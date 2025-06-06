Ларионов хочет вернуть Демидова в СКА, «Даллас» уволил Дебура. События дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 6 июня.

Сергей Гончар покинул пост тренера в «Ванкувере»

В стане российских тренеров НХЛ убыло – Сергей Гончар покинул «Ванкувер». Пока неизвестно, где специалист продолжит работу.

С 2023 года Гончар работал в «Ванкувере» в качестве тренера защитников. В сезоне-2024/2025 «Кэнакс» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции при 90 набранных очках в 82 матчах. При этом «Ванкувер» пропустил 253 шайбы, что стало 11-м показателем среди клубов Запада по итогам регулярки.

Экс-нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв перешёл в «Сибирь»

Дальнейшая судьба бывшего капитана «Трактора» де-факто была предрешена ещё в декабре, когда в дедлайн челябинцы усилились Василием Глотовым и расширили линейку топовых центральных нападающих. «Чемпионат» ещё три дня назад сделал инсайд о том, что Владимир продолжит карьеру в новосибирском клубе. Сегодня об этом было объявлено официально.

Комментарий Виктора Меркулова: В «Сибири» оценили подписание контракта с Владимиром Ткачёвым

Владимир Ткачёв провёл в Челябинске четыре сезона. За это время нападающий сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков. Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ — бронзовые медали в 2022 и 2024 годах, а также серебро в прошедшем чемпионате.

Клубы КХЛ усиливаются легионерами

Открытие рынка свободных агентов выдалось непривычно скучным, однако из-за этого каждый день любители хоккея получают новости о громких подписаниях.

Бывший нападающий «Лады» и «Металлурга» Трой Джозефс подписал контракт с «Сочи». За магнитогорскую команду Трой провёл 23 игры в регулярном чемпионате и заработал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф в его активе четыре встречи и 1 (1+0) результативный балл.

Трой Джозефс Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Американский защитник Джордан Гросс заключил контракт с «Трактором». В сезоне-2024/2025 Джордан провёл за минское «Динамо» 77 игр и набрал 42 (7+35) очка за результативность при показателе полезности «+17».

«Авангард» заключил контракт на два года с защитником Джесси Блэкером. В прошедшем сезоне КХЛ Блэкер выступал за «Автомобилист», где провёл 53 матча и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».

Комментарий Алексея Сопина: Официально «Авангард» заключил контракт с защитником Джесси Блэкером

Очередное выступление Гашека

В этот раз чешский бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за посещение Совета Федерации РФ.

«В России от него ждут ещё больше подобных действий, и, конечно же, они будут должным образом использовать его для поддержки действий своей страны.

Мы ничего не можем с этим поделать. Но давайте скажем, кто мог бы это изменить. Именно такие страны, как США и Канада, разрешили ему выступать публично (играть в хоккей и так далее) на своей территории с начала спецоперации. Таким образом, НХЛ стала рекламой СВО и несёт ответственность за огромное количество жертв. Для тех, кто случайно этого не знает, но на территории Чехии также разрешена реклама СВО. В течение трёх лет реклама регулярно появляется здесь (теннисные турниры, матчи НХЛ и так далее)», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Рафиков остался в «Локомотиве»

Слухов вокруг будущего Рушана Рафикова ходило предостаточно, но опытный защитник предпочёл остаться в клубе, в котором он стал чемпионом. Его новый контракт будет действовать два сезона.

В прошлом сезоне игрок обороны в регулярке провёл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Рафикова 21 матч, хоккеист записал на свой счёт 5 (2+3) результативных баллов.

Питер Дебур покинул пост главного тренера «Далласа»

После третьего подряд вылета на стадии финала конференции, а также после открытого конфликта с вратарём Джейком Эттингером руководство «Далласа» решило не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Питером Дебуром.

«После тщательного размышления мы пришли к выводу, что в нашей раздевалке необходим новый голос, который приблизит нас к цели — победе в Кубке Стэнли. Мы хотели бы поблагодарить Питера за всё, чего он помог достичь нашей организации за последние три сезона, и пожелать ему всего самого наилучшего в будущем», — приводит слова Нилла пресс‑служба клуба.

Питер Дебур Фото: Leila Devlin/Getty Images

Большая пресс-конференция Игоря Ларионова

Игорь Ларионов впервые появился на публике в качестве главного тренера СКА. Пресс-конференция по поводу назначения получилась долгой, поэтому приводим здесь только самые интересные моменты.

Как Ларионов получил предложение?

«Я гулял по Москве, позвонил Маркелов (председатель Совета директоров СКА. — Прим. «Чемпионата»), предложил подумать о возможности возглавить СКА. Я сказал, что мне очень приятно, но сразу принять предложение было непросто. Надо было прийти домой, пообщаться с супругой. Договорились продолжить диалог, и уже к вечеру я дал согласие. Благодарен, что ко мне обратились, сказал, что готов к вызову».

Ларионов хотел пойти на повышение в НХЛ?

«Когда приходил в «Торпедо», мысль была одна – сделать команду, которая привлечёт внимание общественности неординарной игрой, даст всколыхнуть уровень хоккея. Это удалось. Следующий шаг всегда был НХЛ, скажу честно. Но после трёх лет, видя эволюцию игры здесь и в Америке, время, которое тебе отведено, решил передать знания мальчишкам, которые здесь».

Ларионов не планирует разговаривать с Ротенбергом

«Не думаю, что это будет корректно, у каждого тренера своё видение. Я уже побеседовал с людьми, которые были в команде. Мы все эти годы играли против СКА, я хорошо знаю этих игроков. Не вижу смысла разговаривать с прошлым тренерским штабом, здесь немного другие идеи, мысли».

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Ларионов хочет попробовать вернуть Демидова в СКА

«Я бы хотел провести небольшой разговор с «Монреалем». Мне было бы интересно вернуть этого мальчишку на год в аренду. Поиграть ещё год в СКА – это было бы феноменально. У меня есть мысль поговорить и вернуть его ещё хотя бы на год. Не знаю, насколько это реально, но всегда можно спросить».

Ларионов высказался о спаде Кузнецова

«Всегда был сторонником людей, которые играют в центре, делают неординарные вещи, играют на команду, контролируют игру в центре и зоне обороны. Что случилось, откуда пошёл спад, который начался не в этом году, а гораздо раньше? Многое не могу комментировать, меня здесь не было, но спад начался гораздо раньше. Я это видел лет шесть назад уже. Жалко, талантливый парень, который мог бы дать очень многое, быть примером для молодых».