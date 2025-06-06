Он почти украл золото Олимпиады у России. «Бостон» назначил необычного главного тренера

50 лет назад в НХЛ с гигантским скептицизмом относились к приглашению европейских игроков — потребовалось немало времени, чтобы он испарился. Европейские тренеры же до сих пор в Америке рассматриваются как что-то второсортное. Сколько времени в НХЛ сватали Юкку Ялонена и Рикарда Грёнборга с их успехами на уровне сборных: в итоге один де-факто получил хоккейную пенсию в сборной Италии, второй уехал тренировать «Таппару» в сильно ослабевшей финской лиге.

В этом сезоне лёд частично разбил Андерс Соренсен, который бо́льшую часть сезона возглавлял «Чикаго» в статусе исполняющего обязанности. Однако его сложно назвать европейским тренером: уже в 30 лет он возглавил детскую команду в Чикаго, а с 2015-го работал в системе «Блэкхоукс» на разных уровнях. Теперь довольно узкую европейскую компанию разбавляет Марко Штурм: один из лучших игроков в истории немецкого хоккея возглавит «Бостон» в следующем сезоне.

Штурм провёл за «Брюинз» несколько сезонов, причём попал туда несколько скандальным образом. В ноябре 2005-го игрок «Сан-Хосе» стал частью большого обмена Джо Торнтона: на момент перехода Джамбо Джо был капитаном «Бостона», лицом «мишек» и шёл на лучший сезон в карьере. Однако «Брюинз» получили за своего лидера Штурма, который на тот момент ни разу в своей карьере не пробивал 50 очков, ролевика Уэйна Примо и Брэда Стюарта — одного из ведущих защитников команды, но никак не звезду.

Этот обмен до сих пор икается многим болельщикам «Брюинз». С одной стороны, обмен Торнтона дал больше возможностей Патрису Бержерону и Давиду Крейчи, а также сэкономил средства для будущего подписания Здено Хары. Без этих ребят «Бостон» не выиграл бы Кубок Стэнли, а сам Торнтон всю жизнь показывал, что в плей-офф он не суперзвезда. С другой стороны, это всё равно издевательски мало за франчайз-игрока— тем более у «Бостона» тогда якобы были на столе предложения и получше.

Примо и Стюарт синхронно покинули команду в феврале 2007-го, когда их обменяли в «Калгари». Генменеджер Майк О’Коннелл, который и придумал обмен, лишился своего поста ещё раньше. А вот немец задержался в Массачусетсе на пять лет и провёл там свой лучший сезон, набрав 56 очков в регулярке-2007/2008, чаще всего выходя в одном звене с Бержероном. Аккаунт «мишек» в соцсетях поприветствовал Штурма фразой «добро пожаловать домой». Впрочем, болельщики любили немецкого форварда не только за очки.

Марко Штурм Фото: Elsa/Getty Images

Сам Штурм говорил: если бы не хоккей, он бы работал на фабрике BMW. Стереотипные немецкие позитивные качества были характерны и для его игры: ответственность, жёсткость, дисциплина. Даже Дэррил Саттер, который пихал своим игрокам прямо на скамейке, в своё время не скрывал восторга от тогда ещё 20-летнего Штурма: «Он заряжен на каждую игру, готов играть на любой позиции и выходить против лучших игроков соперника. У него прекрасные лидерские качества — такому невозможно обучить. Нам нужны ещё три или четыре таких же игрока, клоны», — растекался патокой Саттер в 1999-м. Эти же качества Штурм проявлял и в «Бостоне», где такой стиль игры ценили всегда.

Карьеру Штурма фактически закончила тяжёлая травма колена, которую форвард получил в 2010-м. После этого форвард сменил четыре клуба НХЛ за два года, недолго поиграл с Александром Овечкиным в «Вашингтоне», однако его продуктивность резко рухнула за короткий срок. После недолгого периода игры за «Кёльн» Штурм официально завершил карьеру в 2014-м — и почти сразу же стал сначала генменеджером сборной Германии, а потом и её главным тренером.

Именно в сборной Штурм сделал себе имя. На ЧМ-2016 в России Марко вывел Германию в четвертьфинал впервые за пять лет: в группе немцы стали третьими, обогнав США и Словакию, а в четвертьфинале цеплялись половину матча с нашей сборной. На домашнем ЧМ в Кёльне Штурм повторил этот успех, Германия в четвертьфинале проиграла Канаде с разницей лишь в одну шайбу. Однако самый громкий успех был связан с Олимпиадой.

На групповом этапе Пхёнчхана немцы вообще ничем не запомнились и забили лишь трижды за три матча. Однако в плей-офф мы увидели настоящее «чудо на льду»: в квалификационном раунде немцы выбили Швейцарию, в четвертьфинале обыграли шведов в овертайме, чуть не упустив 3:1. Наконец, в полуфинале была сенсационно повержена Канада — пусть даже и без действующих игроков НХЛ, но почти вся сборная состояла из экс-энхаэловцев. Частично помогло немцам то, что основной вратарь той Канады Бен Скривенс сломался, а его дублёр Кевин Пулен пропустил четыре шайбы после 15 бросков — но кто это теперь вспомнит без протокола?

«Он хочет побеждать в каждом матче. Неважно, кто противостоит сборной Германии. До Штурма с нами работали тренеры, которые бы сказали перед матчем с Канадой: «Проведём хороший вечер и сыграем в хоккей». Штурм не такой. Если мы уступаем после первого периода, он начинает сходить с ума. То же самое он вложил и нам в голову», — говорил о Штурме защитник Мориц Мюллер.

Ну а финал вы можете помнить до сих пор — сборную России в том финале спасли только вспышки гениальности Гусева и Капризова в тот момент, когда всё казалось решённым. Та Германия под руководством Штурма показала очень североамериканский хоккей, который был характерен для неё и ранее — и Марко сразу после Олимпиады получил приглашение в штаб «Лос-Анджелеса». Там он сначала поработал ассистентом, а потом возглавил фарм-клуб.

Марко Штурм Фото: Imago/ТАСС

Судя по словам генменеджера «Бостона», именно работа в системе «Кингз» сыграла важную роль в назначении Штурма. «Лос-Анджелес» годами известен как команда с одной из самых крепких линий обороны, и ставка на это характерна и для фарма в АХЛ. «Брюинз» же в этом сезоне неожиданно для многих развалились в первую очередь в защите. Понятно, что от атаки подвигов и не ждали, однако 26-е место по пропущенным шайбам — это уж слишком, хотя костяк обороны по большей части не поменялся.

Впрочем, пока непонятно, в каком направлении будут двигаться «мишки». Судя по продлению контракта с генменеджером Доном Суини, высшее руководство больших претензий к нему не имеет. Но какой путь выберет сам менеджмент? Уходить в перестройку, когда у тебя в составе Пастрняк, Макэвой и оживший на победном ЧМ Свейман, каждый из которых находится в самом соку, будет странновато. Однако и ресурсов, чтобы дополнить нынешний костяк, у команды не так много: свободных агентов с учётом резкого роста потолка на всех не хватит.

Впрочем, в современной НХЛ тренер — это чуть ли не в первую очередь психолог, который должен выжимать максимум из имеющихся ресурсов. Прямо сейчас это это хорошо показывает история Криса Ноблоха в «Эдмонтоне»: и «Бостон», отмечающий навыки Штурма как «коммуникатора», наверняка тоже надеется на создание хорошей атмосферы в раздевалке, о которой в прошлом сезоне ходили разные слухи.