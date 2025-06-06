«Масштаб личности Ротенберга достаточно велик». Интервью с агентом о событиях в СКА

Известный агент Алексей Дементьев часто появляется в информационном пространстве, комментируя самые горячие новости из мира КХЛ и НХЛ. Алексей дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», где рассказал:

почему назначение Ларионова главным тренером СКА – это здорово;

о работе Игоря Николаевича в «Торпедо»;

о недооценке Ларионова-младшего;

о достижениях Романа Ротенберга;

о результатах СКА в прошедшем сезоне;

и о потенциальном назначении Романа Борисовича главным тренером другой команды КХЛ.

«Ларионов и Ротенберг занимали порядка 80% эфирного времени»

– Как отреагировали на новость о назначении Ларионова главным тренером СКА?

– Здорово, что Игорь Николаевич заступает на этот пост, вновь достаточно серьёзная медийная личность будет тренировать СКА. Мне кажется, что Ларионов и Ротенберг занимали порядка 80% эфирного времени.

– Как оцениваете работу Ларионова в «Торпедо»? Всё-таки бэкграунд у Игоря Николаевича был неоднозначным

– Крикунов очень хорошо сказал: «Тебя принимают на работу, чтобы потом уволить». Рано или поздно наступит момент, когда твоими действиями руководство станет недовольно. По сути, это и помогает тренеру расти.

Возможности «Торпедо» и СКА сравнивать достаточно сложно. Выбор игроков и вероятность их привлечения – совершенно разные. Это и будет ключевым моментом при комплектовании команды. Очень интересно будет посмотреть, в каком составе они соберутся на сборы. Это станет отправной точкой для понимания и оценки.

В том, что хоккей будет интересным, привлекающим болельщиков по всей России, я не сомневаюсь.

– У СКА сейчас на действующих контрактах много опытных игроков, а в «Торпедо» Ларионов с некоторыми из них не срабатывался, насколько мы помним. Не станет ли это для Игоря Николаевича проблемой?

– Думаю, это находится в плоскости взаимоотношений между тренером и игроком. Когда я работал спортивным директором в ЦСКА, много общался с Тихоновым. Мы обсуждали с ним много проблем, в один прекрасный день затронули тему конфликта внутри команды. Виктор Васильевич сказал гениальную фразу: «Если бы я выгонял всех, с кем у меня был конфликт, то никого бы в команде не осталось».

Когда идёт вопрос о токсичности какого-нибудь игрока, которая переносится на весь коллектив, то, поверьте мне, любой тренер с такой личностью расстанется. Здесь не будет ограничений, мы говорим о ложке дёгтя в бочке мёда. Это может повлечь дисциплинарные и игровые проблемы.

Личность, которая попала под раздачу с такой характеристикой, может измениться и направить свою энергию на достижение победы. Легендарный пример – Александр Радулов в прошедшем сезоне. Сколько было разговоров о том, как трудно ему найти команду. А уже через год все признали его заслугу в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.

– Насколько важно для Ларионова будет собрать топовый тренерский штаб? Кейс с Козыревым ещё свеж в памяти.

– Здесь присутствует подмена понятий и информация, исходящая от диванных экспертов. Если бы кто-то из тренерского штаба «Торпедо» высказался об этом или сам Козырев выступил и сказал о том, что увёз все конспекты и теперь нижегородцы не могут так играть, тогда можно было бы об этом говорить. Но этого нет. К сожалению, домыслы курсируют вокруг той или иной ситуации. Это должны комментировать специалисты.

Давайте вспомним первый сезон «Торпедо» при Ларионове. Тогда СМИ очень сильно муссировали тему состава. «Набрали не тех, кого-то из ВХЛ, Кручинин приехал на просмотр», — говорили они. Я не умаляю ни чьих заслуг, но каждый из игроков того состава первого сезона понимал, что это первый или последний шанс показать себя на высоком уровне. Поймите психологическую составляющую той ситуации. Каждый имел запредельное желание себя показать. На следующий сезон игроки заслуженно стали получать больше денег, уровень мотивации стал ниже, к сожалению, были уменьшены требования к себе. Именно из-за этого, на мой взгляд, игра в следующем сезоне стала другой.

Важно включать молодых и запредельно мотивированных игроков, это тот инструмент, которым пользовался и пользуется Ларионов. Именно поэтому появились Атанасов, Виноградов, Артамонов, Силаев, его сын Игорь. Они по статистике в топе команды.

Есть, опять же, «синдром второго сезона». На следующий год поменялось несколько человек, очень важно донести до них требования, которые были до этого, чтобы получить результат. Порой такие вещи упускаются, и несколько человек на ключевых позициях делают не то. В итоге — неудовлетворительный результат.

Игорь Ларионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Как думаете, последует ли за отцом Ларионов-младший? И надо ли это СКА?

– На мой взгляд, мы сталкиваемся с субъективной оценкой действий игрока. Если вы посмотрите на статистику Ларионова-младшего, то увидите, что она достаточно хороша, он находится в лидерах по всем показателям. Он не первый бомбардир команды, однако при этом сыграл почти в два раза меньше матчей, чем остальные, то есть по средней результативности у него всё отлично.

Я неоднократно сталкивался с неоднозначной оценкой диванных экспертов. С Тарасенко такое было, говорили, что он выступает только из-за папы, ничего не добьётся, в хоккей играть не будет. Где Владимир, а где те люди? Цулыгин в Уфе плохой игрок? Нет. Знаю достаточное число хоккейных специалистов, которым под давлением диванной общественности не удалось этого внести. Как и самим детям.

«Масштаб личности Ротенберга достаточно велик»

– Как сравнить масштабы личности Игоря Ларионова и Романа Ротенберга?

– Каждый поднялся к вершинам российского хоккея по разным дорогам.

– Как оценить работу Романа Борисовича в СКА? С какой стороны надо подойти к этому вопросу?

– На мой взгляд, масштаб личности Ротенберга достаточно велик. Одновременно делать всё с максимальной отдачей достаточно сложно. Те изменения в структуре СКА за время работы Романа Борисовича сложно оценить. К сожалению, у нас много поверхностных суждений, которые муссируются в общественном пространстве и не являются объективными. Посмотрите, сколько средств было выделено на «Хоккейный город СКА», на обустройство базы, на переоборудование системы, как обеспечивалась команда материально.

Это огромное достояние, я знаю команды, где таких базовых вещей, как у Петербурга, нет. Почему-то об этом не говорят, пресса не рассуждает о командах, у которых есть проблемы в этом аспекте. Нельзя забывать, что Роман Борисович был тем локомотивом развития и обеспечения клуба. В плане организации, медийности, привлечения зрителей на трибуне, атрибутики СКА – ведущий клуб в мировом спорте.

Ротенберг стоял у руля и действовал из своих разумений во благо, оценка участвующих людей была иной. Может быть, просто зависть. Это достаточно реалистично.

«У СКА было много травм у ключевых игроков в неподходящий момент. Банально отсутствовала удача»

– А как тогда оценить работу Ротенберга-тренера?

– Знаю достаточное число игроков, которые публично не выражают своё мнение, но в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Есть такие люди. Это достаточно серьёзная оценка работы. Когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит. Вам это скажет любой спортсмен.

Роман Ротенберг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Можете поделиться, как они обосновывали эти суждения?

– Концепцией, видением того, что он хотел реализовать, отношением, подсказками, мотивацией, индивидуальным подходом. Это мне реально рассказывали хоккеисты, которые играли у него в СКА и в сборной. Это важные вещи, которые нельзя забывать ни в коем случае.

– Если, абстрагируясь от фигуры главного тренера, рассмотреть последний сезон СКА, то можете сказать, почему у петербуржцев не получилось добиться результата?

– Было много травм у ключевых игроков в неподходящий момент: у Плотникова, Никишина. Какое-то время нужно, чтобы набрать форму и вернуться в игру. Не хватило заброшенных шайб, не вовремя пропущенных, в свою очередь, было много. Банально отсутствовала удача в каких-то вопросах.

– Каким вам видится Роман Ротенберг во главе другой команды в КХЛ?

– Я сторонник того, чтобы оценивать уже факты, а не слухи и гипотетические возможности. Когда такое произойдёт, мы сможем прокомментировать: стоит ли Роману Борисовичу предоставить шанс дальше тренировать. Это будет ответственность руководителей, которые примут это решение. С тренерской и профессиональной точки зрения Ротенберг сделает выводы из прошедшего, это будет совершенно другой наставник в новом месте. Я очень надеюсь на это. Вычёркивать такую личность из хоккея не стоит.

– Если Ротенберг всё-таки возглавит другую команду, то она точно будет менее статусной, с меньшим финансированием. Можно ли рассмотреть это как прохождение медных труб для Романа Борисовича?

– Думаю, такой вариант развития событий как раз к лучшему. Это даст ему новые приливы мотивации, а также покажет хоккейной общественности его способности как тренера, руководителя.

Посмотрите, нет ни одного тренера, которого бы не увольняли. Люди в один год выигрывают Кубок Гагарина, а на следующий год не проходят первый раунд. Рецепта бесконечного успеха не существует, всегда есть нюансы, моменты удачи. Как я говорил ранее, просто не повезло. Вчера эта шайба залетала от щитка в ворота, а сейчас попала в штангу, ничего ты с этим не сделаешь.

Давайте вспомним серию «Трактора» и московского «Динамо» в плей-офф. Москвичи перебрасывают соперника, а челябинцы забрасывают свои счастливые шайбы. Кто бы мог подумать, что такое может произойти. Но это происходит, тем и прекрасен хоккей.