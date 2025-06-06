«Флорида» легально обходит потолок зарплат? НХЛ пора взяться за безналоговые штаты

«Флорида», «Тампа-Бэй», «Вегас» и «Даллас». Что объединяет эти команды, помимо статуса фаворита на протяжении последних сезонов? Ставка налогообложения. В штатах, где базируются клубы, нет местного налога, что позволяет игрокам зарабатывать больше, нежели они получали бы в других клубах.

В условиях потолка зарплат, когда генеральным менеджерам приходится высчитывать каждый доллар в платёжке, подобный офшор позволяет здорово экономить. Однако подобное преимущество у команд из южных штатов ломает всю стратегию Гэри Беттмена. Зачем в принципе нужен потолок зарплат, если он не создаёт равных возможностей?

«Флорида Пантерз» Фото: Steph Chambers/Getty Images

Шесть лет подряд в финалах играют команды из штата Флорида. Сначала в редком списке команд, трижды кряду попавших в главную серию сезона, оказалась «Тампа» Джона Купера. В этом году статус команды-династии оформили и «Пантерз» под руководством Пола Мориса. Однако, нисколько не умаляя работу тренерского штаба, генерального менеджера и офиса клубов, заслуг игроков, нельзя не отметить важное обстоятельство: кубковые успехи что «молний», что «пантер» с трудом были бы возможны без самой низкой налоговой ставки среди всех франшиз НХЛ. The Hockey News высчитывали итоговый доход хоккеиста с учётом всех нюансов заокеанской экономики и выявили шесть команд, где отчисления в казну у игроков не выше 40% от итогового заработка. Среди них, помимо «Тампы и «Флориды», будут «Даллас», «Вегас», «Нэшвилл» и «Сиэтл».

У «Вегаса» два финала за последние шесть лет, да и в целом команда каждый год входит в узкий пул контендеров. «Даллас» за это время также сыграл в финале Кубка Стэнли, а в этом году вышел в третий финал конференции подряд. Разве что провалы «Нэшвилла» и «Сиэтла» смотрятся инородно и ломают общую картину, но и здесь мы видим очевидное преимущество у команд. Вспомните, как прошлым летом «Предаторз» взорвали рынок свободных агентов, подписав сразу Стивена Стэмкоса, Джонатана Маршессо и Брэди Шея. Другой вопрос, что эта закупка вообще не сработала так, как планировал фронт-офис «Нэшвилла», однако сам факт того, что клуб легко переманивает к себе свободных агентов низкой налоговой ставкой, говорит о том, что в выстроенной Беттмэном системе равных возможностей есть явная дыра. Которой и пользуются с радостью генеральные менеджеры команд-счастливчиков.

Стивен Стэмкос Фото: Luke Hales/Getty Images

Судите сами. Можно сколько угодно смеяться над «Торонто», где в какой-то момент больше половины от общей платёжки забирали четыре игрока, однако «листьям» и без того тяжело. Вместе с «Монреалем», «Оттавой» и «Ванкувером» они возглавляют антирейтинг лиги по чистой зарплате. В «Монреале» общая сумма налогов доходит до 53,15% — когда смотришь на такие цифры, уже не так сильно удивляешься, что канадские клубы не могут взять Кубок Стэнли больше 30 лет. Единственный успешный в спортивном плане канадский клуб — «Эдмонтон» из провинции Альберта, где традиционно большой перевес у консервативных партий. Игроки «Ойлерз» отдают 47% от своего дохода, всё равно сильно больше, чем везунчики с американского Юга, но и заметно меньше, чем хоккеисты из Онтарио и Квебека, где власть традиционно у левых сил.

Из американских команд выделяются среди прочих «Рейнджерс», «Анахайм», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе». Вот как, скажите, «акулам» выбираться из кризиса, если, кроме как на драфте, им, по сути, нечем поживиться? Мало кто решится добровольно подписать контракт с клубом, который давно ни на что не претендует и где придётся отдавать государству 51,67% от своей зарплаты. На практике это работает так: подписывая контракт на $ 5 млн с «Торонто», на руки спортсмен получает только $ 2,351 млн. В то время как во «Флориде» или «Тампе» – куда более солидные $ 3,061 млн. Больше $ 700 тыс. чистой экономии в год, кто от такого откажется? Чем больше контракт, тем значительнее будет и разница в чистом доходе, поэтому франшизам в штатах без местного налога значительно проще договариваться со своими лидерами о продлении сотрудничества на приемлемых условиях.

«Тампа-Бэй Лайтингс» Фото: Mike Carlson/Getty Images

В той же «Флориде» суммарно можно заработать по долгосрочному соглашению больше на $ 10-12 млн, в сравнении с таким же контрактом, но уже с клубом из Квебека. Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа открыто говорил, что команда не смогла бы вписаться в потолок зарплат без «налогового рая» в Сент-Питерсберге. Джейк Гюнцель в прошлое межсезонье мог оказаться в «Ванкувере», где ставка налога – 49,3%, однако логично выбрал «Тампу», где по контракту на всё те же $ 9 млн он получит как минимум на $ 500 тыс. больше, так как налоговая нагрузка меньше на 10 с лишним процентов. «Очевидно, что у команд есть преимущество: они могут платить игрокам меньше, но хоккеисты с радостью туда поедут. Нельзя винить клубы, что они пользуются этой ситуацией», – сетовал на проблему генменеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

Понятное дело, что обвинять «Флориду» и «Тампу» в нечестной игре не стоит – они выжимают максимум из сложившихся обстоятельств. Однако лиге стоит задуматься над возможными инструментами противодействия, иначе налоговая конъюнктура сведёт на нет всю идею потолка зарплат. Наверняка при взгляде на очередной успех «Пантерз» вопрос встанет ребром во время обсуждения нового Коллективного соглашения между лигой и Профсоюзом игроков. Маловероятно, что последний пойдёт на существенные послабления, поэтому единственный возможный выход – прогрессивная система потолка зарплат. То есть в потолке будет учитываться не формальная сумма контракта, а чистый доход игрока. Понятно, что, с учётом всех тонких особенностей налогообложения в США и Канаде (а вместе с тем ещё и необходимости учитывать разницу курса валют между странами), реализовать такую схему будет непросто, однако только она способна будет нивелировать текущую историю с легальными офшорами.