реабилитироваться за ранний вылет из плей-офф весной, однако даже чемпионская команда Андрея Разина образца 2024 года не выглядела так мощно, как «Авангард» Ги Буше, дошедший лишь до второго раунда; московское «Динамо» всё больше напоминает «Каролину» в НХЛ, которая уже давно готова для выхода в финал, но в последний момент вдруг начинает просто сыпаться; в СКА – смена эпохи; в ЦСКА – неопределённость и привычные топорные методы построения команды; «Спартак» ещё банально не дорос; у «Салавата» при Козлове какой-то комплекс плей-офф. Разумеется, все эти доводы не означают, что короновать «Авангард» можно уже сейчас. Однако одно понятно точно — в Омск приходят светлые времена. И это на данный момент самое главное.